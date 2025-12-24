Cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce - chồng sắp cưới của Taylor Swift - gọi cô là "tình yêu đời anh" trong thư tình.

Trong tập sáu của phim tài liệu The End of an Era lên sóng ngày 23/12, Taylor Swift đọc thư Travis Kelce gửi trước những ngày cuối của chuỗi hòa nhạc Eras Tour. Anh mở đầu bằng câu: "Chuyến lưu diễn này mang đến cho anh rất nhiều kỷ niệm không thể tin nổi, nhưng điều anh yêu nhất là lần đầu gặp em trong concert".

Bức thư tình của Travis Kelce gửi Taylor Swift Taylor Swift đọc thư của Travis Kelce trước khi tổ chức ba show cuối cùng của "Eras Tour" tháng 12/2024. Video: Disney+

Travis Kelce nhắc lại lần đầu đi xem show của Taylor Swift tháng 7/2023. Anh có mặt trong đêm diễn thứ hai tại sân vận động Arrowhead, Kansas (Mỹ), với hy vọng tặng vòng tình bạn - đặc sản của cộng đồng fan ca sĩ - kèm số điện thoại của anh cho cô nhưng không thành công.

Trong thư, Kelce kể đã bị Taylor Swift mê hoặc, khiến bản thân rơi vào lưới tình ngay lập tức. Anh cảm ơn Swift đã tạo ra "chuyến lưu diễn huyền thoại", tri ân quản lý tour - Robert Allen - giúp cô chọn thành phố Kansas làm điểm dừng chân. Anh khép lại lá thư bằng lời bày tỏ tình cảm: "Đêm diễn thứ hai ở Kansas City, anh đã gặp tình yêu đời mình".

Travis Kelce đến thăm bạn gái trong một đêm lưu diễn. Ảnh: Disney+

Taylor Swift luôn mỉm cười khi đọc lời nhắn từ người yêu, nói đùa rằng hóa ra Travis Kelce không có cảm xúc gì cho ba đêm diễn cuối cùng của cô. Trên X, nhiều tài khoản đăng lại nội dung thư, thu hút từ hàng nghìn đến hơn một triệu lượt xem.

Phần lớn fan cho biết cảm động trước tình cảm của Travis Kelce. Một tài khoản cho rằng đây không chỉ là thư tình mà còn là lời cảm ơn của cầu thủ dành cho khoảnh khắc thay đổi cuộc đời anh mãi mãi. "Cách Travis Kelce nói về việc phải lòng Taylor Swift thông qua âm nhạc của cô khiến tình cảm này thật chân thành", trích một bình luận.

Travis Kelce bí mật tân trang khu vườn sau nhà, thiết kế nhẫn đính hôn để cầu hôn người yêu. Ảnh: Instagram/ Taylor Swift

Trong tập bốn của phim tài liệu, mẹ của ca sĩ - bà Andrea Swift - kể việc từng làm mai Travis Kelce cho con gái. Để biết thêm thông tin về anh, bà gọi điện cho người họ hàng am hiểu đội bóng Kelce đang thi đấu. Người này nhận xét anh là "chàng trai tử tế nhất", rất yêu thương mẹ. Không lâu sau, bà gọi điện cho Taylor Swift, thuyết phục cô mở lòng với cầu thủ. Tháng 9/2023, cặp sao công khai hẹn hò. Tháng 8, họ làm bùng nổ mạng xã hội khi thông báo đính hôn.

Suốt chuyến lưu diễn, Travis Kelce trở thành nguồn động lực tinh thần của bạn gái. Anh là người đầu tiên Swift gọi điện khi cô trở lại sân khấu ở London (Anh), sau sự cố hủy ba đêm diễn ở Áo do phát hiện kế hoạch khủng bố tháng 8/2024. Khi nghe cô nói được khán giả tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục biểu diễn, anh cho biết cảm nhận được niềm vui qua giọng nói của cô.

Taylor Swift, 36 tuổi, từng được mệnh danh "công chúa nhạc đồng quê" của nền âm nhạc Mỹ. Cô ra mắt năm 2006, sớm gặt hái nhiều thành tích. Gần 20 năm trong nghề, cô nhận 14 tượng vàng Grammy, 30 cúp VMAs, tổ chức nhiều chuyến lưu diễn lớn. Hiện khối tài sản của cô là 1,6 tỷ USD, theo Forbes.

Travis Kelce, bằng tuổi Taylor Swift, là siêu sao bóng bầu dục Mỹ, lập nhiều kỷ lục của NFL (Giải bóng bầu dục quốc gia Mỹ). Trước khi yêu Taylor, cầu thủ hẹn hò người mẫu Kayla Nicole trong 5 năm, chia tay tháng 5/2022.

The End of an Era phim tài liệu mới của Taylor Swift, ghi lại quá trình cô chuẩn bị và tổ chức chuyến lưu diễn tỷ USD Eras Tour từ tháng 3/2023 đến tháng 12/2024. Phim gồm sáu tập, chiếu hai tập mỗi tuần trên nền tảng Disney+ từ ngày 12/12.

Trailer phim tài liệu "The End of an Era" của Taylor Swift Trailer phim tài liệu "The End of an Era" của Taylor Swift. Video: Disney+

Phương Thảo (theo Page Six)