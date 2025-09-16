8 trận được chờ đợi nhất lượt đầu Champions League

Bilbao - Arsenal (23h45 ngày 16/9, giờ Hà Nội). Bilbao trở lại vòng bảng Champions League sau 11 năm. Đây cũng mới là lần thứ hai đội bóng xứ Basque góp mặt ở sân chơi số một châu Âu, sau mùa 1998-1999.

Sân nhà San Mames là điểm tựa của Bilbao. Tại Europa League mùa trước, họ toàn thắng bốn trận vòng bảng, rồi lần lượt hạ Roma 3-1 và Rangers 2-0 ở vòng knock-out. Chỉ đến bán kết, thầy trò Ernesto Valverde mới thua Man Utd 0-3 trên sân nhà và bị loại.

Trong khi đó, Arsenal mang hành trang là chuỗi năm trận thắng liên tiếp trước các đối thủ Tây Ban Nha ở đấu trường châu Âu. Mùa trước, thầy trò Mikel Arteta từng thắng 2-1 ngay trên sân Girona ở vòng bảng, rồi loại Real Madrid với tổng tỷ số 5-1 ở tứ kết.

"Pháo thủ" cũng rất có duyên ở lượt trận mở màn, khi bất bại trong 8 trận ra quân gần nhất ở vòng bảng Champions League (6 thắng, 2 hòa). Lần gần nhất Arsenal thua trận ra quân là trước Dinamo Zagreb mùa 2015-2016.