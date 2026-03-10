'Cá voi' Strategy gom hơn tỷ USD Bitcoin

Tuần trước, công ty nắm giữ Bitcoin hàng đầu thế giới Strategy đã mua thêm hơn tỷ USD tiền số này với giá trung bình gần 71.000 USD một đồng.

Dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch điều hành Michael Saylor, Strategy đã thực hiện một thương vụ mua Bitcoin (BTC) quy mô lớn vào tuần trước. Công ty nắm giữ BTC hàng đầu thế giới đã bổ sung thêm 17.994 đơn vị vào kho bạc của họ với tổng chi phí 1,28 tỷ USD. Chi phí mua trung bình tương đương 70.946 USD mỗi BTC.

Nhờ đó, tổng lượng nắm giữ hiện nay của Strategy đạt 738.731 Bitcoin, được mua với tổng chi phí 56,04 tỷ USD, tương đương 75.862 USD mỗi đồng.

Bitcoin sáng nay giao dịch quanh mức 69.000 USD một đơn vị. Trước đó, vào rạng sáng (giờ Việt Nam), token này có lúc dâng lên gần 74.000 USD, tăng gần 12% so với mức đáy của 24 giờ qua.

Sự bùng phát của chiến tranh Trung Đông đã làm rung chuyển thị trường toàn cầu, nhưng Bitcoin lại cho ra hiệu suất vượt trội so với cổ phiếu. Theo dữ liệu của CoinDesk, tiền số lớn nhất thế giới đã tăng khoảng 3,5% kể từ khi xung đột giữa Israel và Mỹ với Iran bắt đầu hơn một tuần trước. Trong cùng giai đoạn, nó đã vượt trội so với hầu hết tài sản lớn, trừ dầu thô. Vàng giảm khoảng 5%, bạc giảm 12%, Nasdaq 100 giảm khoảng 1% và S&P 500 giảm khoảng 1,5%.

Dầu WTI có lúc tăng vọt lên khoảng 116 USD một thùng vào đầu ngày 9/3, có thời điểm tăng khoảng 60% kể từ khi xung đột bắt đầu. Đồng USD cũng mạnh lên, với chỉ số DXY tăng hơn 1% lên trên mức 99.

Tuy nhiên, mở cửa phiên giao dịch sáng 10/3, giá dầu thế giới đồng loạt giảm gần 7%. Dầu thô Brent hiện còn 92,4 USD, trong khi dầu thô Mỹ WTI xuống 88,3 USD. Thị trường đi xuống sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ và Israel đạt các mục tiêu và cuộc chiến với Iran sẽ sớm kết thúc. Trên CBS News, ông cũng khẳng định eo biển Hormuz đã mở lại và tàu thuyền đang đi qua đây. Tổng thống Mỹ thậm chí "đang nghĩ đến việc tiếp quản" eo biển này.

Việc Bitcoin vượt trội diễn ra sau nhiều tuần bán tháo mạnh khiến giá của tiền số này giảm gần một nửa xuống khoảng 60.000 USD từ mức đỉnh kỷ lục trên 126.198 USD vào đầu tháng 10/2025. Khi xung đột bắt đầu, tâm lý thị trường vốn đã mong manh và nhiều người kỳ vọng xu hướng giảm sẽ tiếp tục sâu hơn thay vì đảo chiều.

"Thị trường đã làm điều mà nó thường làm tốt nhất: khiến tâm lý chung bị bất ngờ", nhóm phân tích CoinDesk bình luận.

Dù BTC thể hiện sức mạnh tương đối, nó vẫn có tương quan với cổ phiếu công nghệ. Quỹ iShares Expanded Tech Software ETF (IGV), một chỉ số chuẩn được theo dõi rộng rãi của ngành phần mềm, đã tăng khoảng 7% kể từ khi xung đột bắt đầu sau khi phục hồi từ khoảng 76 USD lên gần 88 USD vào cuối phiên 6/3.

Đồng thời, "Coinbase premium" đã quay trở lại. Chỉ số này đo chênh lệch giá Bitcoin giữa Coinbase - một trong những sàn giao dịch tiền số lớn nhất tại Mỹ - so với các sàn giao dịch ngoài nước này, thường được dùng như thước đo nhu cầu từ các tổ chức Mỹ. Việc chỉ số này xuất hiện trở lại, cùng với dòng tiền vào quỹ ETF giao ngay, cho thấy các nhà đầu tư tổ chức có thể đang quay lại thị trường và tìm thấy nhu cầu ở các vùng giá thấp.

Tiểu Gu (theo CoinDesk)