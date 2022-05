Cẩm nang du lịch Hòa Bình

Ở Mai Châu , điểm tham quan đầu tiên là đèo Thung Khe hay đèo Đá Trắng, nằm trên QL6, giữa địa phận Tân Lạc và Mai Châu. Đây vốn là núi đá vôi, do quá trình mở đường tạo thành. Đây cũng là nơi thường xuyên có mây phủ, tạo thành khung cảnh mờ ảo như mùa đông tuyết trắng. Du khách chỉ nên tới đây trong những ngày nắng ráo, để chụp ảnh đẹp và không nguy hiểm trong quá trình lưu thông.

Xã Lũng Vân ở huyện Tân Lạc thu hút du khách bởi thời tiết mát mẻ và khung cảnh sương giăng huyền ảo. Xã tọa lạc ở độ cao 1.200 m so với mực nước biển, là nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa, kiến trúc của người Mường. Mùa xuân khi đến đây, du khách có dịp ngắm sắc xuân xanh mởn ở rừng cây, hoa đào khoe sắc thắm... Ngoài ra Lũng Vân cũng là điểm săn mây lý tưởng vào khoảng tháng 2 đến tháng 4. Lúc này trên những thửa ruộng bậc thang là mây trắng lững lờ, tạo nên khung cảnh đầy mê hoặc.

Trên đường từ Thung Nai trở lại thành phố, bạn có thể bắt gặp vài vườn chuối, cam, ngô trên đường. Trong đó, một vườn cam Cao Phong nằm bên phải thu hút người đi đường với sườn đồi thoai thoải và những quả cam mọng nước. Cam có giá 20.000 đồng/kg. Bạn có thể mua về làm quà và sau đó được tự do chụp ảnh trong vườn.



Nhà máy thủy điện Hòa Bình. Ảnh: Trung Nghĩa

Nhà máy Thủy điện Hòa Bình ở Tân Thịnh là công trình lịch sử của Việt Nam, biểu tượng của TP Hòa Bình. Hiện tại, vé vào cửa có giá 20.000 đồng, dành cho du khách chỉ tham quan khu vực bên ngoài. Nếu muốn tham quan cả khu vực kỹ thuật, máy móc, du khách mua vé 50.000 đồng.

Một trong những điểm dừng chân khác khi đến thành phố là tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đồi ông Tượng. Từ bên trái, du khách có thể phóng tầm mắt để ngắm toàn cảnh thành phố. Bên phải, bạn có thể ngắm nhìn nhà máy thủy điện từ trên cao bề thế, hoành tráng.

Đặc sản

Hồ Hòa Bình mang đến nhiều đặc sản hấp dẫn, trong đó phải kể đến các loài cá như lăng, chép, mè, trắm...

Cá kẹp thanh tre, nướng trên bếp than hồng là đặc sản dễ tìm thấy trên đường lên động Thác Bờ. Những mẻ cá thiểu, ngão được làm sạch vảy, ruột, ướp muối tiêu rồi nướng . Cá sau đó được bày lên lá chuối xanh, ăn kèm lá sấu non, lá mơ, lá lốt. Thịt cá chắc, ngọt và thơm phức mùi nướng than và thoang thoảng hương chuối, tre.