Nga: Ấn Độ chưa nói sẽ ngừng mua dầu

Một ngày sau khi Tổng thống Trump cho biết Ấn Độ đồng ý ngừng mua dầu Nga, Điện Kremlin tuyên bố chưa nhận được tin này từ New Delhi.

"Chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ tuyên bố nào từ Delhi về vấn đề này. Chúng tôi tôn trọng quan hệ song phương Mỹ - Ấn Độ, nhưng việc phát triển sự hợp tác chiến lược giữa Nga và Ấn Độ cũng quan trọng không kém", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết trên RIA Novosti ngày 3/2. Ông khẳng định Moskva muốn phát triển hơn nữa quan hệ song phương với New Delhi.

Cùng ngày, Phó thủ tướng Nga Alexander Novak cũng cho biết trước báo giới: "Hiện tại mới chỉ có các tuyên bố công khai. Chúng tôi sẽ xem tình hình diễn biến đến đâu".

Ông khẳng định nhìn chung, nhu cầu với sản phẩm năng lượng Nga vẫn còn. "Nguồn cung sẽ luôn tìm được nhu cầu, vì tình hình hiện tại vẫn cân bằng", Novak cho biết trên TASS.

Thủ tướng Modi (trái) và Tổng thống Putin tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS ở Nga, tháng 10/2024. Ảnh: AFP

Ngày 2/2, sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng hai nước "đã đạt thỏa thuận thương mại".

Thuế đối ứng sẽ được giảm từ 25% về 18%. Thuế trừng phạt 25% với Ấn Độ cũng được gỡ bỏ. Đổi lại, Ấn Độ "đã đồng ý dừng mua dầu Nga, và tăng nhập từ Mỹ, có thể là cả Venezuela", ông Trump viết.

Ông Modi sau đó cũng xác nhận trên X về thỏa thuận với Mỹ. Thủ tướng Ấn Độ "vui mừng vì hàng hóa được giảm thuế nhập khẩu xuống 18%". Tuy nhiên, ông không đề cập đến vấn đề dầu Nga.

Ấn Độ được cho là đã giảm mua dầu của Nga từ cuối năm ngoái, do mức thuế trừng phạt 25% của Washington. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng quốc gia này khó chấm dứt hoàn toàn hoạt động này. Ấn Độ cần dầu giá rẻ để duy trì sự tự chủ trong chính sách đối ngoại và giữ quan hệ địa chính trị, quốc phòng chặt chẽ với Nga. Họ trở thành khách mua hàng đầu của dầu Nga, sau khi chiến sự tại Ukraine nổ ra năm 2022.

"Sẽ rất khó tin nếu chính phủ Ấn Độ đưa ra bất kỳ cam kết rõ ràng nào liên quan đến dầu Nga", Evan A. Feigenbaum - Phó chủ tịch phụ trách nghiên cứu tại tổ chức tư vấn chính sách Carnegie Endowment for International Peace cho biết hôm 3/2. "Ấn Độ có mối quan hệ sâu sắc với Nga, khiến họ không dễ dàng từ bỏ dưới sức ép của Mỹ", ông nhận định.

Farwa Aamer - Giám đốc Sáng kiến Nam Á tại Viện Chính sách Xã hội châu Á cũng đồng ý rằng New Delhi sẽ lưỡng lự nếu phải từ bỏ đối tác thương mại vốn có quan hệ chặt chẽ với họ những năm gần đây. Tuy nhiên, Ấn Độ cũng muốn tránh làm tổn hại quá trình xích lại gần Mỹ sau nhiều tháng căng thẳng thương mại.

"Dù thay đổi cơ cấu nhập khẩu dầu theo hướng giảm phụ thuộc vào Nga, Ấn Độ vẫn muốn duy trì quan hệ ổn định. Đây là một bài toán cân bằng, khi họ phải đồng thời điều hướng hai mối quan hệ then chốt này", ông nói thêm.

Hãng đánh giá tín nhiệm Moody’s nhận định dù Ấn Độ đã giảm mua dầu thô Nga vài tháng qua, rất khó có thể dừng hoàn toàn ngay lập tức. Bởi việc này gây gián đoạn tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ. Thậm chí, hãng còn cảnh báo việc New Delhi dừng hẳn mua dầu Nga có thể gây thiếu hụt nguồn cung ở nơi khác, khiến giá nhiên liệu tăng tốc và gây ra lạm phát.

Hà Thu (theo CNBC)