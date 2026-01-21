David Beckham: 'Con trẻ được phép mắc sai lầm'

Cựu danh thủ David Beckham nói các con từng mắc sai lầm trên mạng xã hội, nhưng con cái có thể phạm lỗi bởi đó là cách để học hỏi.

Ngày 20/1, David Beckham tham gia chương trình Squawk Box trên kênh CNBC, thảo luận về các nguy cơ mà mạng xã hội tác động đến sức khỏe tinh thần của trẻ con. Anh cho biết thường xuyên lên tiếng về hai mặt tốt và xấu của các nền tảng, cũng như sức mạnh của chúng. "Chúng ta đã nói nhiều về mặt tiêu cực, nhất là những thứ trẻ em ngày nay tiếp cận, và chúng có thể rất nguy hiểm", anh nói.

Sau đó, David nhắc đến bốn con chung với nhà thiết kế Victoria, cho rằng bản thân rút ra một điều: hãy dạy các con cách sử dụng mạng xã hội với lý do đúng đắn. Hiện anh dùng trang cá nhân để hỗ trợ công việc làm đại sứ toàn cầu cho tổ chức UNICEF - xem nó như công cụ tốt nhất để giúp mọi người nhận thức những gì đang xảy ra với trẻ em toàn thế giới.

Cựu cầu thủ cho biết đã cố gắng hướng dẫn các con dùng mạng xã hội như cách anh làm. David nói các con từng phạm sai lầm nhưng trẻ em được phép phạm lỗi. "Đó là cách chúng học hỏi. Đó là điều tôi cố gắng dạy tụi nhỏ. Đôi khi, bạn phải để chúng mắc những lỗi lầm đó", anh nói thêm.

David Beckham, 51 tuổi, trên chương trình "Squawk Box" ngày 20/1. Ảnh: CNBC

Cuộc phỏng vấn gây chú ý vì đây là lần đầu David Beckham lên tiếng sau khi vợ chồng anh bị con trai lớn - Brooklyn, 27 tuổi - chỉ trích. Trên Instagram hôm 19/1, cậu cả nhà Beckham đăng bài tố bố mẹ "cố kiểm soát" cuộc đời anh, "tung vô số lời dối trá với truyền thông", "phá hoại chuyện tình cảm của vợ chồng con trai". Anh cũng tuyên bố không muốn hàn gắn gia đình, chỉ muốn sống yên bình, riêng tư với vợ - diễn viên Nicola Peltz, 31 tuổi.

Hiện bài viết của Brooklyn là tâm điểm của truyền thông quốc tế, xuất hiện dày đặc trên nhiều trang báo. Cùng ngày 20/1, David Beckham tham dự diễn đàn World Economic Forum lần thứ 56 ở Thụy Sĩ, đánh dấu lần đầu xuất hiện trước công chúng sau khi bị con trai công khai mâu thuẫn. Tại sự kiện, anh né tránh các câu hỏi về Brooklyn.

David Beckham tránh né câu hỏi về Brooklyn Cựu danh thủ phớt lờ câu hỏi của phóng viên về mâu thuẫn với Brooklyn khi dự sự kiện ở Thụy Sĩ ngày 20/1. Video: Sky News

Hiện đại diện Vic-Beck chưa phản hồi các trang báo quốc tế về những ồn ào gần nhất. Nguồn tin của People cho biết vợ chồng Brooklyn không bao giờ muốn điều này xảy ra nhưng họ đã đọc đủ tin tức sai lệch về Nicola.

"Nhà Beckham đã có rất nhiều thời gian để sửa sai và khắc phục hậu quả nhưng thay vào đó họ tiếp tục lan truyền những chuyện sai sự thật. Brooklyn và Nicola quá mệt mỏi với chuyện này. Brooklyn biết sự thật và sẵn sàng lên tiếng", người này nói thêm.

Vợ chồng Brooklyn đón Giáng sinh 2025 ở nhà vợ. Ảnh: Instagram/ Brooklyn Beckham

Gia đình Beckham vướng tin bất hòa từ tháng 4/2025 đến nay. Cuối năm ngoái, có thông tin cho rằng Brooklyn chặn tài khoản Instagram của bố mẹ, cũng như yêu cầu họ chỉ được liên lạc với anh qua luật sư. Lần cuối tất cả thành viên chung khung hình là vào Giáng sinh 2024. Dù không gặp nhau, vợ chồng David Beckham thường xuyên nhắc con trai trong các bài đăng, bày tỏ tình cảm với anh nhưng bỏ qua con dâu. Trước khi tình cảm rạn nứt, cả nhà thường xuyên đăng hình, video hạnh phúc bên nhau.

David Beckham sinh năm 1975, từng thi đấu cho các câu lạc bộ như Manchester United, Real Madrid, Paris Saint-Germain. Anh là đội trưởng đội tuyển quốc gia Anh giai đoạn 2000-2006. Danh thủ giải nghệ năm 2013 ở tuổi 38. David từng đóng vai khách mời trong nhiều phim. Ngoài ra, anh được các tạp chí đánh giá là một trong những ngôi sao có gu mặc thời trang đẹp nhất nước Anh.

Phương Thảo (theo People, The Telegraph)