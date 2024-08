Các loại vaccine trẻ cần tiêm đủ trước hai tuổi

Trẻ chào đời cần tiêm ngay mũi ngừa lao, viêm gan B, sau đó hoàn thành lịch chủng ngừa phế cầu, thủy đậu trước khi tròn hai tuổi.

Ngày 2/8, BS.CKI Nguyễn Tiến Đạo, Quản lý Y khoa, Hệ thống tiêm chủng VNVC, khuyến cáo như trên, thêm rằng trẻ sơ sinh sức đề kháng kém, dễ mắc bệnh truyền nhiễm nên cần chủng ngừa đúng lịch. Dưới đây là những vaccine cần tiêm đủ trong 24 tháng đầu đời.

Viêm gan B, lao

Thai nhi có 30-40% nguy cơ lây nhiễm bệnh nếu người mẹ mang virus. Tiêm vaccine là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất. Trẻ cần tiêm vaccine ngừa lao và viêm gan B trong vòng 24 giờ sau sinh. Mũi tiêm lao có hiệu quả bảo vệ 95%, mũi viêm gan B sơ sinh ngừa 85% nguy cơ lây bệnh từ mẹ sang con.

6 trong 1

Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm gan B, bệnh do vi khuẩn Hib là các bệnh trẻ nhỏ dễ mắc, nguy cơ biến chứng nặng. Vaccine 6 trong 1 có hiệu quả đến 99% trong việc phòng 6 loại bệnh này. Phác đồ gồm 4 mũi khi trẻ 2, 3, 4 và 16-18 tháng.

Vaccine phế cầu tiêm cho trẻ từ 6 tuần tuổi. Ảnh: Nhật Linh

Phế cầu

Tiêm vaccine giúp giảm nguy cơ trẻ mắc bệnh, biến chứng viêm phổi, viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết do vi khuẩn phế cầu. Việt Nam có hai loại vaccine. Loại thứ nhất phòng 10 chủng phế cầu, tiêm cho trẻ từ 6 tuần tuổi đến 5 tuổi. Loại thứ hai phòng 13 chủng phế cầu, dùng cho trẻ từ 6 tuần tuổi đến người lớn.

Tiêu chảy do rotavirus

Rotavirus gây ra hơn 50% số nhập viện do viêm dạ dày ruột cấp và 4-8% số tử vong ở trẻ nhỏ. Vaccine phòng rotavirus có hiệu quả đến 98% trong việc ngăn ngừa bệnh tiêu chảy nặng.

Có ba loại vaccine phòng virus này, phác đồ 2-3 liều tùy loại, dùng theo đường uống. Liều đầu tiên chỉ định cho trẻ từ 6 tuần tuổi và liều cuối cùng trước 8 tháng tuổi.

Não mô cầu

Vi khuẩn não mô cầu có thể gây viêm màng não đột ngột khiến trẻ lơ mơ và hôn mê. Nếu phát hiện sớm và điều trị tích cực, tỷ lệ tử vong vẫn ở mức 5-15% hoặc để lại di chứng thần kinh, tàn tật vĩnh viễn.

Hiện có ba loại vaccine ngừa não mô cầu, phòng 5 nhóm nguy cơ cao là A, B, C, Y, W-135. Trong đó, loại ngừa não mô cầu nhóm B thế hệ mới (Italy) tiêm cho người từ 2 tháng đến 50 tuổi. Loại ngừa nhóm B, C (Cuba) dành cho người 6 tháng đến 45 tuổi. Loại ngừa nhóm A, C, Y, W-135 (Mỹ) chỉ định cho người từ 9 tháng đến 55 tuổi.

Cúm

Trẻ nhỏ là nhóm nguy cơ cao mắc cúm, chiếm khoảng 30% số ca mắc mỗi năm tại nhiều quốc gia trên thế giới. Trẻ đề kháng kém khi mắc cúm có thể gặp biến chứng nặng như viêm phổi, viêm tai giữa, viêm não, viêm cơ tim...

Vaccine cúm tiêm cho trẻ từ 6 tháng tuổi và nhắc lại hàng năm sau lịch tiêm cơ bản. Các vaccine cúm an toàn, tỷ lệ bảo vệ đến 90%.

Sởi - quai bị - rubella

Sởi - quai bị - rubella lây lan nhanh, nhiều nguy cơ trở nặng, khiến trẻ viêm phổi, viêm não, viêm tai giữa, viêm loét giác mạc, tiêu chảy...

Ba bệnh này được kết hợp phòng ngừa trong một mũi tiêm, có thể sử dụng cho trẻ từ 9 tháng tuổi. Vaccine hiệu quả đến 98% khi tiêm đủ lịch trình hai mũi.

Thủy đậu

Nếu không được khám và điều trị đúng, bệnh thủy đậu biến chứng bội nhiễm, khiến trẻ rối loạn tri giác, co giật, hôn mê, suy hô hấp dẫn đến tử vong.

Bệnh có thể phòng ngừa nhờ vaccine, hiệu quả đến 98%. Việt Nam lưu hành ba loại vaccine phòng thủy đậu gồm của Mỹ, Bỉ và Hàn Quốc, chỉ có trong tiêm chủng dịch vụ. Mỗi loại đều có lịch hai mũi, trong đó loại của Bỉ có thể tiêm sớm cho trẻ 9 tháng tuổi.

Trẻ cần tiêm ngừa đủ liều, đúng lịch trong năm đầu đời. Ảnh: Nhật Linh

Viêm não Nhật Bản

Viêm não Nhật Bản thường gặp ở các nước nhiệt đới, tỷ lệ tử vong cao, di chứng thần kinh tâm thần khoảng 50%. Trẻ khỏi bệnh vẫn có thể bị di chứng vĩnh viễn về trí tuệ, hành vi hoặc thần kinh.

Vaccine viêm não Nhật Bản hiện có 3 loại do Việt Nam, Thái Lan và Ấn Độ sản xuất. Loại của Thái Lan dùng cho trẻ từ 9 tháng tuổi, hiệu quả đến 95%, không cần tiêm nhắc. Các loại khác có phác đồ và lịch nhắc lại phụ thuộc vào lứa tuổi.

Viêm gan A

Viêm gan A có thể tự khỏi, song vẫn gây nguy cơ suy gan, đau ở khớp, tụy, thậm chí tử vong ở trẻ. Vaccine A có loại đơn và phối hợp ngừa viêm gan A, B tiêm cho trẻ từ 12 tháng tuổi, hiệu quả đến 95%.

Nhật Linh