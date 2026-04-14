BYD thâm nhập lãnh địa của Hyundai và Kia

Chỉ 15 tháng sau khi gia nhập thị trường vào tháng 1/2025, BYD nổi lên như một trong những thương hiệu xe nhập khẩu phát triển nhanh nhất Hàn Quốc.

Tận dụng làn sóng giá dầu tăng cao và chiến lược định giá cạnh tranh, nhà sản xuất xe điện lớn nhất Trung Quốc, BYD, đang có những bước tiến mạnh mẽ vào thị trường Hàn Quốc, một thị trường truyền thống do Hyundai và các thương hiệu xe sang của Đức thống trị.

BYD đã bán được 1.664 xe tại đây trong tháng 3, xếp thứ tư trong số các thương hiệu nhập khẩu sau Tesla, BMW và Mercedes, theo số liệu do Hiệp hội các nhà nhập khẩu và phân phối ôtô Hàn Quốc (KAIDA) tổng hợp. Đây là thứ hạng cao nhất của một nhà sản xuất ôtô Trung Quốc tại Hàn Quốc. Tổng doanh số của hãng hiện đã vượt mốc 10.000 chiếc.

Sự tăng trưởng nhanh chóng của BYD phần lớn được thúc đẩy bởi chiến lược định giá cạnh tranh. Atto 3, mẫu crossover cỡ nhỏ hàng đầu của thương hiệu, có giá khoảng 33 triệu won (22.200 USD) cho phiên bản cao cấp nhất trước khi tính trợ cấp, rẻ hơn khoảng 7 triệu won (4.700 USD) so với các mẫu xe nội địa tương đương như Hyundai Kona Electric và Kia EV3.

Mẫu Sealion 7 của BYD tại Hàn Quốc. Ảnh: Jaehwan Cho

Dolphin, mẫu hatchback cỡ nhỏ ra mắt hồi tháng 2, có giá thậm chí còn ấn tượng hơn, ở mức 24,5 triệu won (16.500 USD). Khi tính cả trợ cấp xe điện của chính phủ, giá giảm xuống còn khoảng 20 triệu won (13.500 USD).

Mặc dù giá thấp hơn, Dolphin vẫn trang bị các tính năng tiên tiến, như hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến, màn hình cảm ứng lớn, ghế thông gió và sưởi, ngay cả ở các phiên bản thấp hơn.

"BYD đã khẳng định vị thế của mình tại Hàn Quốc với sự ra mắt của Dolphin," theo ông Kim Pil-soo, giáo sư kỹ sư ôtô tại Đại học Daelim, thêm rằng "Bằng việc giới thiệu một mẫu xe có tính cạnh tranh cao, công ty có khả năng sẽ tiếp tục tăng thị phần".

Tốc độ tăng trưởng của hãng còn nhanh hơn nữa trong năm nay. Chỉ riêng trong quý đầu tiên, BYD bán được 3.968 xe, chiếm gần 65% tổng doanh số hơn 6.000 xe của cả năm 2025.

Mẫu Sealion 7 dẫn đầu doanh số trong giai đoạn tháng 1-3 với 2.084 chiếc bán ra, tiếp theo là Atto 3 với 784 chiếc và SUV cỡ nhỏ Dolphin với 684 chiếc sau khi ra mắt vào tháng 2.

"Việc kiểm định an toàn pin và mở rộng mạng lưới dịch vụ toàn quốc đã giúp giải quyết những lo ngại ban đầu", một quan chức của BYD Hàn Quốc cho biết.

Đằng sau sự tăng trưởng nhanh chóng của công ty là chiến lược mở rộng showroom. BYD hiện vận hành 32 showroom trên toàn quốc, chỉ đứng sau BMW, Mercedes và Volvo trong số các thương hiệu nhập khẩu, và ngang bằng với Audi ở vị trí thứ 4. Hãng dự kiến mở rộng số lượng đại lý lên 35 vào cuối năm nay.

BYD dường như rất thận trọng trong việc lựa chọn địa điểm mở showroom, nhắm mục tiêu vào các khu dân cư giàu có mới nổi và các khu vực được giới trẻ ưa chuộng, nhằm nâng cao nhận diện thương hiệu đối với những người mua cởi mở hơn với công nghệ mới và ít gắn bó với các thương hiệu truyền thống.

Việc giá dầu tăng gần đây cũng có thể có lợi cho BYD. Các quan chức trong ngành cho biết nhu cầu về xe điện đã tăng lên khi giá dầu thô toàn cầu leo thang sau căng thẳng ở Trung Đông. Tại thị trường ôtô nhập khẩu của Hàn Quốc, xe điện chiếm 47,8% tổng số xe đăng ký mới trong tháng 3, lần đầu tiên vượt qua xe hybrid, theo KAIDA.

Thành công ngày càng tăng của BYD cũng đang mở đường cho các thương hiệu xe điện Trung Quốc khác gia nhập thị trường Hàn Quốc. Zeekr, thương hiệu xe điện cao cấp thuộc tập đoàn Geely - cũng sở hữu Volvo và Polestar - đang gia nhập thị trường nước này với việc ra mắt mẫu SUV 7X trong nửa đầu năm.

Một thương hiệu xe điện khác, Xpeng, đang chuẩn bị ra mắt trong năm nay, sau khi thành lập chi nhánh tại địa phương vào tháng 6/2025.

Mỹ Anh (theo Korea Herald)