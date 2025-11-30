Năm tiết mục khuấy động Vietnam iContent Awards 2025

Hòa Minzy diện trang phục do nhà mốt Cao Minh Tiến thực hiện, lấy cảm hứng văn hóa truyền thống như yếm, áo tứ thân, khăn mỏ quạ. Cô biểu diễn Bắc Bling cùng vũ công và đoàn múa lân.

Tiết mục khép lại lễ vinh danh Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2025. Fan nán đến phút cuối hòa cùng giai điệu của bài hát, chụp ảnh kỷ niệm cùng ca sĩ.

Bắc Bling - ca khúc đoạt giải Âm nhạc truyền cảm hứng đồng hạng với Còn gì đẹp hơn (Nguyễn Hùng) tại sự kiện. Bài hát do Tuấn Cry sáng tác, ra mắt hồi tháng 3, kết hợp chất liệu dân ca Bắc Ninh như quan họ, hát văn và các nhạc cụ truyền thống gồm sáo, đàn nguyệt, đàn nhị với phong cách hiphop, điện tử. Bản phối giữ trọn tinh thần dân gian nhưng vẫn mang màu sắc hiện đại, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước đến đông đảo công chúng. Nhạc phẩm gây sốt trong nước lẫn quốc tế, trong đó MV chạm mốc 200 triệu lượt xem nhanh nhất lịch sử V-pop.