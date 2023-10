Các lý do phanh có tiếng động lạ

Bề mặt phanh gỉ sét, bộ phận hao mòn, sử dụng má phanh khác tiêu chuẩn, phanh mới thay thế có thể là nguyên nhân gây ra tiếng động lạ.

Trong quá trình sử dụng xe, tài xế có thể nghe các tiếng động lạ phát ra ở bộ phanh khi di chuyển. Tiếng động này có thể vô hại, không gây ảnh hưởng đến tính an toàn của xe, tuy nhiên đó cũng có thể báo hiệu những điều bất thường ở cụm phanh. Có nhiều lý do khiến bộ phanh phát ra tiếng động lạ.

Đĩa phanh gỉ sét có thể gây ra tiếng động lạ khi phanh. Ảnh: VEHQ

Có nước/hơi ẩm ở cụm phanh

Sau khi rửa xe hoặc đi dưới trời mưa và đỗ trong thời gian dài, khả năng cao lần sử dụng xe tiếp theo cụm phanh sẽ phát ra tiếng động lạ. Lý do vì khi cụm phanh bị ướt, không được làm khô ngay lập tức, nước bám trên các chi tiết bằng kim loại gây ra hiện tượng oxy hóa, khiến hình thành một lớp gỉ sét mỏng ở bề mặt đĩa phanh. Khi di chuyển, lớp gỉ ma sát với các chi tiết trên phanh, tạo ra tiếng động.

Đây là hiện tượng bình thường mỗi lần xe bị ướt hoặc lội qua đường ngập nước. Cách xử lý đơn giản là chỉ cần lái xe và sử dụng phanh, lớp gỉ sẽ bị đánh bay trong quá trình phanh một cách nhanh chóng.

Bộ phận trên phanh bị hao mòn

Một trong những nguyên nhân phổ biến khiến cụm phanh phát ra tiếng động lạ là hao mòn bộ phận. Đa số các má phanh đĩa hiện nay có tính năng cảnh báo cho chủ xe lúc cần phải thay thế. Khi đã gần mòn hết má phanh, một mảnh kim loại nhỏ lộ ra và ma sát với đĩa phanh, gây ra tiếng động. Một số xe khác dùng cảm biến điện tử để thông báo cho tài xế lúc nào cần thay qua màn hình lái.

Ngoài ra, đĩa phanh bị mòn cũng có thể gây ra tiếng động lạ. Cần đưa xe vào trung tâm sửa chữa uy tín để kiểm tra, thay thế má/đĩa phanh khi đã mòn.

Sử dụng má phanh khác tiêu chuẩn

Các chuyên gia cho rằng việc sử dụng các má phanh hiệu suất cao có thể gây ra nhiều tiếng động lạ hơn so với các má phanh tiêu chuẩn. Lý do vì các má phanh này có độ ma sát lớn, giúp rút ngắn khoảng cách dừng và tăng độ chính xác khi đạp phanh. Do đó, phanh phát ra nhiều tiếng động hơn, việc giảm thiểu tiếng ồn từ phanh thường không được chú trọng so với các má phanh tiêu chuẩn.

Trong trường hợp này, tài xế nên thay thế má phanh đúng chuẩn theo khuyến cáo của nhà sản xuất để hạn chế tiếng ồn từ phanh.

Bộ phận trên phanh mới được thay thế

Nếu mới thay thế má phanh hoặc đĩa phanh, trong thời gian đầu xe có thể phát ra tiếng động lạ từ cụm phanh. Lý do vì bề mặt má phanh chưa mòn đồng đều với bề mặt đĩa phanh, hoặc ở đĩa phanh có một lớp bảo vệ khỏi gỉ sét trong quá trình vận chuyển, lưu kho.

Do đó, các chuyên gia khuyên chủ xe nên chạy rô-đa nếu mới thay thế bộ phận phanh nhằm loại bỏ tiếng động lạ, giúp phanh hoạt động một cách tối ưu. Đơn giản là chỉ cần sử dụng xe như thông thường, khoảng 300-500 km sau cụm phanh sẽ hoạt động ổn định vì lúc này bề mặt má phanh đã mòn đều theo đĩa phanh.

Cách làm khác nhanh hơn là ra bãi đất trống, lái xe ở nhiều tốc độ nhanh chậm khác sau, sau đó đạp phanh từ nhẹ đến mạnh nhiều lần. Lặp lại cho đến khi cảm giác phanh tốt, xe dừng đúng ý muốn và không còn tiếng động lạ từ cụm phanh.

Tân Phan (theo WapCar)