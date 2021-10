Mạnh Quỳnh viết bài vọng cổ tiễn Phi Nhung

MỹMạnh Quỳnh sáng tác bài vọng cổ "Khóc bạn như mưa" bày tỏ nhớ thương và mong Phi Nhung an nghỉ.

Mạnh Quỳnh sáng tác bài vọng cổ tiễn Phi Nhung Mạnh Quỳnh sáng tác và thể hiện bài vọng cổ "Khóc bạn như mưa" tiễn biệt Phi Nhung. Video: YouTube Mạnh Quỳnh Official.

Ca sĩ cho biết khi Phi Nhung qua đời, anh đau lòng đến không muốn ăn uống, nằm vùi trên giường hơn một tuần qua. Đêm 6/10 (giờ địa phương), anh nghe lại các bài hát cả hai trình diễn trên sân khấu trong và ngoài nước, bên ngoài trời mưa to. Nghĩ tới 20 năm gắn bó trong âm nhạc, anh sáng tác bài Khóc bạn như mưa. Ca sĩ nói: "Tôi biết Phi Nhung thích hát cải lương bao năm qua nên mạo muội viết một bài vọng cổ tiễn biệt cô ấy. Tôi nghẹn ngào hát nhạc phẩm này, hòa cùng tiếng mưa rơi".

* Phi Nhung, Mạnh Quỳnh chưa trọn 'cuộc tình âm nhạc'

Mạnh Quỳnh, Phi Nhung là một trong những đôi song ca vàng hai thập niên qua. Ảnh: Fanpage Phi Nhung

Đoạn mở đầu thể hiện niềm tiếc thương trước sự ra đi của giọng ca Bông điên điển: "Đêm trắng thâu đêm, nghe tiếng mưa sầu rơi rơi/ Bạn mình giờ ở nơi đâu, bên kia thế giới xa ngàn, âm dương cách trở đôi đàng/ Tiếng nói giọng cười còn văng vẳng bên tai/ Bao kỷ niệm xưa vẫn chưa mờ phai/ Tháng rộng năm dài, từ đây ta cách xa". Đoạn kết như lời tiễn biệt chị: "Má hồng một kiếp truân chuyên/ Tên em sẽ mãi lưu truyền ngàn sau/ Tôi xin khép lại cung sầu/ Trời mưa hay giọt lệ nào vừa rơi".

Trước đó Mạnh Quỳnh cũng viết bài thơ ôn lại tình bạn hai thập niên của họ. Nam ca sĩ cho biết sẽ cố gắng thực hiện những hoài bão "người tình sân khấu" để lại, cho đến khi anh không còn hát được nữa. "Tôi hy vọng tiếng hát của cô ấy lúc nào cũng ở trong lòng khán giả", anh nói.

Phi Nhung Mạnh Quỳnh Phi Nhung, Mạnh Quỳnh nói về tình bạn 20 năm. Video:Tâm Giao - Hồng Phúc.

Khoảng cuối năm 1998 đầu năm 2000, trong đĩa nhạc Giã từ thế kỷ, lần đầu tiên Mạnh Quỳnh song ca với Phi Nhung nhạc phẩm Dù anh nghèo (Tô Thanh Tùng). Sự hòa hợp trong phong cách biểu diễn bình dân và chất giọng trữ tình giúp họ trở thành "đôi vàng song ca" của làng nhạc trữ tình. Cả được khán giả nhớ tới qua các bản: Nối lại tình xưa (Ngân Giang), Em về miệt thứ (Hà Phương), Kiếp cầm ca (Huỳnh Anh)...

Phi Nhung qua đời vào 12h15 trưa 28/9. Hồi tháng 8, ca sĩ đi từ thiện về và bị cảm. Ca sĩ xét nghiệm RT-PCR cho kết quả dương tính với nCoV. Giữa tháng 8, chị nhập viện tại Bệnh viện Gia An 115, sau đó chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy, điều trị ở khoa Hồi sức tích cực đến khi mất. Gia đình tiết lộ theo hồ sơ bệnh án, trong hơn một tháng ở Bệnh viện Chợ Rẫy, Phi Nhung có kết quả hai lần âm tính vào ngày 14 và 22/9. Vì thế, có lúc, gia đình tưởng như ca sĩ có thể vượt qua. Hơn 10 ngày qua, gia đình chị tổ chức lễ cầu siêu tại tịnh xá Khánh An, chùa Pháp Vân (TP HCM) và tịnh xá Giác An (Mỹ). Con gái Phi Nhung - Wendy Phạm - mong muốn đưa thi hài mẹ sang Mỹ làm tang lễ, hiện chưa có thông tin cụ thể.

Chị sinh năm 1970, quê ở Gia Lai. Năm 1989, chị sang Mỹ, đi hát từ thiện tại chùa và thành công ở làng ca nhạc hải ngoại. Năm 2005, Phi Nhung về nước, vẫn theo đuổi dòng nhạc quê hương. Giọng ca Bông điên điển nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi.

Phi Nhung, Mạnh Quỳnh - "Dù anh nghèo" Phi Nhung, Mạnh Quỳnh hát "Dù anh nghèo" (Tô Thanh Tùng) trong liveshow 2016. Video: Phi Nhung Official

Tâm Giao