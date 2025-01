'Cá voi' MicroStrategy nâng kho dự trữ lên 450.000 Bitcoin

Công ty nắm giữ Bitcoin nhiều nhất thế giới MicroStrategy gom hàng 10 tuần liên tiếp để nâng tổng kho lên 450.000 BTC, tương đương hơn 42,5 tỷ USD

MicroStrategy (MSTR) đã tăng lượng nắm giữ Bitcoin (BTC) trong tuần thứ 10 liên tiếp. Trong tuần kết thúc vào ngày 12/1, công ty đã mua 2.530 BTC với giá 243 triệu USD, nâng tổng số nắm giữ lên 450.000 đơn vị. Giá trung bình của lần mua Bitcoin mới nhất là 95.972 USD. Giá mua trung bình tổng thể của công ty cho việc dự trữ tiền số này là 62.691 USD.

Như vậy tính theo giá đóng cửa phiên 13/1, MicroStrategy đang nắm trong tay hơn 42,5 tỷ USD tài sản kỹ thuật số.

Chủ tịch điều hành Michael Saylor trong một hội nghị của loạt giám đốc điều hành tại Mỹ đã khuyến nghị các doanh nghiệp nên đầu tư vào Bitcoin thay vì trái phiếu. Ông cho rằng trái phiếu là kênh đầu tư "độc hại". Theo tỷ phú, BTC đã tăng đáng kể từ năm 2020, khi MicroStrategy sử dụng nó làm tài sản dự trữ kho bạc chính của mình. Mặt khác, trái phiếu lại giảm trong giai đoạn này.

Michael Saylor - Chủ tịch điều hành MicroStrategy, Ảnh: Bloomberg

MicroStrategy thành lập cách đây 35 năm và phần lớn thời gian vẫn hoạt động trong lĩnh vực phần mềm. Năm ngoái, cổ phiếu công ty này tăng 337%, lọt top mạnh nhất Mỹ với nhóm công ty có vốn hóa 5 tỷ USD trở lên. Mức tăng này thậm chí lớn hơn cả Nvidia và Meta nhờ chiến lược dự trữ Bitcoin.

Công ty này bắt đầu mua BTC từ giữa năm 2020, đặt cược tiền số này sẽ giúp họ tồn tại trong thời kỳ cạnh tranh khốc liệt. Đến nay hơn 90% giá trị của công ty liên quan đến lượng Bitcoin họ nắm giữ.

Tuy nhiên việc gắn kết chặt chẽ với BTC dẫn đến giá cổ phiếu công ty biến động mạnh theo thị trường tiền số. Mã của MicroStrategy đã giảm gần 5% khi thị trường thủng mốc 90.000 USD tối qua.

Sau khi lấy lại vùng giá 100.000 USD hồi đầu năm, Bitcoin bắt đầu điều chỉnh về khu vực thấp hơn. Khoảng một tuần qua, tiền số này luôn giao dịch quanh 92.000-95.000 USD. Tối qua, BTC rơi sâu về 89.260 USD một đơn vị, tức giảm gần 18% so với vùng đỉnh hồi 17/12.

CoinDesk 20 - chỉ số của 20 loại tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường ngoại trừ stablecoin, memecoin và exchange token - đã giảm hơn 3%. Các đồng tiền phổ biến như XRP, ADA và DOGE ghi nhận khoản lỗ còn nặng hơn.

Dữ liệu được công bố cuối tuần trước cho thấy tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ giảm xuống 4,1% từ mức 4,2% và thu nhập trung bình theo giờ thấp hơn một chút so với dự kiến ở mức 0,3% so với tháng trước và 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều đó đã thúc đẩy Goldman Sachs đẩy kịch bản đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sang tháng 6 thay vì tháng 3 như dự báo trước đó.

"Các nhà kinh tế của chúng tôi hiện kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm chỉ hai lần vào năm 2025, gồm tháng 6 và 12 so với tháng 3, 6 và 12 như trước đó", báo cáo của Goldman gửi cho khách hàng nêu rõ.

Trong khi Goldman và JPMorgan vẫn kỳ vọng cắt giảm lãi suất, Bank of America (BofA) lo ngại động thái này sẽ tạm dừng trong thời gian dài, với rủi ro nghiêng về việc tăng lãi suất hoặc thắt chặt lại. Họ lưu ý rằng lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ, vốn nhạy cảm với lãi suất, tăng trưởng kinh tế và kỳ vọng lạm phát, đã tăng 100 điểm cơ bản kể từ đợt cắt giảm hồi tháng 9/2024.

Tiểu Gu (theo CoinDesk, Bloomberg)