Ca nhiễm nCoV tại Brazil vượt một triệu

Brazil ghi nhận thêm hơn 55.000 ca nhiễm nCoV trong 24 giờ qua, nâng tổng số lên hơn một triệu, trong đó hơn 49.000 người chết.

Thêm 49.554 ca nhiễm mới tại Brazil, mức tăng kỷ lục và gấp hơn hai lần mức 23.050 hôm trước, nâng tổng số lên 1.032.913, trong đó 48.954 người chết, tăng 1.085. Brazil hiện là vùng dịch lớn thứ hai thế giới, sau Mỹ.

Bộ Y tế Brazil cho biết ca nhiễm tăng vọt do hệ thống báo cáo "không ổn định" trong tuần qua khi một số bang chuyển số liệu vài ngày một lần. Giới chuyên gia nhận định số ca nhiễm và tử vong tại Brazil có thể cao hơn nhiều so với báo cáo do quốc gia Nam Mỹ thực hiện thiếu xét nghiệm nCoV, song cho rằng đường cong lây nhiễm có dấu hiệu được làm phẳng.

Một nhân viên phun hóa chất tẩy trùng các lô hàng tại một nhà kho của chính quyền thành phố Curitiba, thủ phủ bang Parana, Brazil, ngày 19/6. Ảnh: AFP.

Chiến lược chống Covid-19 là chủ đề tranh cãi ở Brazil. Tổng thống Jair Bolsonaro, người coi thường đại dịch và liên tục gọi Covid-19 là "cúm vặt", đối đầu với chính quyền bang và địa phương về các biện pháp hạn chế để ngăn nCoV lây lan.

Bolsonaro nói các biện pháp hạn chế tác động nguy hiểm tới nền kinh tế hơn cả nCoV, liên tục đề xuất dùng chloroquine và hydroxychloroquine để điều trị dù hiệu quả của các loại thuốc này chưa được khẳng định.

Covid-19 đã xuất hiện tại hơn 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 8,7 triệu người nhiễm, gần 462.000 người chết và hơn 4,6 triệu người hồi phục.

Nguyễn Tiến (Theo WorldoMeters)