Các sai lầm khiến xe trượt tự do trên vũng nước

Giữ tốc độ cao, phanh gấp, đánh lái đột ngột hay lốp mòn là những lỗi phổ biến khiến xe dễ mất kiểm soát trên mặt đường trơn.

Không giảm tốc trước khi vào vũng nước

Một trong những sai lầm phổ biến nhất của tài xế là giữ nguyên tốc độ khi nhìn thấy vũng nước phía trước, thậm chí nhiều người còn có thói quen tăng tốc để lướt nhanh qua vũng nước. Tuy nhiên, chính hành động này lại là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến mất lái.

Khi xe di chuyển với tốc độ cao trên mặt đường có nước, lớp nước không kịp thoát ra khỏi bề mặt lốp qua các rãnh, tạo thành một lớp màng mỏng khiến bánh xe gần như tách biệt khỏi mặt đường. Hiện tượng này gọi là trượt nước (aquaplaning), và khi nó xảy ra, vô-lăng gần như mất tác dụng điều hướng. Tài xế có thể vẫn đánh lái nhưng xe không phản hồi tương ứng, dẫn đến việc xe lao lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Việc giảm tốc không chỉ giúp lốp có đủ thời gian thoát nước, mà còn tạo điều kiện để tài xế xử lý tình huống nếu có bất ngờ xảy ra phía trước.

Lưu ý rằng thao tác giảm tốc không nên thực hiện một cách đột ngột, mà cần giảm một cách từ tốn và có kiểm soát, ưu tiên nhả chân ga trước khi tác động đến phanh.

Phanh gấp khi xe bắt đầu trượt

Khi qua vũng nước và cảm nhận thấy xe bị bồng bềnh hoặc tay lái trở nên nhẹ bất thường, phản xạ tự nhiên của một số người là đạp phanh mạnh để giảm tốc ngay lập tức. Nhưng trên mặt đường trơn, thao tác này lại khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Việc phanh gấp có thể làm bánh xe bị khóa cứng, đặc biệt ở những xe không có hệ thống chống bó cứng phanh hoặc người lái đạp phanh sai cách.

Khi bánh xe ngừng quay nhưng xe vẫn trượt theo quán tính, khả năng kiểm soát gần như bằng không, và xe có thể trượt dài theo bất kỳ hướng nào. Ngay cả với xe có ABS, việc đạp phanh đột ngột vẫn làm giảm độ ổn định, khiến xe dễ bị văng đuôi hoặc lệch hướng. Trong tình huống này, cách xử lý đúng là nhả chân ga, giữ vô-lăng ổn định và chỉ phanh từ từ khi cảm nhận được độ bám đường phục hồi (tay lái không còn hẫng).

Đánh lái đột ngột khi gặp vũng nước

Một lỗi khác mang tính phản xạ là đánh lái mạnh khi xe bắt đầu có dấu hiệu lệch hướng. Trong điều kiện mặt đường khô, việc điều chỉnh nhanh tay lái có thể giúp tránh chướng ngại vật, nhưng trên đường trơn hoặc có nước, mọi thao tác đột ngột đều tiềm ẩn rủi ro lớn.

Khi bánh xe mất hoặc giảm độ bám, việc xoay vô-lăng mạnh không những không giúp xe quay lại quỹ đạo mà còn có thể khiến xe rơi vào trạng thái mất cân bằng, dẫn đến hiện tượng văng đuôi hoặc xoay ngang. Đặc biệt ở những xe dẫn động cầu sau hoặc xe có trọng tâm cao, nguy cơ này càng rõ rệt. Việc giữ vô-lăng ổn định và điều chỉnh nhẹ nhàng theo hướng trượt của xe mới là cách giúp lấy lại kiểm soát, dù điều này đòi hỏi người lái phải bình tĩnh và có kinh nghiệm xử lý tình huống.

Không quan sát và đánh giá độ sâu vũng nước

Những vũng nước có thể che giấu nhiều nguy hiểm bên dưới như ổ gà, nắp cống bị hở hoặc bề mặt đường bị hư hỏng. Khi một bánh xe rơi vào vùng nước sâu hơn hoặc gặp vật cản ẩn bên dưới, lực tác động lên hai bên xe không đều, khiến xe bị giật lái đột ngột. Trong tình huống này, nếu tài xế không chuẩn bị trước hoặc phản ứng sai, xe rất dễ bị lệch hướng sang làn đường khác, gây nguy hiểm cho các phương tiện xung quanh. Do đó tài xế cần quan sát, giảm tốc và nếu có thể tránh đi vào vùng nước không rõ độ sâu để đảm bảo an toàn.

Lốp mòn, gai lốp không đủ sâu

Bên cạnh yếu tố con người, tình trạng kỹ thuật của xe, đặc biệt là lốp, đóng vai trò quyết định đến khả năng bám đường khi đi qua vùng nước. Gai lốp được thiết kế để dẫn nước ra khỏi khu vực tiếp xúc giữa bánh xe và mặt đường, giúp duy trì độ bám ngay cả khi trời mưa. Tuy nhiên, khi lốp bị mòn, các rãnh thoát nước này trở nên nông hoặc biến mất, khiến nước không thể thoát kịp và tạo thành lớp đệm giữa lốp và mặt đường. Điều này làm tăng nguy cơ trượt nước ngay cả ở tốc độ không quá cao. Việc kiểm tra định kỳ và thay lốp đúng thời điểm là yếu tố quan trọng nhằm duy trì độ bám đường của xe ở mức tối ưu.

Lốp mòn và không còn các rãnh thoát nước. Ảnh: RCMP Photo

Áp suất lốp không đúng tiêu chuẩn

Khi lốp non, bề mặt tiếp xúc với đường có thể không đều, làm giảm khả năng thoát nước và khiến xe phản ứng chậm hơn với các thao tác lái. Ngược lại, lốp quá căng lại làm giảm diện tích tiếp xúc, khiến bánh xe dễ mất độ bám khi đi qua vùng nước. Trong cả hai trường hợp, người lái đều có thể cảm thấy xe kém ổn định hơn, đặc biệt khi cần xử lý tình huống bất ngờ. Do đó tài xế cần kiểm tra áp suất lốp thường xuyên, đảm bảo đúng khuyến nghị của nhà sản xuất trước mỗi chuyến đi. Thông tin này được in trên bệ cửa bên tài xế ở mỗi xe.

Hồ Tân