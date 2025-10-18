BYD Seal 5 - sedan PHEV đầu tiên ra mắt Việt Nam, giá 696 triệu đồng

Bắc NinhTân binh xe gầm thấp phân khúc C lắp hệ truyền động plug-in hybrid, phạm vi hoạt động thuần điện 120 km, một phiên bản.

Hãng xe Trung Quốc BYD giới thiệu Seal 5 mới cho thị trường Việt Nam ngày 17/10. Seal 5 là mẫu xe PHEV (plug-in hybrid) thứ hai của BYD sau Sealion 6 phân phối tại Việt Nam. Hãng xe Trung Quốc định vị Seal 5 ở phân khúc sedan cỡ C.

BYD Seal 5 DM-i ra mắt thị trường Việt Nam tại Bắc Ninh ngày 17/10. Ảnh: Lương Dũng

Tân binh Seal 5 DM-i bán một phiên bản, giá 696 triệu đồng. Xe nhập khẩu chính hãng từ Thái Lan, bảo hành 6 năm (tương đương 150.000 km tùy điều kiện nào đến trước). Môtơ điện và pin bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km tùy điều kiện nào đến trước.

Seal 5 có chiều dài x rộng x cao lần lượt 4.780 x 1.837 x 1.495 mm, trục cơ sở 2.718 mm. Mẫu xe của BYD dài hơn các đối thủ cỡ C như Honda Civic, Mazda3, nhưng trục cơ sở lại thua thiệt đôi chút.

Thiết kế tổng thể của BYD Seal 5 theo hướng hiện đại và mang hơi hướng xe điện với mặt ca-lăng tràn viền. Nhìn từ phía sau, Seal 5 giống như một phiên bản thu nhỏ của đàn anh Seal, mẫu xe cỡ D thuần điện đã bán tại Việt Nam từ tháng 7/2024.

Thiết kế nội thất của BYD Seal 5 DM-i. Ảnh: Lương Dũng

Mẫu sedan cỡ C của BYD trang bị hệ thống đèn chiếu sáng LED. Nắp ca-pô tràn viền tạo điểm nhấn liền mạch, trong khi lưới tản nhiệt dạng không viền mạ crôm. Đèn hậu LED liền mạch toàn chiều rộng xe. Xe sử dụng bộ vành 17 inch phay xước hai tông màu. Khoang hành lý dung tích 450 lít với sức chứa 6 vali 20 inch.

Nội thất Seal 5 mang phong cách đặc trưng BYD. Ghế da, cần số dạng núm xoay, bảng đồng hồ 8,8 inch. Màn hình cảm ứng giải trí 12,8 inch, hỗ trợ kết nối không dây với Apple CarPlay/Android Auto, điều khiển giọng nói tiếng Việt. Sạc không dây, điều hòa tự động với hệ thống lọc bụi mịn PM 2.5, camera 360.

Seal 5 DM-i lắp hệ truyền động PHEV, gồm máy xăng 1,5 lít kết hợp môtơ điện tạo ra công suất 209 mã lực, mô-men xoắn 300 Nm. Nuôi môtơ điện là gói pin 18,3 kWh với phạm vi hoạt động thuần điện công bố 120 km. Kết hợp cả hai nguồn xăng và điện, Seal 5 có phạm vi hoạt động lên đến 1.200 km. Mức tiêu thụ nhiên liệu công bố ở mức 3,8 lít/100 km.

Seal 5 nhập khẩu Thái Lan, bán một phiên bản giá 696 triệu đồng. Ảnh: Lương Dũng

Trang bị an toàn của Seal 5 với các tính năng như 6 túi khí, kiểm soát hành trình, chống tăng tốc ngoài ý muốn, giám sát áp suất lốp, phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo, cảm biến đỗ xe trước/sau. Phanh tay điện tử, hỗ trợ giữ phanh tự động.

Ở Việt Nam, cấu hình hybrid đã có trên hai mẫu xe cùng phân khúc là Toyota Corolla Altis, Honda Civic. Nhưng khác BYD Seal 5 dùng loại PHEV, hệ thống hybrid trên các đối thủ Nhật là loại tự sạc (HEV). Altis giá 725-870 triệu đồng, Civic giá 789-999 triệu đồng.

Lương Dũng