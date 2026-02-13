Cả gia đình cùng mắc sốt xuất huyết

Ba thành viên trong gia đình chị Hiền, 28 tuổi, ở TP HCM cùng mắc sốt xuất huyết, hai người nhập viện, trong tình trạng nặng.

Chồng chị phát bệnh sớm nhưng xét nghiệm âm tính nhiều ngày, đến ngày thứ 6 mới dương tính, được điều trị ngoại trú. Còn hai mẹ con điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM do bệnh trở nặng.

Chồng chị cũng bận rộn với việc điều hành công ty, thời gian cực kỳ hạn hẹp. Anh điều trị ngoại trú, tái khám hàng ngày, đồng thời phải chăm vợ con đang điều trị nội trú.

Theo chị Hiền, cả nhà ngã bệnh, cuộc sống sinh hoạt gần như bị đảo lộn, nhất là thời điểm cuối năm, công việc bận rộn. Do giai đoạn 3 tháng cận Tết Nguyên Đán là thời điểm trùng với các báo cáo thi đua, báo cáo tổng kết năm tại cơ quan, công việc rất nhiều. Mỗi ngày điều trị, chị chỉ mong nhanh khỏi bệnh để xử lý công việc, chăm sóc chồng, con.

Gia đình chị cũng chưa tiêm vaccine sốt xuất huyết, không rõ thời điểm bị muỗi đốt. Họ đã nghe thông tin về vaccine nhưng cả nhà chưa thu xếp được thời gian để tiêm chủng. Nhờ được chăm sóc kịp thời, con gái được ra viện sau 6 ngày, còn chị Hiền xuất viện sau 3 ngày.

Chị Hiền được theo dõi ở khoa Cấp cứu trước khi nhập viện điều trị nội trú. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo BS.CKI Nguyễn Hoàng Anh, khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Dengue gây ra, lây truyền qua muỗi vằn cái với 4 type DENV-1, DENV-2, DENV-3 và DENV-4. Một người có thể mắc tối đa 4 lần trong đời, kể cả khi không có triệu chứng vẫn có thể trở thành nguồn lây.

Trong cùng một ổ dịch, mỗi người có thể bị muỗi đốt ở thời điểm khác nhau, đáp ứng miễn dịch khác nhau nên kết quả xét nghiệm không đồng nhất. Có trường hợp phát bệnh sớm nhưng xét nghiệm ban đầu âm tính do nồng độ virus và kháng thể chưa đủ cao, chỉ đến ngày thứ 6 khi cơ thể bắt đầu tạo kháng thể IgM mới cho kết quả dương tính. Trong khi đó, người khác xét nghiệm muộn hơn có thể dương tính ngay từ lần đầu.

Bác sĩ Hoàng Anh khuyến cáo bệnh hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Điều trị chủ yếu là theo dõi, hạ sốt, bù dịch, kiểm soát biến chứng theo phác đồ. Tiêm vaccine sốt xuất huyết là cách phòng ngừa tốt nhất tránh rủi ro phát hiện muộn, nhập viện khi bệnh đã chuyển nặng làm tăng nguy cơ biến chứng, chi phí điều trị và tử vong.

Người lớn tiêm vaccine phòng bệnh tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Ảnh: Khánh Hòa

Bên cạnh tiêm vaccine, người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng bệnh như loại bỏ dụng cụ chứa nước đọng, thay nước lọ hoa thường xuyên, ngủ màn cả ban ngày, mặc quần áo dài tay, sử dụng biện pháp chống muỗi và đưa người bệnh đi khám sớm khi có dấu hiệu nghi ngờ. Người mắc sốt xuất huyết cần tránh muỗi đốt để hạn chế lây lan trong gia đình và cộng đồng.

Về vaccine, BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết Việt Nam lưu hành vaccine sốt xuất huyết Qdenga. Vaccine tiêm cho trẻ em từ 4 tuổi trở lên và người lớn, kể cả những người đã mắc bệnh trước đây, giúp phòng ngừa cả 4 type virus Dengue. Lịch tiêm gồm hai mũi, cách nhau ba tháng. Hiệu quả bảo vệ của vaccine đạt 80,2%, giảm nguy cơ nhập viện do sốt xuất huyết tới 90,4% khi tiêm đủ phác đồ.

Nhật Thành

*Tên bệnh nhân được thay đổi.