Các tân binh Champions League ra mắt thế nào

Basaksehir (áo cam, Thổ Nhĩ Kỳ), mùa 2020-2021. Sau khi vô địch quốc gia lần đầu tiên, Basaksehir rơi vào bảng đấu khó với Man Utd, PSG và Leipzig. Họ xếp cuối bảng với ba điểm, nhưng làm nên bất ngờ với trận thắng Man Utd 2-1. Về sau, PSG và Leipzig đi tiếp với 12 điểm, trong khi "Quỷ Đỏ" xếp thứ ba với chín điểm.