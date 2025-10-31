Làm 52-55 giờ mỗi tuần, giáo viên Nhật kiệt sức

Nhật BảnGiáo viên phải làm việc 52-55 giờ mỗi tuần, nhiều nhất trong 30 nước OECD, khiến nghề này ngày càng kém hấp dẫn,

Theo kết quả khảo sát quốc tế về giảng dạy và học tập (TALIS) năm 2024 công bố đầu tháng này, giáo viên tiểu học ở Nhật làm việc trung bình 52 giờ mỗi tuần, còn giáo viên trung học cơ sở là 55 giờ. Trong khi đó, Luật Lao động của Nhật Bản quy định thời gian làm việc chuẩn không quá 40 giờ một tuần.

Số giờ làm việc của giáo viên đã giảm 10% so với năm 2018, nhưng vẫn cao nhất trong OECD.

Đáng chú ý, giáo viên Nhật dành cho công việc hành chính trung bình 4,5-5,2 giờ mỗi tuần, lần lượt ở tiểu học và trung học, cao hơn mức trung bình của OECD khoảng 50%. Giáo viên trung học còn phải dành gần 6 giờ mỗi tuần cho hoạt động ngoại khóa, gần gấp bốn lần.

Thời gian làm việc dài, cùng áp lực từ phụ huynh, khiến họ bị căng thẳng mức độ cao, theo khảo sát.

Một lớp 5 ở trường Tiểu học Funabore, Tokyo, năm 2021. Ảnh: Tomohiro osaki/ The Japan Times

Nghề giáo vì vậy ngày càng trở nên kém hấp dẫn, thiếu hụt nhân sự. Hiện, khoảng 40% trường tiểu học và trung học cơ sở ở Nhật Bản thiếu giáo viên. Trong đó, số trường tiểu học gặp tình trạng này tăng 22% so với năm ngoái. Những giáo viên hiện tại vì thế lại phải làm việc nhiều hơn, tạo thành vòng luẩn quẩn.

Để giáo viên tránh bị kiệt sức và ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy, Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học công nghệ Nhật Bản (MEXT) hồi tháng 9 đã ra hướng dẫn về quản lý khối lượng công việc, đặt mục tiêu giới hạn tối đa 45 giờ làm thêm mỗi tháng.

Bộ cũng rà soát lại các loại công việc trong trường, chia thành ba nhóm: Công việc nên giao cho bên ngoài, công việc có thể chia sẻ với nhân viên không giảng dạy, và công việc thuộc trách nhiệm giáo viên nhưng cần giảm tải. Cải cách hoạt động ngoại khóa cũng đang được triển khai.

Cuối cùng, nhà chức trách kêu gọi đẩy nhanh chuyển đổi số trong quản lý trường học. Theo khảo sát năm 2024 của Bộ Giáo dục, 77% trường tiểu học và trung học công lập vẫn dùng máy fax cho công việc hành chính. Nhân viên nhà trường thiếu thời gian và sự hỗ trợ cần thiết để sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin và truyền thông.

Khánh Linh