Cá nhân hóa kế hoạch tập luyện có ý nghĩa thế nào với runner?

Kế hoạch tập luyện cá nhân hóa giúp runner cải thiện thành tích, duy trì động lực và phòng tránh chấn thương - yếu tố quan trọng để đi đường dài.

Ba năm trước, Nguyễn Thanh Phong, nhân viên marketing tại TP HCM bắt đầu với hành trình tự lập luyện để chinh phục cự ly 21km. Vốn khỏe mạnh và cũng thường chạy bộ cự ly ngắn, Phong tự tin mất ba tháng để nâng cao trình độ, chạm mốc half marathon. Anh tham khảo giáo án sub 2:30 trên internet với lịch trình khá dày - 4 buổi mỗi tuần. Tích lũy tập luyện thời gian đầu khoảng 20 km mỗi tuần sau đó có lúc tăng lên đến 30.

Theo anh, giáo trình này khá hợp lý và được nhiều runner trong cộng đồng áp dụng nên làm theo. Tuy nhiên, vấn đề phát sinh chỉ sau hai tuần khi anh tập chạy 5km với pace mục tiêu 6:30. Cơ thể anh cảm thấy mệt mỏi, chân run, nhịp tim tăng cao do trước đó vốn quen với các bài easy run. Sau buổi tập, anh nhận ra giáo án trên đúng về mặt lý thuyết nhưng không thể áp dụng máy móc.

"Tôi đã bỏ qua việc phải nhìn nhận thể trạng bản thân từ đó điều chỉnh giáo án linh hoạt hơn", runner 29 tuổi nói. Sau trải nghiệm này, anh tìm đến phương pháp tập luyện khoa học và tham gia một câu lạc bộ có huấn luyện viên để được hướng dẫn bài bản.

Runner kiểm tra tình trạng cơ thể bằng dữ liệu trên đồng hồ. Ảnh: Garmin

Một nghiên cứu do Whoop phối hợp với trang Outside thực hiện năm 2021 chỉ ra rằng, nhóm runner điều chỉnh giáo án tập luyện dựa trên thể trạng và tốc độ phục hồi cá nhân có tỷ lệ chấn thương thấp hơn tới 32,4% so với nhóm tập theo giáo án cố định. Điều này đã phần nào phản ánh cá nhân hóa kế hoạch tập luyện là yếu tố then chốt để duy trì hiệu quả và tránh quá tải. Nếu duy trì không đúng cách, người chạy có thể tăng nguy cơ chấn thương, ảnh hưởng xấu đến trải nghiệm tinh thần, dễ khiến họ bỏ cuộc giữa chừng.

Chính vì vậy, ngày càng nhiều runner tìm đến các câu lạc bộ chạy bộ được tổ chức bài bản, nơi họ nhận được hướng dẫn khoa học và môi trường luyện tập phù hợp. Tiêu biểu trong số đó là Garmin Run Club (GRC). Khác biệt với nhiều câu lạc bộ chạy bộ thông thường, GRC hoạt động bài bản với lịch huấn luyện định kỳ, đa dạng bao gồm các bài tập kỹ thuật, bài tập sức mạnh tốc độ (interval), bài tập sức bền tốc độ (tempo), và bài chạy dài (long run) với sự đồng hành trực tiếp từ huấn luyện viên chuyên nghiệp.

Runner của GRC tham gia các buổi tập có huấn luyện viên. Ảnh: Garmin

Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện tham gia đều đặn các buổi tập cùng câu lạc bộ. Với những runner bận rộn hoặc mong muốn có một "huấn luyện viên cá nhân" đồng hành mọi lúc, Garmin Coach là giải pháp. Tính năng này tích hợp trên hầu hết các dòng đồng hồ Garmin, giúp người chạy ở mọi cấp độ, từ người mới đến runner nhiều kinh nghiệm, xây dựng lộ trình tập luyện cá nhân hóa.

Theo đó, runner có thể chọn mục tiêu cụ thể như hoàn thành 5K, 10K hoặc bán marathon trong thời gian mong muốn, đồng thời lựa chọn huấn luyện viên chuyên nghiệp để đồng hành. Dựa trên dữ liệu thể trạng và quỹ thời gian của mỗi cá nhân, Garmin Coach sẽ thiết kế kế hoạch tập luyện phù hợp và tự động điều chỉnh độ khó dựa trên hiệu suất thực tế, đảm bảo vừa thúc đẩy tiến bộ vừa tránh quá tải. Tính năng này cũng ghi nhận và đồng bộ dữ liệu sức khỏe như nhịp tim, VO2 max, giấc ngủ hay khả năng phục hồi, giúp runner hiểu rõ cơ thể để duy trì phong độ tốt nhất. Đặc biệt khi gần đến ngày đua, Garmin Coach sẽ thông minh giảm tải để người chạy đạt điểm rơi phong độ, Ngoài chạy bộ, tính năng này cũng hỗ trợ các hoạt động khác như đạp xe, đi bộ và ba môn phối hợp.

Hoàng Minh, runner tại Hà Nội cho biết đã bắt đầu sử dụng tính năng này từ tháng 4 với mục tiêu chạy 10 km tại VnExpress Marathon Libera Nha Trang. Sau 10 tuần, anh cải thiện rõ về thể lực, nhịp tim duy trì ổn định và thời gian hoàn thành mỗi km rút ngắn trung bình 45 giây. Với thể trạng hiện tại, anh đặt mục tiêu chạy 10km trong 1 tiếng 10 phút.

Tính năng Garmin Coach. Ảnh: Garmin

"Garmin Coach giống như một huấn luyện viên đồng hành thực thụ. Thậm chí tôi có thể chọn huấn luyện viên ảo yêu thích, để theo sát mình trong suốt quá trình tập luyện. Mỗi sáng nhìn lịch tập hiện trên đồng hồ, tôi biết rõ cần làm gì và yên tâm kế hoạch đang được cá nhân hóa theo khả năng của mình," Hoàng Minh chia sẻ.

Dù công nghệ và cộng đồng mang đến nhiều hỗ trợ, yếu tố quyết định vẫn nằm ở sự kiên trì và niềm vui trên từng bước chạy. Dẫn dắt bởi một kế hoạch như Garmin Coach hay đồng hành cộng đồng tại Garmin Run Club, có thể giúp runner tìm thấy động lực để tích lũy, chinh phục mục tiêu và tiến bộ hơn mỗi ngày.

Hoài Phương