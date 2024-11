Các lỗi tài mới dễ mắc phải khi vượt xe khác

Vượt ở nơi có tầm nhìn hạn chế, bám sát xe phía trước, không sử dụng xi-nhan là những lỗi tài mới dễ mắc phải khi vượt xe.

Vượt xe khác là một trong những kỹ năng cơ bản nhất khi tham gia giao thông. Tài xế cần đảm bảo các điều kiện an toàn, ví dụ như trống xe phía trước và sau, không vượt liên tiếp nhiều xe, không vượt bên phải. Tuy vậy, vẫn còn nhiều lỗi khác mà tài xế mới có thể không để ý đến, khiến tăng độ nguy hiểm cho bản thân và các phương tiện khác khi thực hiện việc vượt xe.

Vượt xe ở những điểm tầm nhìn hạn chế

Điều cơ bản để vượt xe một cách an toàn là tài xế phải quan sát rõ được tầm nhìn trước sau, đảm bảo hướng xe cần di chuyển đến không có phương tiện hoặc vật cản, không có phương tiện đang trong quá trình vượt ở phía sau. Chính vì thế, ở những quãng đường bị khuất tầm nhìn như khúc cua lớn, nhiều phương tiện đang di chuyển phía trước, thời tiết nhiều sương mù, mưa, việc vượt xe sẽ trở nên nguy hiểm hơn.

Vượt khi bám quá sát xe phía trước

Khi bám đuôi quá sát ở xe phía trước, tài xế khó có thể quan sát được dòng phương tiện ở hướng cần vượt, từ đó giảm thời gian phản ứng nếu có vật cản bất ngờ ở hướng cần di chuyển. Bên cạnh đó, nếu tài xế vượt kiểu "nối đuôi", tức di chuyển cùng xe cũng đang thực hiện vượt, khả năng cao sẽ không đủ khoảng trống để về đúng làn trong trường hợp có nhiều phương tiện từ hướng ngược chiều.

Một đang thực hiện vượt phương tiện khác trên đường đi. Ảnh: Whocanfixmycar

Để vượt một cách an toàn nhất, tài xế cần duy trì khoảng cách an toàn tối thiểu với xe phía trước, và không vượt nối đuôi. Nếu có xe xuất hiện ở hướng ngược chiều trong quá trình vượt, khiến không còn khoảng trống để vượt một cách an toàn, tài xế cần giảm tốc độ, bật xi-nhan phải, quan sát gương hậu để kiểm tra các điểm mù, và đưa xe trở về làn. Lưu ý không cố gắng tăng tốc và vượt xe trong tình huống này.

Không sử dụng xi-nhan khi vượt hoặc trở về làn

Việc không sử dụng xi-nhan trong quá trình vượt hoặc trở về làn sẽ khiến các phương tiện khác khó phán đoán hành động của tài xế, từ đó dễ gây ra tai nạn nếu không hiểu ý nhau. Trước và trong khi vượt cần bật xi-nhan trái, và chuyển về xi-nhan phải trong quá trình trở về làn. Lưu ý tài xế khi trở về làn cần chừa nhiều khoảng trống cho phương tiện bị vượt, không "tạt đầu" quá sát, chỉ trở về làn khi có thể quan sát toàn bộ đầu xe phía sau qua gương chiếu hậu bên phải.

Bên cạnh đó, nếu là phương tiện bị các xe khác vượt, tài xế cần giữ vững tốc độ hoặc giảm nhẹ tốc độ, di chuyển trong làn, hoặc có thể đưa phương tiện chếch nhẹ về phía bên phải nếu đường trống để các xe khác có thể vượt một cách an toàn hơn, bật xi-nhan phải khi thực hiện điều này. Không tăng tốc đột ngột khi các xe khác đang vượt, và tích cực kiểm tra gương hoặc điểm mù để đảm bảo an toàn.

Hồ Tân