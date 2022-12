Các điểm đến Việt nhận giải thưởng du lịch thế giới 2022

Cũng trong khuôn khổ giải thưởng này, Hội An được vinh danh là hạng mục điểm đến thành phố thành phố văn hóa hàng đầu châu Á. Trước đó, Hội An đứng đầu top 15 thành phố du lịch tốt nhất châu Á do độc giả báo Mỹ Travel & Leisure bình chọn năm 2020. Ảnh: Duy Hậu