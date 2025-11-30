Năm tiết mục khuấy động Vietnam iContent Awards 2025

Hòa Minzy diện trang phục do nhà mốt Cao Minh Tiến thực hiện, lấy cảm hứng văn hóa truyền thống như yếm, áo tứ thân, khăn mỏ quạ. Cô biểu diễn Bắc Bling cùng vũ công và đoàn múa lân.
Tiết mục khép lại lễ vinh danh Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2025. Fan nán đến phút cuối hòa cùng giai điệu của bài hát, chụp ảnh kỷ niệm cùng ca sĩ.
Bắc Bling - ca khúc đoạt giải Âm nhạc truyền cảm hứng đồng hạng với Còn gì đẹp hơn (Nguyễn Hùng) tại sự kiện. Bài hát do Tuấn Cry sáng tác, ra mắt hồi tháng 3, kết hợp chất liệu dân ca Bắc Ninh như quan họ, hát văn và các nhạc cụ truyền thống gồm sáo, đàn nguyệt, đàn nhị với phong cách hiphop, điện tử. Bản phối giữ trọn tinh thần dân gian nhưng vẫn mang màu sắc hiện đại, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước đến đông đảo công chúng. Nhạc phẩm gây sốt trong nước lẫn quốc tế, trong đó MV chạm mốc 200 triệu lượt xem nhanh nhất lịch sử V-pop.
Hòa Minzy hát Bắc Bling.
Duyên Quỳnh thể hiện nhạc phẩm Viết tiếp câu chuyện hòa bình với phần múa minh họa của vũ đoàn Phương Việt. Với giọng hát cao, khỏe, cô thể hiện trọn vẹn tinh thần của bài hát. Ở phía dưới, khán giả bật đèn flash cổ vũ cho ca sĩ.
Sáng tác của Nguyễn Văn Chung đoạt giải Bài hát đặc biệt của năm. Với lời ca sâu sắc, giai điệu hào hùng, tác phẩm thể hiện niềm biết ơn cha ông đã hy sinh để giữ gìn non sông, đồng thời lan tỏa thông điệp sự tiếp nối trách nhiệm xây dựng đất nước dành cho thế hệ hôm nay.
Lamoon trình diễn Hò vươn mình nằm trong album Made in Vietnam do DTAP sản xuất, lấy cảm hứng từ điệu hò kéo lưới của ngư dân. Ca từ phác họa một Việt Nam đang chuyển động, vươn mình từng ngày - từ vùng cao, vùng sâu, miền quê đến đô thị đều đổi thay rõ nét, nhịp sống lao động sôi nổi cùng tinh thần lạc quan.
Trước đó, cô từng diễn ca khúc này cùng dàn thí sinh Em xinh say hi như Orange, Lâm Bảo Ngọc và Muộii.
Sau màn trình diễn, Lamoon cho biết vinh dự khi đứng trên sân khấu của một giải thưởng lớn, đồng hành các nhà sáng tạo nội dung xuất sắc.
Tiết mục Hò vươn mình.
Tân binh thăng cấp gồm Hồ Đông Quan, Cường Bạch, Thái Lê Minh Hiếu, Duy Lân, Lâm Anh, Wonbi, Minhtin, Swan Nguyễn, Long Hoàng, Đức Duy, Phúc Nguyên hát Take a Shot. Họ khuấy động không khí với màn vũ đạo đẹp mắt và âm nhạc sôi động.
Tiết mục Take a Shot.
Khán giả cổ vũ cho tiết mục của đội hình Tân binh thăng cấp. Họ là những gương mặt được chọn ra từ 30 thí sinh tham gia chương trình Tân binh toàn năng - được đề cử hạng mục Hiện tượng số của năm tại Vietnam iContent Awards 2025.
Ca, nhạc sĩ buitruonglinh (Bùi Trường Linh) - gương mặt gây chú ý tại Anh trai say hi mùa hai - thể hiện ca khúc tự sáng tác - Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời. Dưới khán phòng, đông đảo fan hô vang tên anh, tạo không khí hào hứng. Sau phần trình diễn, buituonglinh cho biết hạnh phúc, tự hào khi bài hát của anh vang lên ở Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Lấy cảm hứng từ niềm tự hào dân tộc, Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời ca ngợi lịch sử đấu tranh anh hùng, tri ân công lao của cha ông và khẳng định khát vọng xây dựng một Việt Nam giàu mạnh. Lời ca giàu hình tượng, giai điệu hào sảng tạo bầu không khí phấn khởi, khơi gợi niềm tin, tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của thế hệ hôm nay.
buitruonglinh hát Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời.
Vietnam iContent 2025 trao 11 giải, chia đều cho ba hạng mục gồm: Nhà sáng tạo số, Sản phẩm số, Vì cộng đồng. 10 giải sẽ áp dụng cách tính điểm trên. Riêng danh hiệu "Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất" sẽ do 100% số phiếu của khán giả quyết định.
Chương trình do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress, Công ty Cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT (FPT Online) phối hợp tổ chức.
Hoàng Dung - Tùng Quỳnh