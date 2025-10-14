Sinh viên Hàn Quốc ồ ạt rời bỏ trường Sư phạm

Hàn QuốcMôi trường làm việc nhiều áp lực, trong khi lương thấp và khó xin việc, khiến các nhà giáo tương lai rời bỏ ngành.

Viện Phát triển Giáo dục Hàn Quốc ngày 12/10 cho biết tỷ lệ bỏ học của sinh viên tại các đại học sư phạm năm ngoái là 4,2%. Như vậy, cứ khoảng 25 sinh viên thì một người bỏ học. Đây là mức cao kỷ lục.

Hồi năm 2018, tỷ lệ này thường dưới 1% mỗi năm. Con số bắt đầu tăng đều đặn, vọt lên tới 4% vào năm 2023.

Ngay cả các trường hàng đầu cũng không tránh khỏi xu hướng này. Theo dữ liệu từ Bộ Giáo dục, Đại học Sư phạm Quốc gia Seoul và Kyungin đều có hơn 100 sinh viên bỏ học vào năm ngoái.

Ở đầu vào, điểm chuẩn chính quy của các đại học sư phạm cũng giảm xuống mức thấp kỷ lục. Tại Hàn Quốc, các trường trung học xếp loại học sinh theo 9 bậc (bậc 1 cao nhất, bậc 9 thấp nhất). Tuy nhiên, nhiều học sinh có điểm các môn học ở bậc 6, 7 vẫn được nhận. Như ở Đại học Sư phạm Quốc gia Chuncheon, ngưỡng điểm tuyển sinh đã giảm từ 4.73 năm ngoái xuống 6.15 năm nay.

Chuyên gia nhận định điều này phần lớn do điều kiện làm việc của giáo viên tại Hàn Quốc ngày càng tồi tệ. Nhiều người e dè về thẩm quyền các cách xử lý khiếu nại của phụ huynh.

Theo một khảo sát năm 2024, gần 4.000 phụ huynh liên tục cáo buộc giáo viên ngược đãi con họ, qua điện thoại và gặp trực tiếp. Một giáo viên trẻ tại trường Tiểu học Seoi đã tự vẫn năm 2023 vì áp lực này. Năm nay, trường hợp tương tự xảy ra tại đảo Jeju hồi tháng 5, khi một cô giáo phải nhận hơn 10 cuộc gọi phàn nàn từ phụ huynh mỗi ngày, khiến cô vô cùng khổ sở.

Chỉ gần 20% số người được hỏi cho biết sẽ chọn nghề giáo một lần nữa nếu có cơ hội, theo một khảo sát của Liên đoàn giáo viên Hàn Quốc, hồi năm ngoái. Đây là con số thấp nhất kể từ khi cuộc khảo sát bắt đầu vào năm 2012.

Khuôn viên Đại học Sư phạm Quốc gia Seoul, trường đào tạo giáo viên tiểu học hàng đầu Hàn Quốc. Ảnh: blog.naver

Một lý do khác khiến nhiều sinh viên Sư phạm bỏ học là mặc dù con đường trở thành giáo viên đầy thử thách, họ vẫn phải nhận mức lương thấp, kém xa so với các công ty lớn. Mức lương cơ bản của giáo viên mới ra trường từ 2,19-2,25 triệu won (1.600 USD) mỗi tháng, vào năm 2024. Trong khi, mức chi tiêu của một hộ gia đình là 2,46 triệu won, theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Hàn Quốc.

Ngoài ra, kỳ thi chứng chỉ sư phạm ngày càng trở nên cạnh tranh. Tỷ lệ sinh thấp, số lượng học sinh giảm, nên số lượng vị trí giảng dạy mới cũng giảm theo. Trong khi trước kia, việc được nhận vào một trường sư phạm là con đường chắc chắn dẫn đến việc làm.

"Sinh viên tốt nghiệp các đại học sư phạm có rất ít lựa chọn nghề nghiệp ngoài nghề giáo", Jung Hye-young, người phát ngôn của Công đoàn giáo viên Seoul, nhìn nhận. "Do nhu cầu tuyển dụng giảm và điều kiện làm việc ngày càng xấu đi, ngày càng nhiều sinh viên chọn bỏ học sớm".

Khánh Linh (Theo Korea Herald, The Korea Times)