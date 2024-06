Các yếu tố ảnh hưởng quãng đường di chuyển của xe điện

Lạm dụng phanh tái tạo, lốp non hơi, thời tiết quá nóng hoặc lạnh là các yếu tố có thể khiến quãng dường di chuyển xe điện giảm.

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất và kinh doanh ôtô nước Anh (SMMT) năm 2023, quãng đường di chuyển trung bình trong một lần sạc của xe điện là 380 km, và con số này ngày càng tăng. Quãng đường này đủ để một xe có thể chạy từ TP HCM đến Cam Ranh, hoặc từ Hà Nội đi Hà Tĩnh, hoặc Đà nẵng đi Quy Nhơn mà không cần phải sạc. Tuy nhiên, quãng đường đi chuyển của xe điện phụ thuộc vào nhiều rất yếu tố, tương tự xe xăng.

Mẫu xe điện Trung Quốc BYD Seal tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Thành Nhạn

Phanh tái tạo

Đối với hệ thống phanh thông thường, khi phanh, năng lượng dư thừa từ quá trình này bị chuyển hóa thành nhiệt năng và thoát ra môi trường, đây là lý do khiến cụm phanh bị nóng khi liên tục phanh. Đối với xe điện, phanh tái tạo là giải pháp để thu hồi một phần năng lượng này.

Phanh tái tạo là một trang bị phổ biến trên các mẫu xe điện hiện nay. Mục đích của phanh tái tạo là chuyển hóa động năng, nhiệt năng từ việc giảm tốc độ thành điện năng sạc lại cho pin.

Tuy nhiên, mức độ hiệu quả của quá trình phanh tái tạo khác nhau giữa nhiều loại xe, động cơ, pin và bộ điều khiển, nằm trong khoảng 60-70%, theo Tesla. Hãng xe điện Mỹ cho biết rằng quá trình tái tạo thường mất khoảng 10-20% năng lượng thu thập, và sau đó xe mất thêm khoảng 10-20% nữa khi chuyển đổi năng lượng đó trở lại thành gia tốc. Do đó, mức độ phanh tái tạo càng cao, xe càng sử dụng năng lượng kém hiệu quả nếu sử dụng không đúng trường hợp.

Các chuyên gia cho biết cách sử dụng phanh táo tạo hiệu quả nhất về mặt năng lượng là chỉnh mức độ can thiệp cao khi đi trong điều kiện dừng liên tục (trong thành phố), hoặc khi xe đang xuống dốc. Nếu đi trên cao tốc, hoặc đi trong điều kiện không cần phanh nhiều, nên giảm mức can thiệp xuống mức thấp.

Cách lái xe

Tương tự như trên xe xăng, tăng tốc nhanh, phanh gấp sẽ khiến giảm pin của xe nhanh chóng, quãng đường di chuyển ngắn hơn nhiều so với mức công bố của nhà sản xuất, thường được thực nghiệm trong điều kiện tối ưu.

Ngoài ra, xe điện khi di chuyển tốc độ cao thường nhanh tốn pin hơn khi đi với tốc độ chậm. Xe điện sử dụng năng lượng hiệu quả nhất khi đi tốc độ thấp, ví dụ như di chuyển trong phố. Ở tốc độ cao, tùy vào kiểu xe và điều kiện mặt đường, tốc độ sử dụng năng lượng hiệu quả nhất nằm trong khoảng 60-100 km/h, theo Express Driving School.

Ở trên xe xăng, đi tốc độ chậm trong phố sẽ hao xăng nhất, và mức này cải thiện khi tốc độ tăng dần và được duy trì ở mức cố định, khoảng 70-100 km/h.

Các yếu tố khác

Lốp non hơi sẽ khiến quãng đường di chuyển của xe điện giảm đáng kể, do đó chủ xe nên duy trì mức áp suất đúng với khuyến cáo của nhà sản xuất, được ghi rõ trên bệ cửa phía tài. Bên cạnh đó, yếu tố về thời tiết như quá nóng hoặc quá lạnh cũng khiến pin bị giảm hiệu suất, dải nhiệt độ thích hợp của pin xe điện thường là 15-30 độ C.

Xe điện Porsche đang sạc tại một đại lý ở Hà Nội. Ảnh: Minh Quân

Điều kiện mặt đường cũng là yếu tố cần cân nhắc trước mỗi chuyển di chuyển bằng xe điện. Nếu có nhiều quãng đường xấu, hoặc nhiều dốc, xe điện sẽ sử dụng nhiều năng lượng hơn. Cuối cùng, việc sử dụng liên tục các thiết bị ngoại vi trên xe điện, như điều hòa, màn hình, cổng sạc... sẽ ngốn pin hơn. Do đó nếu trên chuyến hành trình bị pin yếu, tài xế có thể ngưng sử dụng các thiết bị này để gia tăng quãng đường di chuyển.

Hồ Tân