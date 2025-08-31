Các tập đoàn hàng đầu Trung Quốc muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam

Các tập đoàn hàng đầu Trung Quốc về sản xuất xe điện, năng lượng tái tạo, dịch vụ tư vấn kỹ thuật muốn mở rộng đầu tư, hợp tác tại Việt Nam.

Trong chương trình dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ngày 31/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Trung Quốc.

Ông Bành Cương Bình, Chủ tịch Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Huadian (Hoa Điện) cho biết họ muốn tăng đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực như năng lượng gió, hydro xanh, thủy điện tích năng, cải tạo nâng cấp hệ thống điện. Đồng thời, họ cũng muốn hợp tác với các doanh nghiệp về đổi mới khoa học và công nghệ, để thành lập trung tâm nghiên cứu (R&D).

Hoa Điện hiện là một trong 5 tập đoàn sản xuất điện lớn nhất Trung Quốc, họ đã đầu tư hơn 2,8 tỷ USD tại Việt Nam. Trong đó, nhà máy điện Duyên Hải 2 (tỉnh Vĩnh Long) công suất 1.320 MW, là dự án điện có công suất lắp đặt và quy mô lớn nhất ở nước ngoài của tập đoàn.

Chủ tịch Tập đoàn Hoa Điện cho biết chiến lược đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam của họ là "1+1+1+N", tức là bên cạnh thực thể kinh doanh có thêm trung tâm nghiên cứu, cơ sở chế tạo và nhiều dự án hợp tác khác. Việc này nhằm đóng góp vào quá trình phát triển, chuyển đổi xanh của Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Huadian (Hoa Điện) Bành Cương Bình, ngày 31/8. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng chiến lược đầu tư lâu dài của Hoa Điện vào Việt Nam là lựa chọn "đúng và trúng". Ông cũng hoan nghênh việc triển khai trung tâm R&D.

Việt Nam xác định mục tiêu tăng trưởng 8,3-8,5% năm nay và hai chữ số những năm tới, nên nhu cầu điện sạch rất lớn. Do đó, Thủ tướng đề nghị tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhất là điện sạch (gió, mặt trời), hydrogen. Ông cũng đề nghị nhà đầu tư tăng chuyển giao công nghệ, trao đổi kinh nghiệm quản trị, đào tạo nhân lực, hợp tác với các đối tác Việt Nam.

Ông Bành Cương Bình cho biết họ cũng muốn chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ với Việt Nam về nâng cao chất lượng xây dựng, vận hành các dự án năng lượng tái tạo, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó chủ tịch Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Yadea Vương Gia Trung. Ảnh: VGP

Cùng ngày, Thủ tướng tiếp ông Vương Gia Trung, Phó chủ tịch Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Yadea. Theo ông Vương Gia Trung, Yadea muốn tham gia các dự án phát triển xe máy điện, dịch vụ phụ trợ và dự án chuyển đổi, đóng góp xây dựng giao thông xanh của Việt Nam.

Yadea là nhà sản xuất xe máy điện có giữ vị trí số 1 toàn cầu về doanh số trong 8 năm. Hiện tập đoàn xây dựng 10 trung tâm sản xuất và nghiên cứu lớn tại nhiều quốc gia, với sản phẩm được phân phối tại hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Năm 2019, Yadea đầu tư dự án nhà máy sản xuất xe máy điện tại khu công nghiệp Quang Châu (tỉnh Bắc Ninh cũ). Tới 2023, họ mở rộng đầu tư dự án, nâng công suất thiết kế 2 triệu xe mỗi năm, giai đoạn 1 vốn đầu tư đạt 100 triệu USD. Các dự án của Yadea tạo ra nhiều việc làm với nguồn nhân lực tại chỗ, tỷ lệ nội địa hóa cao. Tập đoàn cũng xây dựng trung tâm R&D năng lượng xanh khu vực Đông Nam Á tại Việt Nam.

Phản hồi nhà đầu tư, Thủ tướng cho biết Việt Nam chủ trương tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững, phát triển kinh tế số - xanh - tuần hoàn. Ông đề nghị Yadea mở rộng đầu tư trong lĩnh vực xe điện tại Việt Nam theo hướng chuyển giao công nghệ, tỷ lệ nội địa hóa cao hơn, sử dụng nhiều lao động, tham gia chuyển đổi giao thông xanh tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiết kế Hoa Thiết Dương Vệ Đông. Ảnh: VGP

Tiếp ông Dương Vệ Đông - Chủ tịch Tập đoàn Thiết kế Hoa Thiết, Thủ tướng Phạm Minh Chính gợi ý doanh nghiệp này tham gia tư vấn, hỗ trợ để hoàn thành dự án đường bộ cao tốc Lạng Sơn - Cao Bằng trong năm nay. Đồng thời, Hoa Điện có thể hợp tác, hỗ trợ các đối tác Việt Nam, trong đó có các tập đoàn lớn về thiết kế, tư vấn kỹ thuật các lĩnh vực giao thông, điện, dầu khí, hạ tầng số...

"Điều này rất cần thiết khi nhiều nơi tại Việt Nam có địa hình, địa chất phức tạp, gây khó khăn, thách thức khi xây dựng các công trình", ông nói.

Hoa Thiết là nhà cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật toàn diện hàng đầu Trung Quốc. Năm 2014, công ty chính thức niêm yết toàn bộ trên Sở Giao dịch chứng khoán Thượng Hải, trở thành công ty thiết kế kỹ thuật độc lập đầu tiên được niêm yết trên sàn A-share.

Tập đoàn này đã lập văn phòng đại diện tại Việt Nam, hợp tác cùng Tập đoàn Đèo Cả trong xây dựng mô hình, cùng nâng năng lực đào tạo và phát triển nguồn lực.

Theo ông Dương Vệ Đông, tập đoàn này xây dựng kế hoạch đầu tư kinh doanh và sẽ tiếp tục trao đổi với các đối tác, cơ quan phía Việt Nam để triển khai cụ thể trong thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tối 30/8 đến Thiên Tân, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh SCO 2025 và làm việc tại Trung Quốc. Trong chuyến công tác ngày 31/8-1/9, Thủ tướng sẽ dự SCO với tư cách khách mời của nước chủ nhà. Ông dự kiến gặp gỡ các lãnh đạo, bộ, ngành, doanh nghiệp của Trung Quốc, thúc đẩy hợp tác về kinh tế - thương mại - đầu tư, dự án lớn về phát triển hạ tầng chiến lược.

Phương Dung