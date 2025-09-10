Các đơn vị cấp xã chậm lương phải chi trả trước 15/9

Kho bạc Nhà nước ra công điện yêu cầu toàn ngành đảm bảo 100% đơn vị thuộc cấp xã chi lương trước ngày 15/9.

Theo thống kê đến 9/9, cả nước có 55.965 đơn vị thuộc cấp xã dự kiến giao dịch với Kho bạc Nhà nước. Tuy nhiên, 475 đơn vị chưa mở tài khoản tại kho bạc (chiếm 0,85%) và 1.225 đơn vị chưa chi lương (chiếm 2,33%).

Tại công điện ngày 10/9, Kho bạc Nhà nước yêu cầu các cơ quan trực thuộc phối hợp với các đơn vị thuộc cấp xã, đảm bảo 100% hoàn thành việc mở tài khoản và thanh toán lương tại kho bạc trước ngày 15/9.

Kho bạc Nhà nước khu vực cần phối hợp với Sở Tài chính để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xử lý dứt điểm với các đơn vị chưa được giao dự toán hoặc chưa bổ nhiệm chủ tài khoản, kế toán trưởng.

Ngoài ra, Kho bạc các khu vực cũng được yêu cầu báo cáo đầy đủ, kịp thời tình hình đăng ký sử dụng tài khoản, chi lương của các đơn vị cấp xã để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính.

Công điện đưa ra sau cuộc họp của Bộ Tài chính về tháo vướng trong giai đoạn triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó có nhiệm vụ đảm bảo quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị cấp xã.

Theo Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, từ 1/7, cả nước giảm còn 34 tỉnh thành. Đơn vị hành chính cấp xã từ hơn 10.000 còn hơn 3.300, giảm khoảng 67%. Chính quyền địa phương từ ba cấp (tỉnh, huyện, xã) còn hai cấp (tỉnh, xã).

Tuy nhiên, đến nay, nhiều cán bộ tại các cơ quan thuộc cấp xã chưa được thanh toán lương do các đơn vị chưa gửi hồ sơ tới Kho bạc Nhà nước đề nghị mở tài khoản và chi lương tháng 8.

Các địa phương cũng gặp khó khăn về thiếu hụt nhân sự tài chính, kế toán tại cấp xã. Cụ thể, nhiều xã không có đủ lãnh đạo, cán bộ có chuyên môn sâu về lĩnh vực phụ trách, nhất là tiêu chuẩn, điều kiện để bổ nhiệm kế toán, kế toán trưởng. Điều này dẫn đến nhiều nơi không thể mở tài khoản tại kho bạc để chi ngân sách.

Ngoài ra, một số cán bộ, công chức chưa nắm bắt hướng dẫn hay chưa chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị thẩm quyền để xử lý...

Phương Dung