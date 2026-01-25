Ca khúc của Victoria Beckham được chú ý

"Not Such an Innocent Girl" của Victoria Beckham dẫn đầu bảng xếp hạng tại Anh, sau khi con trai cô - Brooklyn - tiết lộ mâu thuẫn với mẹ.

Theo The Guardian, nhiều người hâm mộ ủng hộ vợ chồng Beckham bằng cách mua lại các đĩa đơn của Victoria. Động thái giúp Not Such an Innocent Girl đứng đầu bảng xếp hạng doanh số và download ở Anh, ngày 24/1. Thành tích trên khiến Victoria Beckham lần đầu có vị trí quán quân trong sự nghiệp solo.

Năm 2001, đĩa đơn từng được quảng bá là đối thủ nặng ký của Can't Get You Out of My Head (Kylie Minogue). Tuy nhiên, Victoria khi ấy không thành công. Ca khúc của Kylie Minogue trở thành bản hit của cả thế hệ, bán 306.000 bản trong tuần đầu, trong khi Victoria chỉ bán được 35.000 bản. Album solo đầu tay của Victoria, phát hành sau single Not Such an Innocent Girl, cũng không đạt thành tích cao, chỉ trụ lại bảng xếp hạng bốn tuần.

Ca khúc 'Not Such an Innocent Girl' của Victoria Beckham MV "Not Such an Innocent Girl". Video: YouTube Victoria Beckham VEVO

Trước khi hoạt động solo, Victoria từng thu được nhiều thành công với vai trò thành viên Spice Girls - nhóm nhạc nữ thành công nhất lịch sử nhạc pop Anh. Họ bán hàng chục triệu album, là biểu tượng văn hóa đại chúng cuối thập niên 1990.

Sau khi Spice Girls ngừng hoạt động năm 2000, giống các thành viên khác, cô bắt đầu ra sản phẩm độc lập. Tuy nhận được sự chú ý lớn từ truyền thông, các đĩa đơn của Victoria chỉ đạt thành công khiêm tốn. Từ giữa thập niên 2000, cô không còn mặn mà với ca hát. Cô là thành viên Spice Girls duy nhất chỉ ra mắt một album, sau đó rời bỏ âm nhạc để theo đuổi thời trang.

Victoria Beckham trong một lần biểu diễn ca khúc năm 2001. Ảnh: PA

Victoria và chồng - David Beckham hiện là tâm điểm chú ý sau khi con cả của họ, Brooklyn, tiết lộ nguyên nhân mâu thuẫn bố mẹ. Brooklyn cho rằng ông bà Vic-Beck "cố kiểm soát cuộc đời" anh, "tung vô số lời dối trá với truyền thông", "phá hoại chuyện tình cảm của vợ chồng con trai". Anh cũng tuyên bố không muốn hàn gắn gia đình, chỉ muốn sống yên bình, riêng tư với vợ.

Hiện không ai trong số họ lên tiếng về chuyện gia đình bất hòa. Hôm 20/1, David Beckham dự Diễn đàn Kinh thế giới ở Thụy Sĩ, phớt lờ các câu hỏi về con trai. Không lâu sau, anh tham gia chương trình của đài CNBC, bàn về các nguy cơ mạng xã hội tác động đến sức khỏe tinh thần trẻ em. Tại đây, cựu danh thủ cho biết "các con từng phạm lỗi nhưng con trẻ có quyền mắc sai lầm". Phát biểu này gây chú ý vì đây là lần đầu anh lên tiếng sau khi bị Brooklyn kể tội.

Dù những ngày qua vợ chồng David Beckham giữ im lặng, họ vẫn cập nhật Instagram Storyvì công việc, cũng như mừng ngày vui của bạn bè. Hôm 21/1, Victoria gửi lời chúc mừng sinh nhật Emma Bunton - thành viên nhóm Spice Girls mà cô từng tham gia. Trên trang cá nhân cùng ngày, David Beckham cũng đăng bài mừng tuổi hai đồng đội cũ Nicky Butt và Philip Neville - những người cùng anh chơi trong đội Manchester United ngày xưa.

"Cuộc chiến" nhà Beckham hiện là chủ đề gây sốt truyền thông quốc tế. Trên thực tế, gia đình họ vướng tin bất hòa từ tháng 4/2025. Cuối năm ngoái, có thông tin cho rằng Brooklyn chặn tài khoản Instagram của bố mẹ cũng như yêu cầu họ chỉ được liên lạc với anh qua luật sư.

Lần cuối tất cả thành viên chung khung hình là vào Giáng sinh 2024. Tuy không gặp nhau, vợ chồng David Beckham thường xuyên nhắc con trai trong các bài đăng, bày tỏ tình cảm với anh nhưng bỏ qua con dâu. Trước khi tình cảm rạn nứt, cả nhà thường xuyên đăng hình, video hạnh phúc bên nhau.

Thanh Thanh (theo The Guardian)