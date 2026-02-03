Ông Trump: Ấn Độ sẽ dừng mua dầu Nga

Tổng thống Mỹ vừa công bố thỏa thuận thương mại với Ấn Độ, gồm giảm thuế nhập khẩu từ 50% xuống 18% và New Delhi dừng mua dầu Nga.

Ngày 2/2, sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng hai nước "đã đạt thỏa thuận thương mại". "Thuế đối ứng sẽ được giảm từ 25% về 18%. Họ cũng sẽ giảm thuế nhập khẩu và các rào cản phi thuế quan với Mỹ về 0", ông viết.

Trên Reuters, một quan chức Nhà Trắng cho biết Mỹ cũng sẽ rút lại thuế 25% áp lên Ấn Độ từ năm ngoái do nước này mua dầu Nga. Thuế nhập khẩu với nước này vì thế sẽ giảm từ 50% về 18%.

Đổi lại, Ấn Độ đồng ý dừng mua dầu Nga và sẽ tăng mua dầu Mỹ, có thể là Venezuela. "Thủ tướng Modi cũng cam kết Ấn Độ sẽ mua hàng Mỹ ở mức cao hơn rất nhiều, bên cạnh việc chi hơn 500 tỷ USD mua năng lượng, công nghệ, nông sản, than đá và các sản phẩm khác", ông Trump viết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Nhà Trắng tháng 2/2025. Ảnh: Reuters

Cổ phiếu các công ty lớn của Ấn Độ đã tăng vọt sau thông tin trên. Cổ phiếu hãng tư vấn công nghệ thông tin Infosys đóng cửa tăng 4,3%. Hãng tư vấn Wipro tăng 6,8%. HDFC Bank tăng 4,4% và iShares MSCI India ETF tăng 3%.

Dù vậy, thông báo của ông Trump không đưa ra nhiều chi tiết, như ngày bắt đầu giảm thuế, hạn chót để Ấn Độ dừng mua dầu Nga, các chính sách giảm rào cản thương mại và sản phẩm nào của Mỹ mà Ấn Độ cam kết mua. Nhà Trắng cũng chưa công bố thêm văn bản nào về vấn đề này trên website.

Madhavi Arora - nhà kinh tế học tại Emkay Global cho biết thỏa thuận này giúp Ấn Độ hưởng mức thuế nhập khẩu tương đương các nước châu Á khác, 15-19%. Ấn Độ đã chịu nhiều sức ép từ khi Washington áp thuế, trở thành thị trường có diễn biến tệ nhất trong nhóm nền kinh tế mới nổi năm 2025, với dòng vốn nước ngoài rút ra ở mức kỷ lục.

Phòng Thương mại Mỹ đánh giá thông báo của ông Trump là một bước tiến lớn. "Chúng tôi lạc quan rằng đây là bước đi đầu tiên hướng tới một thỏa thuận thương mại toàn diện, có thể mở khóa thêm cho sự hợp tác khu vực tư nhân. Chúng tôi cũng muốn xem xét các chi tiết của thỏa thuận", Giám đốc Phòng Thương mại Suzanne Clark cho biết.

Ấn Độ phụ thuộc vào nhập khẩu để đáp ứng khoảng 90% nhu cầu dầu trong nước. Việc mua dầu Nga giá rẻ sau xung đột Nga - Ukraine năm 2022 đã giúp nước này giảm đáng kể chi phí nhập khẩu.

Tuy nhiên, gần đây, Ấn Độ đã bắt đầu giảm tốc độ mua dầu từ Nga. Reuters trích số liệu cho biết lượng nhập khẩu trong tháng 1 chỉ khoảng 1,2 triệu thùng một ngày, dự kiến giảm xuống khoảng 1 triệu thùng trong tháng 2 và 800.000 thùng vào tháng 3.

Hà Thu (theo Reuters)