Việt Nam khởi động thử nghiệm vaccine sốt xuất huyết mới

Việt Nam cùng 5 quốc gia Đông Nam Á khởi động nghiên cứu lâm sàng giai đoạn 3 đối với vaccine V181, mở ra hy vọng về một giải pháp tiêm một liều duy nhất giúp phòng ngừa sốt xuất huyết.

Hội nghị triển khai nghiên cứu lâm sàng giai đoạn 3 vaccine phòng sốt xuất huyết V181 (Mobilize-1) ngày 7/11, PGS.TS.BS.CK2 Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Pasteur TP HCM, cho biết nghiên cứu do Viện chủ trì, sau khi Bộ Y tế và Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia xem xét và chấp thuận.

Theo kế hoạch, 4.000 trẻ em Việt Nam từ 2 đến 17 tuổi sẽ tham gia thử nghiệm. Cụ thể, Viện sẽ tuyển chọn 3.600 trẻ tại Đồng Tháp, An Giang và 400 trẻ tại Quảng Nam trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 11/2025. Quá trình theo dõi sức khỏe của các em sẽ kéo dài 5 năm, từ 2026 đến 2030.

Đây là một phần của chương trình nghiên cứu đa quốc gia do hãng dược phẩm MSD (Mỹ) phát triển, thực hiện tại 6 nước Đông Nam Á gồm Việt Nam, Malaysia, Philippines, Singapore, Indonesia và Thái Lan, với tổng số 12.000 trẻ tham gia.

Tiêm chủng vaccine tại Viện Pasteur TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Vaccine V181 được kỳ vọng có thể bảo vệ cơ thể trước cả 4 chủng virus Dengue, bất kể người tiêm đã từng mắc bệnh hay chưa. Thử nghiệm giai đoạn 3 là bước quyết định để đánh giá độ an toàn và hiệu quả của vaccine, làm cơ sở để xin cấp phép lưu hành tại châu Á.

Trước đó, một nghiên cứu giai đoạn 3 tại châu Mỹ Latin trên 16.235 người đã cho thấy hiệu quả bảo vệ đạt 77,8% ở nhóm 7-17 tuổi và 80,1% ở nhóm 2-6 tuổi. Đến nay, vaccine này được ghi nhận dung nạp tốt và chưa có phản ứng bất lợi nghiêm trọng nào.

"Triển khai thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn tại Việt Nam là bước đi quan trọng trong hành trình phát triển thêm một giải pháp phòng ngừa sốt xuất huyết", PGS Trung nhận định.

Bác sĩ Võ Thanh Nhơn, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Tháp, cho biết địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ với Viện Pasteur TP HCM để triển khai nghiên cứu, bởi khu vực phía Nam vốn là điểm nóng về dịch bệnh trong nhiều năm. Trẻ tham gia sẽ được khám sàng lọc, xét nghiệm và chỉ tiêm khi có sự đồng thuận từ người giám hộ.

Nếu kết quả đạt yêu cầu, V181 sẽ trở thành lựa chọn phòng bệnh mới bên cạnh vaccine Qdenga đã được cấp phép tại Việt Nam (lịch tiêm hai liều).

Sốt xuất huyết vẫn là vấn đề y tế công cộng trọng điểm tại Việt Nam. Theo Bộ Y tế, tính đến hết tháng 10/2025, cả nước ghi nhận 135.515 ca mắc, trong đó có 26 trường hợp tử vong. Khu vực phía Nam chiếm tới hơn 76% tổng số ca bệnh. Việc chu kỳ dịch không còn theo mùa cố định cho thấy tính phức tạp của dịch bệnh ngày càng gia tăng, đặt ra yêu cầu cấp thiết về các giải pháp phòng ngừa bền vững như vaccine.

Thử nghiệm lâm sàng là quá trình nghiên cứu khoa học có hệ thống trên người nhằm đánh giá hiệu quả điều trị, phát hiện phản ứng bất lợi và xác định cơ chế phòng bệnh, từ đó chứng minh tính an toàn và hiệu quả của thuốc hoặc vaccine thử nghiệm. Đây là giai đoạn phức tạp, đòi hỏi đầu tư lớn về thời gian, nhân lực và kinh phí. Với một vaccine mới, quá trình nghiên cứu thường kéo dài 5-10 năm, trải qua 4 giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, trước đó là giai đoạn tiền lâm sàng thực hiện trên động vật thí nghiệm.

Lê Phương