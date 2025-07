Các bệnh có thể quay lại khi tỷ lệ tiêm chủng giảm tại Mỹ

Chuyên gia cảnh báo bệnh sởi, ho gà và các bệnh đã được loại trừ, có thể quay trở lại khi tỷ lệ tiêm chủng giảm sâu tại Mỹ.

Quốc gia này ghi nhận số ca sởi tăng cao kỷ lục trong năm 2025, cao nhất kể từ khi tuyên bố loại trừ bệnh sởi vào năm 2000. Trong khi đó, tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ nhỏ giảm sâu tại hơn 30 bang, ở các nhóm vaccine như sởi, quai bị, rubella, thủy đậu, bại liệt và ho gà, theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ.

Tiến sĩ Leana Wen, Phó giáo sư tại Đại học George Washington, cho biết tỷ lệ tiêm chủng giảm có thể khiến các bệnh đã được loại trừ quay trở lại. Ví dụ, tại những quốc gia xảy ra chiến tranh, gián đoạn chương trình tiêm chủng cho trẻ em, bệnh bại liệt quay lại; hoặc bệnh sởi quay lại ở những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thấp.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa Jama hôm 24/4, dự đoán việc giảm 10% tỷ lệ tiêm chủng sởi - quai bị - rubella (MMR) có thể dẫn đến hơn 11 triệu ca nhiễm sởi trong vòng 25 năm tại Mỹ. Việc giảm 50% tỷ lệ tiêm chủng định kỳ ở trẻ em có thể dẫn đến 51 triệu ca sởi, 9,9 triệu ca rubella và 4,3 triệu ca bại liệt.

Nghiên cứu cũng dự báo số người bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Khoảng 10,3 triệu người Mỹ có thể phải nhập viện, 159.200 ca tử vong, 5.400 người bị liệt do bại liệt và 51.200 người có thể chịu di chứng thần kinh do sởi.

Minh họa tiêm chủng cho trẻ em. Ảnh: Vecteezy

Theo tiến sĩ Wen, có ba lý do khiến những người đã chủng ngừa vẫn lo lắng khi tỷ lệ tiêm vaccine sụt giảm. Một là, không có loại vaccine bảo vệ 100%. Điển hình bệnh sởi, hai liều vaccine MMR có khả năng phòng bệnh cao nhất đến 97%, tức là vẫn có nguy cơ nhiễm bệnh. Dù vậy, việc tiêm vaccine vẫn được khuyến khích do giúp giảm đáng kể ca nhiễm và nguy cơ trở nặng.

Hai là, hiệu quả của vaccine giảm dần theo thời gian. Theo CDC, khả năng miễn dịch với bệnh ho gà bắt đầu suy yếu sau vài năm tiêm chủng. Những người đã tiêm chủng từ nhỏ, không tiêm nhắc khi lớn, vẫn có nguy cơ mắc bệnh.

Thứ ba, có những người không thể tiêm chủng do mắc bệnh lý cụ thể, như hệ miễn dịch yếu không được tiêm vaccine MMR, hoặc một số bệnh lý khiến vaccine kém hiệu quả hơn. Những đối tượng này cần phụ thuộc vào phần còn lại của xã hội chung tay ngăn chặn bệnh.

Khi miễn dịch cộng đồng giảm, trẻ sơ sinh, người suy giảm miễn dịch và người già sẽ bị ảnh hưởng nặng. Trẻ sơ sinh chưa đủ tuổi để tiêm vaccine, một cơn cảm nhẹ cũng có thể khiến nhóm này phải nhập viện. Những người bị suy giảm miễn dịch, như bệnh nhân ung thư, ghép tạng, người đang dùng thuốc ức chế miễn dịch, có nguy cơ rất cao trở nặng khi tiếp xúc với bệnh. Người cao tuổi thường có nhiều bệnh lý nền nên dễ trở nặng và điều trị khó khăn.

Từ đây, tiến sĩ Wen cho rằng mọi người nên tiêm chủng đầy đủ các vaccine được khuyến nghị. Nếu đủ điều kiện để tiêm liều tăng cường, người dân cân nhắc chủng ngừa và thực hiện thêm các biện pháp phòng ngừa phù hợp.

"Toàn bộ khái niệm miễn dịch cộng đồng phụ thuộc vào việc chúng ta cùng chung tay ngăn chặn dịch bệnh, đồng thời bảo vệ những người xung quanh, đặc biệt nhóm dễ trở nặng và tử vong", tiến sĩ Wen nhấn mạnh.

Chi Lê (Theo CNN)