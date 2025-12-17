Bùi Lan Hương làm MV tặng đạo diễn Nguyễn Quang Dũng

Bùi Lan Hương làm mới ca khúc "Nhan sắc" do bạn trai - đạo diễn Nguyễn Quang Dũng viết, tặng anh dịp sinh nhật.

Bùi Lan Hương làm mới 'Nhan sắc' do Nguyễn Quang Dũng sáng tác Phiên bản mới của "Nhan sắc" được Bùi Lan Hương đặt tên là "Nhan sax", phát hành ngày 15/12. Ca sĩ chọn nhạc phẩm quay MV để làm món quà dịp đạo diễn bước sang tuổi 46. Ở phiên bản cũ do nhiều người thể hiện, ca khúc có tiết tấu nhanh. Bùi Lan Hương chọn cách hát với lối nhả chữ chậm rãi, có phần lả lơi ở cuối câu. Bùi Lan Hương thể hiện vũ đạo cùng vũ đoàn trong MV.

Phần rap của Rhymastic tạo điểm nhấn cho ca khúc với ngôn từ hiện đại. Nội dung thể hiện sự tôn trọng, nâng niu phụ nữ: "Nhưng khi nàng quay lưng bước đi, tất cả cơn say đều vô giá trị. Nhân gian này như vô vị. Tất cả nốt đô rê son fa mi, đứng trước ánh mắt ấy cũng hóa si".

Bùi Lan Hương cho biết ăn ý với Rhymastic trong lần đầu hợp tác.

Ca sĩ viết thêm phần lời mới cho ca khúc: "Ngày mai ra sao anh và bao cô ngoài kia. Với những ánh mắt ngọt ngào lời đầu môi anh vội trao. Có lẽ đã quá làm trái tim em thêm đớn đau". Theo Bùi Lan Hương, cô lấy cảm hứng từ những phụ nữ sống nội tâm, sẵn sàng đối diện tổn thương trong cuộc sống.

Bùi Lan Hương đầu tư phần hình ảnh, chọn phong cách lạnh lùng, có sức mê hoặc. Cô mặc trang phục của loạt thương hiệu nổi tiếng, kết hợp trang điểm và làm tóc theo kiểu quyến rũ. Giọng ca Mê muội nói: "Tôi muốn cho khán giả thấy sự chuyển hướng - nơi âm nhạc, thời trang gặp nhau, hòa quyện và mang thông điệp tới công chúng".

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết khi nghe lại ca khúc sau 20 năm với bản phối lạ tai, lại do bạn gái thể hiện, anh cảm nhận sự tươi mới. Anh sáng tác ca khúc dựa theo cảm xúc yêu cái đẹp, sau đó được đạo diễn Nguyễn Ngọc Đãng chọn làm nhạc phim Những cô gái chân dài, quy tụ dàn sao như Minh Thư, Xuân Lan, Thanh Hằng, Dương Yến Ngọc.

'Nhan sắc' - nhạc phim Những cô gái chân dài Phiên bản gốc của "Nhan sắc" trong phim "Những cô gái chân dài" do ca sĩ Minh Thư thể hiện.

Bùi Lan Hương, 35 tuổi, quê Hà Nội, tốt nghiệp khoa Thính phòng/Opera tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cô từng ra mắt album Thiên thần sa ngã với 12 ca khúc mang phong cách dream pop năm 2018, giành giải Cống Hiến ở hạng mục Nghệ sĩ mới của năm. Năm 2024, Bùi Lan Hương gây chú ý khi tham gia show Chị đẹp đạp gió, vào đội hình Hoa đạp gió cùng các thành viên như Tóc Tiên, Minh Hằng, MisThy, Dương Hoàng Yến, Minh Tuyết, Mie, Kiều Anh, Thiều Bảo Trâm, Xuân Nghi. Tại chương trình, khán giả hứng thú khi lần đầu xem Bùi Lan Hương nhảy, rap.

Cô công khai yêu đạo diễn Nguyễn Quang Dũng hồi tháng 6/2023, sau đó thoải mái xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện. Thời gian qua, cả hai về sống chung, nói không quan trọng chuyện cưới hỏi.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, 45 tuổi, là con trai của nhà văn Nguyễn Quang Sáng, tốt nghiệp lớp Đạo diễn điện ảnh trường Sân khấu - Điện ảnh TP HCM năm 1999. Thập niên 2000, anh được biết đến với loạt phim giải trí. Nhiều phim của anh đoạt doanh thu cao như Tháng năm rực rỡ - 85 tỷ đồng, Tiệc trăng máu - 175 tỷ đồng.

Tân Cao