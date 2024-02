Bữa trưa của gia đình thọ nhất thế giới gồm những gì?

ItalyChế độ ăn trưa gồm súp minestrone, bánh mì chua tự nhiên và rượu vang trong nhiều năm là bí quyết sống lâu của nhà Melis.

Dan Buettner, chuyên gia nghiên cứu về thói quen sinh hoạt của Vùng Xanh (Blue Zones), nơi có nhiều người sống trên 100 tuổi nhất, đã đăng tải video chia sẻ về chế độ ăn trưa của "gia đình sống thọ nhất thế giới" - nhà Melis ở Italy. Năm 2012, họ từng lập kỷ lục Guinness thế giới về tổng số tuổi của 9 anh chị em, đạt 861 tuổi.

Gia đình Melin. Ảnh chụp màn hình bài đăng của Dan Buettner

Gia đình này cho biết bữa trưa thường khá giống nhau, bao gồm súp minestrone, bánh mì men chua tự nhiên và một chút rượu vang đỏ.

Súp minestrone (súp rau củ kiểu Italy)

Buettner cho biết gia đình này ăn súp minestrone, được chế biến từ nhiều loại rau trong vườn và luôn có ba loại đậu garbanzo, pinto và đậu trắng. Theo trang web Blue Zones, đậu được coi là "siêu thực phẩm hoàn hảo" trong chế độ ăn của người dân Vùng Xanh.

Anna Herby, chuyên gia giáo dục dinh dưỡng tại Mỹ, nói đậu có mối quan hệ mật thiết với tuổi thọ. "Chất xơ trong đậu có thể làm chậm quá trình tiêu hóa tinh bột, có lợi cho hệ vi sinh vật đường ruột và khả năng giảm cholesterol trong máu", Anna nói.

Samantha Cassetty, chuyên gia dinh dưỡng ở thành phố New York (Mỹ) bổ sung rằng, những người sống lâu và khỏe mạnh đều ăn khoảng nửa hoặc một cốc đậu mỗi ngày. Ngoài ra, súp minestrone giàu rau củ, có thể cải thiện đường ruột, là thực phẩm tốt để kéo dài tuổi thọ.

Súp Minestrone. Ảnh: BBC Good Food

Bánh mì lên men chua tự nhiên

Chuyên gia Cassetty nói, những người dân ở vùng xanh thường ăn thực phẩm lên men mỗi ngày và bánh mì lên men chua tự nhiên có lợi cho sức khỏe đường ruột.

"Loại bánh mì này không làm tăng đường huyết đột biến như bánh mì trắng mà giúp ổn định lượng đường trong máu. Lượng đường trong máu cao có thể góp phần gây kháng insulin và tăng khả năng mắc bệnh tiểu đường loại 2", Cassetty cho biết, thêm rằng bánh mì chua tự nhiên còn giúp nhanh no và tăng độ nhạy insulin.

Bánh mì lên men chua tự nhiên. Ảnh: The Perfect Loaf

Rượu vang

Nhà Melin chỉ nhâm nhi khoảng 60-90 ml rượu vang mỗi bữa trưa. Chuyên gia Cassetty cho biết rượu có thể làm tăng mức cholesterol tốt. Tuy vậy, cô cũng đưa ra cảnh báo việc uống rượu mỗi ngày có thể gây hại sức khỏe.

Vùng Xanh (Blue Zones) là nơi có nhiều người sống trên 100 tuổi nhất, gồm các địa danh Loma Linda (California), Okinawa (Nhật Bản), Sardinia (Italy), Nicoya (Costa Rica) và Ikaria (Hy Lạp). Chế độ ăn uống là nền tảng quan trọng trong Vùng Xanh. Hầu hết mọi người ưu tiên trái cây và rau quả tươi, các loại hạt, hạt, đậu, ngũ cốc nguyên hạt và dầu ô liu.

Doãn Hùng (Theo Eat this not that, Yahoo News)