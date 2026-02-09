Các nhà máy lọc dầu Ấn Độ dừng đặt mua dầu Nga

Các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đang tránh đặt mua dầu Nga giao từ tháng 4, trong bối cảnh Washington và New Delhi xúc tiến thỏa thuận thương mại.

Nguồn tin Reuters cho biết các doanh nghiệp lọc dầu Ấn Độ gồm Indian Oil, Bharat Petroleum và Reliance Industries đã dừng tiếp nhận các hợp đồng chào bán mới dầu Nga giao hàng trong tháng 3 và 4.

Nayara - nhà máy lọc dầu tư nhân được Moskva hậu thuẫn - cũng không có kế hoạch nhập dầu Nga trong tháng 4, do bảo dưỡng nhà máy kéo dài một tháng.

Phần lớn các nhà máy lọc dầu đã dừng đặt mua thêm dầu Nga nhưng một số vẫn tiếp nhận những lô hàng đã lên lịch nhận tháng sau. Nguồn tin cho rằng các nhà máy chỉ thay đổi kế hoạch và đặt mua dầu Nga nếu có khuyến nghị từ chính phủ.

Indian Oil, Bharat Petroleum, Reliance Industries và Bộ Dầu mỏ Ấn Độ chưa đưa ra bình luận. Bộ Ngoại giao nước này cho biết trọng tâm chiến lược nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia là "đa dạng hóa nguồn cung năng lượng phù hợp với các điều kiện thị trường khách quan và bối cảnh quốc tế đang thay đổi".

Trạm tiếp nhận dầu thô ở vịnh Nakhodka, gần Nakhodka, Nga, ngày 12/8/2022. Ảnh: Reuters

Ấn Độ trở thành khách hàng lớn nhất của dầu Nga từ khi xung đột Ukraine nổ ra đầu 2022. Nhập khẩu dầu Nga của Ấn Độ từng vượt 2 triệu thùng mỗi ngày vào giữa năm 2025, làm dấy lên phản ứng từ phương Tây.

Tổng thống Donald Trump từng áp mức thuế 25% áp lên hàng hóa nước này vì mua dầu Nga. Thuế được dỡ bỏ hôm 2/2, khi ông tuyên bố New Delhi đã "cam kết dừng, trực tiếp hoặc gián tiếp" nhập khẩu dầu Nga. Theo sắc lệnh của ông Trump, giới chức Mỹ sẽ theo dõi và đề xuất tái áp thuế nếu Ấn Độ nối lại giao dịch.

Cuối tuần trước, Mỹ và Ấn Độ công bố khuôn khổ tạm thời cho hiệp định thương mại mà hai nước kỳ vọng hoàn tất vào tháng 3. Khuôn khổ không đề cập đến dầu Nga. New Delhi cũng chưa công bố kế hoạch chính thức về việc dừng nhập khẩu. Điện Kremlin tuyên bố không nhận được tin dừng mua dầu từ New Delhi.

Các thống kê cho biết lượng dầu Nga vào Ấn Độ đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm vào tháng 12/2025. Trong bối cảnh giảm mua dầu Nga, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đang tăng mua từ Trung Đông, châu Phi và Nam Mỹ.

Tháng trước, các nguồn tin tiết lộ Ấn Độ có ý định cắt giảm nhập khẩu dầu Nga xuống dưới 1 triệu thùng mỗi ngày vào tháng 3 và sau đó có thể giảm về 500.000 - 600.000 thùng mỗi ngày, so với trung bình 1,7 triệu thùng mỗi ngày năm ngoái.

Phiên An (theo Reuters)