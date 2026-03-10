Giá dầu thế giới quay đầu giảm

Giá Brent và WTI cùng giảm gần 7%, sau tuyên bố của ông Trump rằng xung đột tại Trung Đông sẽ sớm kết thúc.

Mở cửa phiên giao dịch sáng 10/3, giá dầu thế giới đồng loạt giảm gần 7%. Dầu thô Brent hiện còn 92,4 USD, trong khi dầu thô Mỹ WTI xuống 88,3 USD. Trong phiên 9/3, giá cả hai loại dầu này có thời điểm tiến sát 120 USD một thùng - lần đầu tiên kể từ đầu năm 2022.

Thị trường đi xuống sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong một cuộc họp báo ở Florida ngày 9/3 rằng Mỹ và Israel đạt các mục tiêu và cuộc chiến với Iran sẽ sớm kết thúc. Trên CBS News, ông cũng khẳng định eo biển Hormuz đã mở lại và tàu thuyền đang đi qua đây. Tổng thống Mỹ thậm chí "đang nghĩ đến việc tiếp quản" eo biển này.

Diễn biến giá dầu Brent một tháng qua. Đồ thị: Trading Economics

Iran tuần trước tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz, nơi khoảng 20% lượng dầu của thế giới đi qua, và tấn công khoảng 10 tàu hàng đi qua đây. Hoạt động quân sự buộc các hãng tàu gần như đã phải từ bỏ tuyến đường này, khiến giá dầu thế giới leo thang.

Trước đó, Reuters cũng trích nguồn tin thân cận cho biết ông Trump đang cân nhắc nới lỏng lệnh trừng phạt với dầu Nga để hạ nhiệt giá dầu.

CNBC cho biết nhóm bộ trưởng năng lượng các nước G7 họp trực tuyến ngày 10/3 để thảo luận về khả năng xả kho dầu dự trữ. Trước đó, các bộ trưởng tài chính đã họp nhưng chưa đưa ra quyết định này. Trong tuyên bố chung, họ chỉ cam kết "sẵn sàng thực hiện các biện pháp cần thiết để hỗ trợ nguồn cung toàn cầu, như xả kho dự trữ". G7 gồm Anh, Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Italy và Nhật Bản.

Tuy vậy, Janiv Shah - Phó giám đốc hãng tư vấn năng lượng Rystad Energy dự báo giá dầu Brent có thể lên 135 USD nếu xung đột kéo dài 4 tháng. Còn nếu kéo dài 2 tháng, giá sẽ vượt 110 USD. Đến nay, xung đột đã diễn ra hơn 10 ngày.

Hà Thu (theo CNBC, Reuters)