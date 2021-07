Ca nCoV Anh liên tục giảm sau 'sổ lồng'

Ca nhiễm mới của Anh giảm ngày thứ năm liên tiếp sau "Ngày Tự do" 19/7, khiến chuyên gia nhận định nước này có thể đã qua đỉnh dịch.

Anh hôm 25/7 ghi nhận thêm 29.173 ca Covid-19, giảm mạnh so với 49.000 ca hôm 18/7. Dù Anh ghi nhận thêm 28 ca tử vong, tăng ba ca so với một tuần trước đó, đà giảm ca nhiễm mới 5 ngày liên tiếp cho thấy nước này có thể đã vượt qua sóng lây nhiễm thứ ba.

Đây là lần đầu tiên ca nhiễm mới ở Anh giảm xuống dưới 30.000 kể từ 6/6. Mức giảm 5 ngày liên tiếp gần nhất được ghi nhận là hồi tháng 2, ngay sau khi Anh vượt qua đỉnh dịch của sóng lây nhiễm mùa đông.

"Có vẻ là xu hướng làm yên lòng mọi người. Mức giảm này đáng kể hơn mong đợi. Một số chuyên gia cảnh báo thảm họa sau Ngày Tự do, nhưng những con số này chứng tỏ điều ngược lại", Paul Hunter, giáo sư y khoa tại Đại học East Anglia của Anh, nhận định.

Đám đông tập trung bên ngoài các quán bar ở Anh để ăn mừng khi đất nước mở cửa trở lại hôm 19/7. Ảnh: Reuters.

"Còn quá sớm để nhìn nhận bất kỳ tín hiệu nào trong dữ liệu từ Ngày Tự do 19/7, vốn bị cho là có thể làm tăng lây nhiễm, nhưng xu hướng này cho thấy chúng ta đang thoát khỏi sóng Covid-19 thứ ba. Nhiều khả năng sẽ không xuất hiện bất kỳ sự gia tăng ca nhiễm đột biến nào nữa kể từ Ngày Tự do, nếu có thì chỉ là mức tăng nhẹ và kéo dài vài ngày", Hunter cho biết thêm.

Trong đợt bùng phát hồi mùa đông, khi ca nhiễm hàng ngày đang ở mức trung bình như hiện tại, số ca tử vong cao hơn gần 27 lần mỗi ngày và số người phải nhập viện cao hơn 9 lần.

Tỷ lệ bệnh nhân phải thở máy của Anh hiện nay là 125 trên 10.000 ca nhiễm mới hàng ngày, so với mức 2.312/10.000 ca tại cùng thời điểm trong làn sóng Covid-19 trước đây.

Những người từ 54 tuổi trở xuống chiếm 60% ca nhập viện ở Anh trong đợt này, so với 22% trong đợt mùa đông. Khoảng 87,6% người dân hiện đã được tiêm ít nhất một liều vaccine Covid-19, tăng từ 28,9% cùng thời điểm trong làn sóng trước.

Ca nhiễm tăng hồi đầu tháng một phần là do Euro 2020. Cũng có bằng chứng cho thấy vaccine Covid-19 đang phát huy tác dụng và sự gia tăng ca nhiễm do biến chủng Delta có thể đang chững lại. Ca nhiễm mới trung bình 7 ngày qua cũng giảm, nhưng các chuyên gia cảnh báo có thể do ít học sinh được xét nghiệm do đang trong kỳ nghỉ hè.

Cũng có một số người cho rằng ca nhiễm giảm hiện nay do thời tiết gần đây tốt hơn, mọi người ra ngoài nhiều hơn và ít tụ tập trong không gian kín.

"Những con số này cho thấy bây giờ chúng ta có thể bắt đầu thoát khỏi làn sóng thứ ba. Euro ảnh hưởng đến số lượng ca nhiễm do mọi người tụ tập, nhưng chúng ta đang quay lại mức ca nhiễm khi không có giải đấu", tiến sĩ Simon Clarke từ Đại học Reading cho hay. "Chúng ta cần dữ liệu về mức độ hiệu quả của vaccine để đánh giá tốt hơn".

Anh hôm 24/7 ghi nhận 31.795 ca nhiễm mới, giảm gần 5.000 so với hôm trước. Bộ Y tế Anh cho biết hơn 46,5 triệu người đã được tiêm ít nhất một liều vaccine Covid-19, trong khi hơn 37 triệu người đã được tiêm đủ hai mũi.

Huyền Lê (Theo Daily Mail)