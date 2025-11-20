Các 'cá mập' có dấu hiệu tháo chạy khỏi Bitcoin

Các quỹ ETF Bitcoin - phương tiện đầu tư tiền số phổ biến của các "cá mập" tài chính - bị rút ròng gần 2,3 tỷ USD, tạo áp lực cho thị trường.

Thống kê mới đây của công ty phân tích thị trường K33, Bitcoin (BTC) đã giảm gần 30% so với mức đỉnh thiết lập vào 43 ngày trước. Tính trên cùng khung thời gian này, đây là mức điều chỉnh sâu nhất hai năm qua. Kể từ tháng 3/2017, chỉ có hai đợt giảm giá thấp hơn hiện tại, vào 12/2017 và 4/2021.

Sáng nay, tiền số lớn nhất thế giới chịu áp lực bán lớn, bị đẩy về sát 88.500 USD một đơn vị. Sau đó, BTC phục hồi và giao dịch quanh 92.500 USD.

Nhóm phân tích K33 cho biết dòng tiền chảy ra liên tục từ các quỹ ETF Bitcoin là một trong những tác nhân chính và giúp "bổ sung thêm nhiên liệu" cho đợt bán tháo trên thị trường. Theo dữ liệu của Farside Investors, các nhà đầu tư đã rút gần 2,3 tỷ USD từ các quỹ ETF BTC giao ngay được niêm yết tại Mỹ trong năm phiên liên tiếp vừa qua.

iShares Bitcoin Trust - một trong những quỹ ETF hàng đầu thế giới do BlackRock quản lý - cho biết các nhà đầu tư đã rút khoảng 523 triệu USD vào hôm 18/11. Đây là đợt rút ròng trong một ngày lớn nhất kể từ khi quỹ này ra mắt. IBIT có hơn 73 tỷ USD tài sản, giảm 19% kể từ đầu tháng 10.

Dòng vốn rút khỏi các quỹ ETF Bitcoin báo hiệu các "cá mập" tài chính lớn đã nhận thấy rủi ro của thị trường tiền số. Bởi đây được xem là phương tiện mở đường cho các tổ chức tài chính lớn đầu tư BTC mà không cần sở hữu chúng trực tiếp. Hai "cá mập" BlackRock và Fidelity - những nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới, đều cung cấp quỹ ETF Bitcoin giao ngay. Trong những đợt tiền số lập đỉnh trước đó, dòng vốn đổ vào các quỹ này là tác nhân lớn hỗ trợ cho thị giá tăng cao.

Sức ảnh hưởng của các ETF Bitcoin được nhóm phân tích của K33 dẫn chứng bằng việc trong đợt bán tháo hồi quý I, BTC đã tìm thấy đáy tại mức chi phí bình quân (average cost) khi đầu tư ETF, trước khi phục hồi cao hơn.

Hiện tại, chi phí bình quân của những người nắm giữ ETF BTC là 89.651 USD. Tuy nhiên trong đợt điều chỉnh lần này, Bitcoin có lúc về 89.183 USD, tức đã phá vỡ quy luật thông thường.

Một mục tiêu khác được nhiều người nhắm đến là chi phí bình quân của Strategy - doanh nghiệp nắm giữ BTC nhiều nhất thế giới - khoảng 74.433 USD. Đây là mức thấp nhất của Bitcoin kể từ tháng 4. Cả hai mức này đều là vùng hỗ trợ tâm lý được nhiều nhà giao dịch chú ý.

Biểu trưng của Bitcoin và các tiền số khác được đặt trên các tờ đôla Mỹ. Ảnh: Reuters

Các nhà phân tích cho rằng thị trường đang đối mặt với thách thức lớn khi nhóm nhà đầu tư dài hạn liên tục chốt lời. Bên cạnh đó, sự thận trọng ngày càng tăng giữa các công ty "kho bạc Bitcoin", những đơn vị từng tăng gom hàng vào đầu năm nay.

Brian Vieten, nhà phân tích tại Siebert Financial, cho biết các công ty "kho bạc Bitcoin" đã mua gần 50 tỷ USD tiền số lớn nhất thế giới trong năm qua. Gần đây, nhiều trong số họ liên tục bán ra, điều này đè nặng lên kỳ vọng thị trường ngắn hạn với việc mua vào Bitcoin.

José Torres, nhà kinh tế cấp cao tại Interactive Brokers, nhận định: "Việc thiếu tinh thần đầu cơ đang đè nặng lên Bitcoin".

Nền tảng phân tích dữ liệu CryptoQuant cũng cho rằng tiền số chịu sức ép trước làn sóng tích lũy ETF chậm lại và sự thờ ơ của các công ty "kho bạc". Đây đều là những nhà đầu tư "cá mập" trên thị trường với lượng vốn lớn, tạo ra sức ảnh hưởng cao. Vì thế, kỳ vọng tăng giá của Bitcoin ngày càng bị hạn chế.

Còn theo công ty phân tích Glassnode, những nhà đầu tư ngắn hạn nhận ra tổn thất với tốc độ nhanh nhất kể từ đợt khủng hoảng FTX. Hiện tại, dòng tiền chảy vào ETF vẫn âm và thị trường phái sinh rung lắc lớn càng làm gia tăng sức nóng cho đợt điều chỉnh này.

Tiểu Gu (theo CoinDesk, Reuters)