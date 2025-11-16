Các nước trả lương giáo viên như thế nào

Lương giáo viên ở nhiều nước nhìn chung tương tự hoặc thấp hơn so với người lao động cùng trình độ, song được hưởng thêm một số loại phụ cấp.

Nhìn chung, Trung Quốc trả lương cho giáo viên trường công bằng hoặc có phần nhỉnh hơn so với công chức nhà nước.

Theo nhiều nguồn, giáo viên trường công nhận 120.000-200.000 tệ (17.000-28.000 USD) mỗi năm. Trong khi đó, mức với công chức nhà nước thường khoảng 80.000-200.000 tệ.

Lương cơ bản cho giáo viên cao dần theo bậc giảng dạy và số năm công tác. Tuy nhiên, con số có thể được chính quyền các địa phương tùy chỉnh theo điều kiện kinh tế của khu vực, đảm bảo bám sát tiêu chuẩn của cả nước.

Giáo viên được nhận thêm trợ cấp đặc biệt nếu là chủ nhiệm; trợ cấp nhà ở và trợ cấp vùng. Địa bàn càng đắt đỏ (như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến,...) thì trợ cấp vùng càng cao.

Tại Nhật Bản, giáo viên cũng được trả lương ngang công chức nhà nước. Mức lương trung bình hàng năm của một giáo viên tiểu học, THCS, THPT lần lượt là khoảng 6,25 - 6,4 và 6,8 triệu yên (40.500-44.000 USD), theo tổ chức việc làm Kotora Journal. Trong khi đó, mức lương trung bình hàng năm của một nhân viên nhà nước là 6,5 triệu yên.

Giáo viên được trả lương theo thang bậc, thâm niên. Mức lương cơ bản theo bảng lương quốc gia hoặc của tỉnh. Ngoài ra, họ được nhận nhiều loại phụ cấp, phổ biến nhất là phụ cấp điều chỉnh, bằng 4% tháng lương và đang được nâng dần lên 10% vào năm 2031.

Các loại khác là phụ cấp khu vực, trợ cấp nhà ở, trợ cấp phụ thuộc,...

Giáo viên dạy tiếng Anh trong một lớp học ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, năm 2018. Ảnh: VCG/Sixthtone

Trong khi đó, giáo viên Hàn Quốc thì có mức lương khởi điểm 2,3 triệu won mỗi tháng, thấp hơn so với các công chức nhà nước (khoảng 2,7 triệu won).

Lương cơ bản được quy định theo một thang chung, tăng theo thâm niên công tác. Mức tăng của ngành giáo dục nhỉnh hơn các ngành khác, nên giáo viên phải cố gắng làm việc lâu năm mới có thu nhập bằng hoặc cao hơn các công chức khác cùng thâm niên.

Ngoài lương cơ bản, giáo viên được nhận các khoản như trợ cấp chuyên cần (tối đa 50% lương cơ bản theo thâm niên công tác), thưởng lễ tết, trợ cấp giáo viên chủ nhiệm, trợ cấp làm thêm giờ,...

Tại Mỹ, giáo viên được trả trung bình 65.000 USD/năm, thấp hơn so với những người lao động có trình độ học vấn tương đương, theo Viện Chính sách Kinh tế. Họ cũng phải làm việc nhiều hơn nhóm cùng trình độ 10 giờ mỗi tuần.

Hầu hết bang và khu vực áp dụng bảng lương cơ bản theo "bậc và làn", trong đó "bậc" chỉ số năm kinh nghiệm, còn "làn" chỉ trình độ học vấn. Giáo viên được tăng lương theo bậc, thường đạt mức cao nhất ở tuổi 55. Nếu có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ, họ được hưởng "làn" lương cao hơn.

Một số nơi trả thêm lương hoặc phụ cấp cho những giáo viên có thành tích tốt hoặc phải đảm nhận nhiệm vụ ngoài giảng dạy, như huấn luyện câu lạc bộ thể thao.

Anh cũng trả lương cho giáo viên 10% thấp hơn người lao động có trình độ đại học trong các ngành khác, theo Cơ quan đánh giá của giáo viên nhà trường Anh.

Nước này áp dụng hai thang lương cho giáo viên, mức lương chính (MPR) và mức lương cao (UPR). Thủ đô London cũng sử dụng hai hệ thống này, nhưng trả cao hơn các nơi khác.

Nhìn chung, giáo viên mới được trả lương theo thang MPR, từ bậc M1 (khoảng 33.000 bảng/năm) tới M6 (45.000 bảng/năm), tức từ 43.000-59.000 USD. Việc tăng lương được xét hàng năm, dựa vào thành tích dạy.

Những giáo viên có thành tích xuất sắc ở thang MPR có thể đăng ký chuyển sang thang UPR, gồm ba bậc từ U1 (47.000 bảng/năm) tới U3 (51.000 bảng/năm). Quyết định nâng bậc lương cũng phải xét dựa vào thành tích.

Giáo viên có thể nhận thêm phụ cấp trách nhiệm giảng dạy và học tập, hoặc phụ cấp cho giáo dục đặc biệt.

Theo nghiên cứu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), mức lương của giáo viên ở bậc tiểu học và trung học phổ thông ở 38 quốc gia thuộc khối này thấp hơn khoảng 9 đến 17% so với người lao động có trình độ đại học.

Còn Khảo sát quốc tế về giảng dạy và học tập TALIS năm 2024, cho thấy trung bình chỉ hai trong năm giáo viên hài lòng với mức lương của mình. Lương thấp cũng là lý do phổ biến khiến giáo viên căng thẳng, theo khảo sát của tổ chức nghiên cứu RAND trên gần 1.500 giáo viên tại Mỹ năm nay.

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) cho biết tỷ lệ giáo viên bỏ nghề trên toàn cầu tăng từ 4,62% vào năm 2015 lên thành 9,06% năm 2022.

Tình trạng thiếu giáo viên diễn ra phổ biến ở Mỹ, một số nước châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam...

