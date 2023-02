Các dưỡng chất hỗ trợ tăng đề kháng cho hệ tiêu hóa, làn da

Các dưỡng chất thực vật, chất xơ từ rau quả; probiotic có ích cho tế bào miễn dịch, làn da và tiêu hóa, hỗ trợ tăng sức đề kháng.

Hệ miễn dịch được ví như một tấm lá chắn bảo vệ sức khỏe tự nhiên của con người. Hệ thống phòng vệ này có cấu trúc khá phức tạp và chịu ảnh hưởng từ nhiều cơ quan. Trong đó, tế bào, làn da và tiêu hóa là những yếu tố chính. Dưới đây là gợi ý một số dưỡng chất hỗ trợ tăng đề kháng cho cơ thể... để khỏe mạnh hơn.

Dưỡng chất thực vật, vitamin và khoáng chất có ích cho tế bào

Dưỡng chất thực vật là những dưỡng chất có trong rau củ quả nhiều màu sắc, góp phần giúp cho các tế bào miễn dịch khỏe mạnh. Đây còn là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ cơ thể trước sự tác động của các gốc tự do dư thừa - tác nhân thường gặp gây ra các loại bệnh. Chiết xuất từ thực vật từ nghệ, hương thảo, hương nhu tía... thường được có trong các thực phẩm bảo vệ sức khỏe hỗ trợ tăng cường sức đề kháng. Bên cạnh đó, bổ sung đầy đủ các loại vitamin, khoáng chất như kẽm, đồng, selen... giúp các cơ quan hoạt động trơn tru, tế bào miễn dịch hoạt động mạnh mẽ hơn.

Rau củ quả chứa nhiều vitamin và khoáng chất, tốt cho sức khỏe. Ảnh: Freepik

Protein thực vật và vitamin C dành cho làn da

Protein là thành phần chính cấu tạo nên làn da. Nạp đủ protein góp phần thúc đẩy cơ thể sản sinh collagen tự nhiên, từ đó, duy trì sự đàn hồi, săn chắc và sáng khỏe cho làn da. Collagen còn được sản sinh, hấp thu tốt hơn khi có sự trợ giúp của vitamin C. Do đó, bổ sung vitamin C cùng collagen sẽ đem lại hiệu quả tối ưu trong việc hỗ trợ tăng cường sức khỏe làn da. Ưu tiên bổ sung protein thực vật như lúa mì, đậu nành, đậu Hà Lan... thay vì protein động vật giúp hạn chế nạp cholesterol và chất béo không tốt cho cơ thể. Vitamin C thường có nhiều trong các loại quả có múi, quả mọng...

Làn da khỏe hơn khi được chăm sóc, nuôi dưỡng từ bên trong. Ảnh: Freepik

Probiotic và chất xơ tốt cho hệ tiêu hóa

70% tế bào miễn dịch tập trung ở ruột. Chế độ ăn uống không lành mạnh và căng thẳng hằng ngày của lối sống hiện đại có thể làm mất đi sự cân bằng của hệ khuẩn đường tiêu hóa. Điều này làm yếu đi sức khỏe đường ruột và sức đề kháng của cơ thể.

Bổ sung probiotic (có trong sữa chua, kim chi, dưa cải muối...) giúp duy trì hệ vi khuẩn có lợi tự nhiên trong ruột, hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa và tăng cường khả năng đề kháng tự nhiên của cơ thể. Trong khi đó, chất xơ (có nhiều trong rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt..) được xem như "cây chổi tự nhiên" làm sạch bên trong cơ thể, có tác dụng nhuận tràng, phòng tránh đầy bụng, khó tiêu.

Các sản phẩm của Nutrilite cung cấp nhiều loại vitamin và khoáng chất hỗ trợ tăng cường sức đề kháng. Ảnh: Nutrilite

Xây dựng chế độ ăn khoa học là cách hiệu quả để bảo vệ tế bào, làn da và hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, cuộc sống ngày càng bận rộn, cơ thể rất khó được đảm bảo bổ sung đa dạng các vi chất dinh dưỡng trong bữa ăn. Do đó, kết hợp bữa ăn hàng ngày cùng những thực phẩm bổ sung dinh dưỡng chiết xuất từ thiên nhiên là giải pháp tiện lợi, được nhiều người lựa chọn.

Kim Uyên