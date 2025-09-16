Các tân binh Champions League ra mắt thế nào

Leicester City (áo xanh, Anh), mùa 2016-2017. Sau khi bất ngờ vô địch Ngoại hạng Anh 2015-2016, Leicester City tiếp tục gây sốc khi vượt qua áp lực dự Champions League lần đầu tiên. Họ đứng đầu bảng, nơi có FC Porto, Club Brugge và Copenhagen. Tiếp đó, đội bóng Anh thắng Sevilla chung cuộc 3-2 ở vòng 1/8, rồi thua Atletico 1-2 ở tứ kết.
Hoffenheim (áo xanh, Đức), mùa 2018-2019. Với việc về thứ ba Bundesliga 2017-2018, Hoffenheim giành vé dự Champions League lần đầu tiên. Họ vào bảng đầu không quá khó, với Man City, Shakhtar Donetsk và Lyon. Tuy nhiên, đội bóng Đức gây thất vọng khi xếp cuối bảng, không thắng trận nào, hòa ba và thua ba.
Krasnodar (áo trắng, Nga), mùa 2020-2021. Sau khi về thứ ba giải vô địch Nga và loại PAOK ở vòng sơ loại, Krasnodar vào vòng bảng Champions League. Họ xếp thứ ba với năm điểm, trong đó có hai trận thắng Rennes 1-0, hòa 1-1 và hòa Chelsea 1-1. Với 14 và 13 điểm, Chelsea và Sevilla giành quyền đi tiếp.
Rennes (áo đỏ, Pháp), mùa 2020-2021. Sau khi về thứ ba Ligue 1 mùa 2019-2020, Rennes dự vòng bảng Champions League. Tuy nhiên, những ngôi sao tương lai như Eduardo Camavinga, Serhou Guirassy, Jeremy Doku quá thiếu kinh nghiệm trên đấu trường khốc liệt. Họ xếp cuối bảng với một điểm, sau Chelsea, Sevilla và Krasnodar.
Midtjylland (áo trắng, Đan Mạch), mùa 2020-2021. Sau khi vô địch Đan Mạch và loại Slavia Prague ở vòng sơ loại, Midtjylland rơi vào bảng đấu có Liverpool, Atalanta và Ajax. Kết cục không nằm ngoài dự đoán, họ xếp cuối bảng với hai điểm. Sau khi thua 4 trận đầu, đội bóng Đan Mạch hòa hai trận cuối với cùng tỷ số 1-1 trước Atalanta và Liverpool.
Basaksehir (áo cam, Thổ Nhĩ Kỳ), mùa 2020-2021. Sau khi vô địch quốc gia lần đầu tiên, Basaksehir rơi vào bảng đấu khó với Man Utd, PSG và Leipzig. Họ xếp cuối bảng với ba điểm, nhưng làm nên bất ngờ với trận thắng Man Utd 2-1. Về sau, PSG và Leipzig đi tiếp với 12 điểm, trong khi "Quỷ Đỏ" xếp thứ ba với chín điểm.
Sheriff (áo đen, Moldova), mùa 2021-2022. Nhờ vô địch quốc gia và loại Dinamo Zagreb ở vòng sơ loại, Sheriff xếp chung bảng với Real Madrid, Inter và Shakhtar. Họ gây bất ngờ qua trận thắng Real Madrid 2-1 ngay tại Bernabeu. Họ cũng hạ Shakhtar 2-0, kết thúc vòng bảng với 7 điểm và vị trí thứ ba, chỉ kém Inter ba điểm. Real dẫn đầu với 15 điểm. Hai đội dẫn đầu đi tiếp, còn Sheriff giành vé an ủi dự Europa League.
Girona (Tây Ban Nha), mùa 2024-2025. Nhờ đứng thứ tư La Liga 2023-2024, Girona vào thẳng vòng bảng Champions League. Tuy nhiên, việc bị bòn rút tài năng và sa sút phong độ khiến hàng xóm của Barca không đáp ứng được kỳ vọng. Họ thắng một và thua 7, kết thúc vòng bảng kiểu mới với vị trí 33 trong 36, và là một trong 12 đội bị loại.
Bologna (Italy), mùa 2024-2025. Tương tự Girona, Bologna không đáp ứng được kỳ vọng tại Champions League sau khi bất ngờ về thứ năm Serie A 2023-2024. Họ thắng một, hòa ba và thua 4, xếp thứ 28 trong 36. Tuy nhiên, Bologna không thua trận nào quá hai bàn chênh lệch, kể cả khi gặp Liverpool (0-2).
Brest (áo kẻ ngang, Pháp), mùa 2024-2025. Brest giành quyền dự Champions League bằng vị trí thứ ba Ligue 1. Sau đó, họ gây bất ngờ ở vòng bảng khi thắng ba và hòa một trong 4 trận đầu, rồi kết thúc với 13 điểm và vị trí 18 trong 36. Tuy nhiên, ở vòng play-off, họ thua PSG chung cuộc 0-10.
Ngọc Tuấn
Ảnh: Reuters, CLB, UEFA, AFP