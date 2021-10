Ca sĩ Phi Nhung được hỏa táng

Thi hài nghệ sĩ đang được gia đình đưa từ bệnh viện Chợ Rẫy đến Bình Hưng Hòa để thực hiện nghi thức hậu sự. Anh họ Phi Nhung - Thanh Huy - cho biết lúc đầu gia đình muốn đưa ca sĩ về Mỹ. Tuy nhiên, dự định này không thể thực hiện được vì vướng nhiều thủ tục liên quan giấy tờ cần thiết.

Trước đó, trên trang cá nhân ngày 3/10, con gái cố ca sĩ - Wendy Phạm, đang sống ở Mỹ - bày tỏ nguyện vọng được nhận thi hài mẹ để nhìn mặt lần cuối.

Di ảnh Phi Nhung (1970 - 2021). Ảnh: DL Duy.

Hơn 10 ngày qua, gia đình Phi Nhung tổ chức lễ cầu siêu tại tịnh xá Khánh An, chùa Pháp Vân (TP HCM) và tịnh xá Giác An (Mỹ). Nghệ sĩ trong và ngoài nước tưởng nhớ chị bằng nhạc và thơ. Mạnh Quỳnh sáng tác bài vọng cổ Khóc bạn như mưa bày tỏ nhớ thương và mong Phi Nhung an nghỉ. Bạch Tuyết chọn Cát bụi - ca khúc nổi tiếng của Trịnh Công Sơn - như một lời tiễn đưa giọng ca bà yêu thích trong mảng nhạc trữ tình, quê hương. Nhạc sĩ Phạm Khải Tuấn sáng tác ca khúc Hẹn em cõi bình an. Ngày hôm sau, nỗi tiếc nuối còn đầy ắp, anh viết tiếp bài Bình yên em nhé.

Mạnh Quỳnh sáng tác bài vọng cổ tiễn Phi Nhung

Nhạc sĩ Quốc Vũ - anh trai Hồng Ngọc - viết Khóc Nhung tưởng nhớ đàn em. Ca sĩ Nguyên Vũ thể hiện ca khúc Sinh ly biệt (nhạc sĩ Long Họ Huỳnh), nghệ sĩ Châu Thanh viết đoạn ca cổ tiễn biệt Phi Nhung. Cây bút Lương Đình Khoa sáng tác bài thơ tập hợp tựa đề những nhạc phẩm làm nên tên tuổi cố ca sĩ, như Chiều lên bản Thượng, Sông quê, Căn nhà màu tím...

Anh trai Hồng Ngọc sáng tác ca khúc tiễn biệt Phi Nhung

Phi Nhung qua đời ở tuổi 51, vào 12h15 trưa 28/9. Hồi tháng 8, ca sĩ đi từ thiện về và bị cảm. Ca sĩ xét nghiệm RT-PCR cho kết quả dương tính với nCoV. Giữa tháng 8, chị nhập viện tại Bệnh viện Gia An 115, sau đó chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy, điều trị ở khoa Hồi sức tích cực đến khi mất. Gia đình tiết lộ theo hồ sơ bệnh án, trong hơn một tháng nằm viện chống chọi Covid-19 ở Bệnh viện Chợ Rẫy, Phi Nhung có kết quả hai lần âm tính vào ngày 14 và 22/9. Vì thế, có lúc, gia đình tưởng như chị có thể vượt qua.

Chị sinh năm 1970, quê ở Gia Lai. Năm 1989, chị sang Mỹ, đi hát từ thiện tại chùa và thành công ở làng ca nhạc hải ngoại. Năm 2005, Phi Nhung về nước, vẫn theo đuổi dòng nhạc quê hương. Giọng ca Bông điên điển nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi.