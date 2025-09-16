8 trận được chờ đợi nhất lượt đầu Champions League

Bilbao - Arsenal (23h45 ngày 16/9, giờ Hà Nội). Bilbao trở lại vòng bảng Champions League sau 11 năm. Đây cũng mới là lần thứ hai đội bóng xứ Basque góp mặt ở sân chơi số một châu Âu, sau mùa 1998-1999.
Sân nhà San Mames là điểm tựa của Bilbao. Tại Europa League mùa trước, họ toàn thắng bốn trận vòng bảng, rồi lần lượt hạ Roma 3-1 và Rangers 2-0 ở vòng knock-out. Chỉ đến bán kết, thầy trò Ernesto Valverde mới thua Man Utd 0-3 trên sân nhà và bị loại.
Trong khi đó, Arsenal mang hành trang là chuỗi năm trận thắng liên tiếp trước các đối thủ Tây Ban Nha ở đấu trường châu Âu. Mùa trước, thầy trò Mikel Arteta từng thắng 2-1 ngay trên sân Girona ở vòng bảng, rồi loại Real Madrid với tổng tỷ số 5-1 ở tứ kết.
"Pháo thủ" cũng rất có duyên ở lượt trận mở màn, khi bất bại trong 8 trận ra quân gần nhất ở vòng bảng Champions League (6 thắng, 2 hòa). Lần gần nhất Arsenal thua trận ra quân là trước Dinamo Zagreb mùa 2015-2016.
Juventus - Dortmund (2h ngày 17/9). Cặp đấu tại Turin gợi lại trận chung kết Champions League 1997, nơi Dortmund bất ngờ đánh bại Juventus 3-1 với cú đúp của Karl-Heinz Riedle.
Thành tích đối đầu đang nghiêng về Juventus, khi thắng sáu, hòa một và chỉ thua hai trong chín lần chạm trán Dortmund ở Cup châu Âu. "Bà đầm già" cũng tỏ ra có duyên với các đội bóng Đức, khi thắng bảy trong 12 lần đối đầu. Đặc biệt, Juventus chưa từng thua trên sân nhà ở lượt mở màn Champions League, với sáu thắng và ba hòa.
Trong khi đó, Dortmund thường gặp khó khi hành quân đến Italy. Họ chỉ thắng một trong bảy trận sân khách gần nhất trước các CLB Serie A và thua tới năm.
Real Madrid - Marseille (2h ngày 17/9). Real toàn thắng bốn trận gặp Marseille ở vòng bảng Champions League. Trên sân nhà, đội bóng hoàng gia chỉ thua một qua 17 trận gặp các đội bóng Pháp, là thất bại 0-1 trước PSG ở Cup Winners’ Cup mùa 1993-1994.
Kylian Mbappe vẫn sẽ là niềm hy vọng tấn công của Real, khi đã ghi bàn ở lượt mở màn Champions League trong ba mùa giải liên tiếp.
Trong khi đó, Marseille thường gặp nhiều khó khăn khi hành quân tới Tây Ban Nha, khi thua năm, hòa hai và chỉ thắng một trong tám trận sân khách gần nhất trước các đội La Liga. Trong 21 trận gần nhất ở vòng bảng Champions League, Marseille thua tới 18, và chỉ thắng ba. Họ cũng thua sáu trong bảy lượt mở màn gần nhất tại giải.
Bayern Munich - Chelsea (2h ngày 18/9). Cuộc so tài tại Allianz Arena gợi nhớ chung kết Champions League 2012, nơi Chelsea lần đầu lên ngôi sau loạt sút luân lưu kịch tính.
Hai đội đụng độ lần gần nhất ở vòng 1/8 mùa 2019-2020, khi Bayern thắng 3-0 tại London và 4-1 trên sân nhà. Tuy nhiên, Bayern và Chelsea chưa từng gặp nhau ở vòng bảng Champions League.
Bayern đang sở hữu chuỗi 34 trận bất bại trên sân nhà trong các lượt trận vòng bảng Champions League (32 thắng, 2 hòa), kể từ thất bại 2-3 trước Man City hồi tháng 12/2013. Họ cũng toàn thắng 21 trận mở màn Champions League gần nhất, trong đó 18 trận giữ sạch lưới. Lần cuối Bayern không thắng lượt mở màn là tháng 9/2002, khi thua Deportivo La Coruna 2-3.
Liverpool - Atletico Madrid (2h ngày 18/9). Liverpool toàn thắng cả bốn trận Champions League gần nhất gặp đối thủ xứ sở bò tót, trong đó có hai trận thắng chính Atletico ở mùa 2021-2022 (3-2 sân khách, 2-0 sân nhà). Còn lại, họ thắng cả Real lẫn Girona ở vòng bảng mùa 2024-2025.
Sân Anfield tiếp tục là điểm tựa vững chắc cho Liverpool. Họ thắng 14 trận liên tiếp ở vòng bảng Cup châu Âu trên sân nhà, ghi từ hai bàn trở lên trong 13 trận gần nhất và giữ sạch lưới chín lần trong 12 trận gần nhất. Đội bóng nước Anh cũng thắng 9 trong 14 trận mở màn Champions League gần nhất (hòa 3, thua 2).
Trong khi đó, Atletico lại gặp khó trước các đại diện Anh ở Champions League, khi hòa bốn, thua bốn và chỉ thắng một trong tám trận gần nhất. Nhưng Atletico ghi bàn 15 trong 16 trận vòng bảng gần nhất và chỉ thua 2 qua 15 trận mở màn Champions League gần nhất.
PSG - Atalanta (2h ngày 18/9). Đương kim vô địch PSG thắng năm, hòa sáu và chỉ thua một trong 12 trận gần nhất gặp các đại diện Serie A. Trong đó có chiến thắng 2-1 trước chính Atalanta ở tứ kết Champions League 2019-2020. PSG cũng toàn thắng ba trận mở màn Champions League gần nhất.
Nhưng Atalanta cũng là đội bóng khó chịu. Ngoài trận thua PSG mùa 2019-2020, họ chỉ nhận một thất bại trong năm trận gần nhất gặp các đại diện Pháp. CLB của Serie A ghi bàn 21 trong 23 trận vòng bảng gần nhất, và cũng tìm thấy mành lưới đối phương ở 15 trận sân khách gần nhất tại Cup châu Âu.
Man City - Napoli (2h ngày 19/9). Man City thường thi đấu ổn định trên sân nhà trước các đội bóng Italia, khi thắng bốn, hòa bốn và chỉ thua một trong chín trận gần nhất.
Đội bóng của Pep Guardiola bất bại 21 trận gần nhất ở vòng bảng Champions League tại Etihad (18 thắng, 3 hòa) và ghi từ ba bàn trở lên 13 trong 16 trận gần nhất ở sân nhà.
Ngoài chuyên môn, điểm nhấn của trận đấu này là việc Kevin De Bruyne trở lại Etihad đối đầu đội bóng cũ. Tiền vệ người Bỉ từng giành sáu chức vô địch Ngoại hạng Anh và một Champions League trong 10 năm khoác áo Man City, trước khi chuyển đến Napoli hè 2025.
Newcastle - Barca (2h ngày 19/9). Hai đội từng đụng độ bốn lần ở Cup châu Âu, trong đó Barca thắng ba và Newcastle thắng một. Chiến thắng duy nhất của "Chích chòe" diễn ra ngay lượt mở màn Champions League mùa 1997-1998 với tỷ số 3-2 trên sân nhà.
Tại St. James’ Park, Newcastle luôn là đội bóng khó bị đánh bại, khi họ thắng 21, hòa 7 va chỉ thua 3 trong 31 trận gần nhất ở Cup châu Âu. Newcastle cũng thắng bốn và chỉ thua hai trong sáu trận sân nhà gần nhất gặp các đội Tây Ban Nha.
Barca thì tỏ ra có duyên trước các đại diện Anh, thắng tám, hòa bảy và chỉ thua hai trong 17 trận Champions League gần nhất. Ở các trận ra quân, gã khổng lồ xứ Catalonia thắng 20 qua 29 trận. Robert Lewandowski đang có phong độ cực cao với 9 bàn trong 7 trận vòng bảng gần nhất, trong khi Raphinha đã ghi 16 bàn trong 16 trận Champions League gần đây.
Tương tự mùa trước, 36 đội dự Champions League 2025-2026 sẽ thi đấu và tính điểm cùng nhau ở một bảng, gọi là thể thức league. Mỗi đội sẽ chơi tám trận, tính điểm, chọn ra tám đội điểm cao vào thẳng vòng 1/8. Tám suất còn lại sẽ được xác định qua loạt play-off giữa các đội đứng vị trí từ 9 đến 24, còn các đội đứng thứ 25 đến 36 sẽ bị loại.
Hồng Duy
Ảnh: Reuters, AP