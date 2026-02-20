Cả Tết mất ngủ vì hàng xóm 'chiêu đãi' karaoke tra tấn suốt ngày đêm

Sau hai tháng Nghị định 282 được ban hành, chiếc loa kéo vẫn là nỗi ám ảnh đối với người dân quê tôi suốt cả Tết.

Năm nay, tôi 38 tuổi, đang nuôi một con nhỏ. Sau khi sinh, tôi bị mất ngủ. Buổi tối, tôi phải thức chăm con. Ban ngày, tôi cũng không ngủ được do hàng xóm cứ mở máy hát karaoke công suất lớn. Mẹ tôi đã ngoài 60 tuổi. Người già buổi tối cũng không ngủ được và ban ngày cứ đặt lưng xuống thì lại nghe tiếng hát hò ồn ào. Thế nên, những ngày Tết ở nhà là những ngày cực hình vì rất căng thẳng với cả gia đình tôi.

Vấn đề là tình trạng hát karaoke tra tấn này đã diễn ra suốt nhiều năm nay. Thậm chí, có nhiều hộ gia đình phải chịu cảnh nghe hàng xóm ca hát đến hơn 20 năm, gây tình trạng căng thẳng kéo dài mà không có biện pháp khắc phục. Có lần, tôi bị chứng rối loạn lo âu, phải dùng thuốc điều trị một thời gian. Bác sĩ khuyên nên nghỉ ngơi và tránh tiếng ồn lớn. Nhưng tôi có thể trốn đi đâu khi bị bủa vây bởi nạn karaoke?

Cứ tưởng rằng Nghị định 282 ra đời sẽ cứu vãn được vấn đề chúng tôi đang gặp. Thế nhưng, thực tế sau hai tháng triển khai, tình hình vẫn thế, thậm chí còn tồi tệ hơn. Chuyện ca hát bằng loa kéo vẫn tiếp diễn trên địa bàn xã tôi. Có khi, việc tụ tập và nhậu nhẹt ca hát còn diễn ra ở điểm gần trường tiểu học, vào giờ ngủ trưa của các em nhỏ vào ngày trong tuần. Người ta hát suốt 6-7 tiếng đồng hồ, nhưng không thấy bị xử phạt.

Như trường hợp của gia đình tôi, ở trong khu xóm có một gia đình chuyên tụ tập nhậu nhẹt mỗi ngày (từ sáng tới chiều). Sau khi nhậu, những người đó sẽ kéo máy ra hát, có khi tới sau 22h đêm. Nhiều hộ gia đình đồng lòng gọi điện thoại nhờ cơ quan chức năng xã đến giải quyết. Tuy nhiên, người ta cũng chỉ đến nhắc nhở rồi thôi. Chuyện xử phạt hành chính gần như rất khó thực hiện do những rào cản khách quan, làm cho mọi việc càng trở nên căng thẳng hơn.

Gia đình kia sau khi được nhắc nhở, thậm chí vẫn không dừng việc ca hát mà còn tái diễn thường xuyên hơn, mở âm lượng lớn hơn nữa để thách thức các hộ gia đình khác xung quanh. Có lần, họ còn thách thức cả lực lượng dân phòng, trật tự nữa, vì biết chắc rằng rồi cùng lắm cũng sẽ chỉ bị nhắc nhở là cùng.

Các xe loa kéo vẫn hoạt động liên tục để phục vụ đám, tiệc, nhu cầu của người ca hát... Tôi không biết tự khi nào việc làm ồn này lại phổ biến như vậy. Trước đây, việc ca hát chỉ được tổ chức trong phòng kín, các nhà hàng tiệc cưới được cấp phép do đủ tiêu chuẩn... Ngày nay, hoạt động này được tổ chức ngay tại gia đình, trong khu dân cư.

Thật ra, còn có rất nhiều phương thức kinh doanh khác mà người sở hữu loa kéo có thể làm, có cần thiết phải lách luật và tiếp tục kinh doanh một hoạt động mà Nhà nước đã ra quy định cấm như vậy không? Tôi chỉ mong mình có đủ tài chính để chuyển nhà đến một nơi khác, có thể trong thành phố, hay một khu phố văn minh hơn quê mình.

Phúc Ân