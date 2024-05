Ban rock nổi tiếng của Mỹ OneRepublic cùng ca sĩ Đức Leony hát "Fire" - ca khúc chính thức của Euro 2024.

OneRepublic hát ca khúc Euro 2024 "Fire" - bài hát của Euro 2024. Video: UEFA

Bài hát do thành viên Ryan Tedder của OneRepublic sáng tác, Meduza - nhóm nhạc điện tử của Italy - sản xuất. Phần lời bằng tiếng Anh nói về sức mạnh tiềm ẩn trong mỗi người. Các nghệ sĩ sẽ trình diễn trực tiếp trước trận chung kết vào ngày 14/7 ở Berlin (Đức).

Ryan Tedder cho biết: "Chúng tôi viết ca khúc cho những người hâm mộ bóng đá ở mọi nơi, hy vọng nó truyền cảm hứng và gắn kết chúng ta". Ca sĩ Leony cho biết tự hào khi được chọn hát ca khúc, nhất là khi sự kiện được tổ chức trên quê hương cô.

Cựu hậu vệ Philipp Lahm, Giám đốc giải năm nay, cho biết: "Bóng đá và âm nhạc đều có sức mạnh kết nối mọi người. Khi tôi nghĩ đến Euro 1996, cụm từ 'bóng đá đang trở về nhà' (football's coming home - lời ca khúc Three Lions) luôn vang lên trong đầu. Tại Euro 2024, chúng tôi muốn tôn vinh sự đa dạng của châu Âu. Những trận đấu đẹp và một ca khúc hay sẽ ở bên chúng ta suốt mùa hè".

Nhóm nhạc OneRepublic. Ảnh: ourmusicworld

Dù không nổi tiếng bằng các ca khúc chính thức của World Cup, nhiều bài hát của kỳ Euro vẫn để lại dấu ấn như Can You Hear Me (Enrique Iglesias), Forca (Nelly Furtado) hay Campione (E-Type).

OneRepublic thành lập từ năm 2002, duy trì phong độ qua hai thập niên, với chất nhạc pop rock - alternative đặc trưng. Tính đến nay, nhóm bán được hơn 10 triệu bản thu khắp thế giới. Những ca khúc nổi bật của họ gồm Apologize, All the Right Moves, Counting Stars. Trang Billboard đánh giá Apologize của nhóm là một trong 10 bài hát hay nhất thập niên 2000. Nhóm hiện tại gồm năm thành viên, Ryan Tedder hát chính.

Leony, 27 tuổi, là ca sĩ nhạc pop nổi tiếng, giám khảo nhiều show thực tế tại Đức. Meduza là nhóm nhạc điện tử của Italy gồm ba thành viên, từng được đề cử giải Grammy cho Bản thu âm nhạc dance xuất sắc, với Piece of Your Heart.

Thanh Thanh (theo UEFA)