Teresa Mai, 45 tuổi, giọng opera người Mỹ gốc Việt, được đề cử ở hạng mục "Hợp xướng xuất sắc" tại Grammy lần thứ 68.

Ca sĩ gốc Việt nhận đề cử Grammy thứ ba Trích đoạn album "Requiem of Light". Video: Nhân vật cung cấp

Cô có mặt trong danh sách với album Requiem of Light, hợp tác cùng giọng nam cao Brian Giebler với ban hợp xướng Clarion, chỉ huy Steven Fox. Tác phẩm sử dụng cấu trúc hợp xướng phức tạp để tạo ra không gian âm thanh rộng lớn, gợi nhớ đến các buổi lễ cầu siêu. Với album, Teresa Mai cho thấy sự biến chuyển phù hợp từ dòng nhạc tâm linh, thiền sang hợp xướng cổ điển.

Teresa Mai, nghệ danh Sangeeta Kaur, tên thật là Mai Xuân Loan, có cha mẹ là người Việt, sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Năm 2022, cô trở thành người gốc Việt đầu tiên đoạt giải Grammy. Khi ấy, cô chiến thắng hạng mục Album giọng ca độc tấu cổ điển xuất sắc, với đĩa Mythologies do nhà soạn nhạc Danea Xantha Vlasse sáng tác dựa trên thần thoại Hy Lạp. Năm 2024, cô tiếp tục nhận đề cử Best Compendium dành cho album cổ điển tổng hợp Mythologies II.

Cô chịu ảnh hưởng từ triết học Ấn Độ, chủ yếu theo đuổi dòng nhạc opera và thiền. Từ năm 2009, cô lấy nghệ danh Sangeeta Kaur theo tiếng Ấn Độ, nghĩa là "Công chúa của âm nhạc và sự hài hòa". Trang New age music reviews từng nhận định: "Sangeeta có giọng hát đẹp như thiên thần, khiến bạn có thể thả hồn vào đó".

Ca sĩ Teresa Mai, nghệ danh Sangeeta Kaur. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhiều năm qua, Sangeeta Kaur liên tục gửi album đến ban tổ chức để tìm cơ hội vào đề cử. Có lần, tác phẩm của cô vào top 15 nhưng vẫn trượt. Ca sĩ không bỏ cuộc, tích cực trau dồi bản thân, hợp tác các nghệ sĩ tên tuổi cho ra đời sản phẩm âm nhạc.

Ngày 7/11, Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ công bố danh sách đề cử Grammy lần thứ 68. Rapper Kendrick Lamar dẫn đầu với chín đề cử nhờ có một năm thành công với album phòng thu thứ năm - GNX. Năm ngoái, anh thắng năm giải Grammy cho ca khúc Not Like Us.

Tiếp sau Kendrick Lamar là ca sĩ Lady Gaga với bảy cơ hội đoạt kèn vàng. Cô và đĩa nhạc MAYHEM sẽ tranh ba giải chính gồm Bài hát, Bản thu âm và Album của năm. Lần đầu nghệ sĩ có tên trong ba hạng mục cùng lúc. Hai nhà sản xuất Jack Antonoff và Cirkut có cùng số lượng đề cử với Lady Gaga. Những cái tên nối tiếp họ là Bad Bunny, Leon Thomas và Sabrina Carpenter với sáu khả năng chiến thắng.

Giám đốc điều hành Viện hàn lâm Thu âm - Harvey Mason Jr. - cho biết năm nay có 15.000 thành viên tham gia bình chọn, đóng góp 20.000 sản phẩm dự thi ở 95 hạng mục. Theo ông, điều này biến Grammy trở thành "giải thưởng âm nhạc được khao khát nhất bởi đây là nơi những người làm nhạc tôn vinh nhau".

Grammy diễn ra lần đầu tiên vào năm 1959, là giải thưởng do Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật quốc gia Mỹ tổ chức, nhằm vinh danh những nghệ sĩ có đóng góp xuất sắc cho ngành công nghiệp âm nhạc. Lễ trao giải lần thứ 68 diễn ra vào ngày 1/2/2026 (giờ địa phương) tại nhà thi đấu Cryto.com ở Los Angeles.

Hà Thu