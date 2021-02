Ca tử vong do nCoV toàn cầu giảm 20%

WHO cho biết số người chết do nCoV đã giảm 20% tuần trước, trong khi số ca nhiễm mới trên toàn thế giới cũng giảm liên tiếp trong nhiều tuần.

"Số ca nhiễm mới nCoV toàn cầu được báo cáo tiếp tục giảm trong tuần thứ sáu liên tiếp, với 2,4 triệu ca vào tuần trước, giảm 11% so với tuần trước đó. Số người chết vì virus cũng giảm liên tục trong ba tuần, với 66.000 ca tử vong trong tuần trước, giảm 20% so với tuần trước đó", Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ra tuyên bố hôm 23/2.

Theo số liệu từ WHO, toàn cầu hiện ghi nhận hơn 110 ca nhiễm nCoV và hơn 2,4 triệu ca tử vong vì virus kể từ khi bùng phát Covid-19. Theo trang thống kê thời gian thực Worldometers, đại dịch đã xuất hiện tại 219 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Nhiều quốc gia cũng đang ghi nhận số ca nhiễm giảm, song theo giới chuyên gia, đại dịch chỉ có thể kết thúc khi người dân được tiêm vaccine đầy đủ. Tính đến 19/2, có 112 nước báo cáo số ca nhiễm giảm, trong khi 62 nước ghi nhận xu hướng ngược lại.

Nhân viên y tế tiêm vaccine Sputnik V cho một người đàn ông ở Saint Petersburg, Nga, ngày 21/2. Ảnh: AFP.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hồi đầu tháng này từng nhận định số ca nhiễm mới nCoV toàn cầu liên tục giảm là tín hiệu tốt, ngay cả khi thế giới đang đối mặt với các biến chủng có khả năng lây lan nhanh hơn. Tuy nhiên, Tedros cũng cảnh báo tất cả mọi người vẫn phải cảnh giác trước đại dịch.

Các quốc gia đang gấp rút thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 để ứng phó với đại dịch, song nỗ lực này vấp phải nhiều khó khăn về nguồn cung. Tổ chức phi lợi nhuận chống đói nghèo ONE Campaign hôm 19/2 công bố một báo cáo cho thấy các nước giàu đang trữ thừa hơn một tỷ liều vaccine, khiến các nước nghèo phải chật vật tìm kiếm vaccine.

WHO đã chỉ trích các nước giàu tích trữ vaccine Covid-19, cho rằng con đường tiếp cận vaccine của nhiều nước nghèo đang bị cản trở khi các quốc gia giàu có vung tiền mua lượng vaccine quá mức cần thiết.

Ngọc Ánh (Theo Guardian)