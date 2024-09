Ca sĩ nhóm OneRepublic tham quan TP HCM

Teddy Redder - ca sĩ nhóm pop rock Mỹ OneRepublic - đăng ảnh dạo Phố đi bộ Bùi Viện, ăn bánh mì ở TP HCM, tối 18/9.

Ca sĩ đăng hình ảnh ngồi ở quán nhậu lề đường quận 1, viết: "Thành phố xinh đẹp với nhiều nét đẹp văn hóa". Anh thưởng thức thịt nướng, uống bia, xếp hàng mua bánh mì ở một địa chỉ nổi tiếng tại trung tâm thành phố.

Ryan Tedder chụp ảnh trước Ủy ban Nhân dân TP HCM. Ảnh: Instagram OneRepublic

Ngoài ra, ca sĩ ghé thăm phố đi bộ Nguyễn Huệ, Bùi Viện, chụp ảnh trước Ủy ban Nhân dân TP HCM. "Tôi muốn tổ chức concert của nhóm ở Việt Nam", Redder viết trên trang cá nhân.

Nhiều khán giả thích thú khi giọng ca Counting Stars đến Việt Nam du lịch. Tài khoản của cộng đồng người hâm mộ OneRepublic bình luận: "Không có cơ hội gặp các anh nhưng ít nhất chúng ta đã hít thở cùng một bầu không khí. Chào mừng đến Việt Nam, mong anh sẽ sớm trở lại đây nhiều hơn". Người khác nói: "Rất vui khi thấy anh ở đây, tôi đã theo dõi nhóm từ lúc ra mắt bài hát Secrets".

Nhóm OneRepublic tham quan TP HCM Ryan Tedder dạo phố TP HCM. Video: Instagram OneRepublic

OneRepublic thành lập từ năm 2002, duy trì phong độ qua hai thập niên, với chất nhạc pop rock - alternative đặc trưng. Tính đến nay, nhóm bán được hơn 10 triệu bản thu khắp thế giới. Những ca khúc nổi bật của họ là Apologize, All the Right Moves, Counting Stars. Trang Billboard đánh giá Apologize là một trong 10 bài hát hay nhất thập niên 2000. Nhóm hiện có năm thành viên, gồm Ryan Tedder, Zach Filkins, Eddie Fisher, Brent Kutzle và Drew Brown.

Ryan Tedder, 45 tuổi, được biết đến nhiều với vị trí đồng sáng lập, ca sĩ chính của ban nhạc. Anh từng tham gia sáng tác, sản xuất cho các nghệ sĩ như nhóm U2, Beyoncé, Leona Lewis, Miley Cyrus, Ed Sheeran, Blackpink. Nhiều bài hát do Tedder sản xuất trong danh sách đĩa đơn bán chạy nhất mọi thời như Apologize (nhóm OneRepublic trình bày), Bleeding Love (Leona Lewis) và Halo (Beyoncé). Cuối tháng 5, ban nhạc OneRepublic và ca sĩ Đức Leony ra mắt Fire - ca khúc chính thức của Euro 2024, có Tedder tham gia sáng tác. Tháng 6, nghệ sĩ tham gia sản xuất bài hát Rockstar của thành viên nhóm Blackpink - Lisa.

Nghệ sĩ ba lần nhận giải Grammy cho các tác phẩm do anh sáng tác. Tedder kết hôn bạn đại học, Genevieve, năm 2004. Họ có hai người con trai, Copeland Cruz Tedder và Miles Merrick Tedder.

OneRepublic hát ca khúc Euro 2024 "Fire" - bài hát của Euro 2024, do nhóm OneRepublic và ca sĩ Đức Leony thể hiện. Video: UEFA

Quế Chi