Bữa tiệc cùng mẹ Yamal tại London

AnhSheila Ebana, mẹ của tài năng 18 tuổi Lamine Yamal, xuất hiện trong vai trò khách mời danh dự tại một dạ tiệc Giáng sinh ở London, khiến nhiều người tò mò về người phụ nữ đứng sau ngôi sao trẻ sáng nhất của bóng đá thế giới.

20h30 ngày 7/11 tại London, trong khán phòng sang trọng của khách sạn Leonardo Royal - cách cầu Tower Bridge chỉ vài bước chân, Sheila xuất hiện. Người phụ nữ 35 tuổi, sinh tại Guinea Xích Đạo và là mẹ của Yamal, là nhân vật chính của buổi tiệc mang tên Christmas Sports Dinner Gala Party.

Bà Sheila Ebana tại buổi dạ tiệc Giáng sinh ở London ngày 7/11. Ảnh: Sportmail

Buổi tiệc do công ty Jen C Events tổ chức, với vé VIP giá tới 940 USD, gồm bàn tiệc hạng sang, đồ uống không giới hạn và cơ hội chụp ảnh cùng Sheila - "mẹ của cầu thủ hay nhất thế giới", như lời giới thiệu trong thư mời.

Sheila bước vào khán phòng trong bộ váy đen dài, cổ áo xếp tầng nhiều màu nổi bật. Bà mỉm cười nhẹ, bắt tay và chụp ảnh với khách trên thảm đỏ, trông vừa rụt rè vừa lịch thiệp. Đây là lần đầu Sheila đặt chân đến "Londres" - cách bà gọi London bằng tiếng Tây Ban Nha, và cũng là chuyến đi ngắn ngủi: bay sang dự sự kiện rồi lập tức trở lại Barcelona để cuối tuần theo dõi con trai thi đấu cùng Barca trên sân Celta Vigo ở vòng 12 La Liga.

Sheila có hơn 366.000 người theo dõi trên Instagram dù chỉ đăng vỏn vẹn 19 tấm ảnh. Trái ngược với chồng cũ Mounir Nasraoui, một nhân vật ồn ào và thường xuyên phát biểu gây tranh cãi, bà chọn cách sống kín đáo. Sheila hiếm khi trả lời phỏng vấn, từng từ chối hàng trăm lời mời từ truyền thông Tây Ban Nha.

Bữa tiệc có ca sĩ, DJ và các vũ công đội mũ biểu diễn. Ảnh: Sportmail

Thế nhưng tại buổi tiệc này, khi nhạc vang lên, Sheila vẫn hòa mình vào đám đông, dẫn đầu hàng người nhảy nhót vòng quanh khán phòng. Một hình ảnh hiếm hoi, trái ngược với hình dung về một người mẹ trầm lặng của "Cậu bé vàng" Barca.

"Tôi rất hạnh phúc khi có mặt ở đây và vô cùng tự hào về con trai mình", Sheila chia sẻ ngắn gọn với báo Anh Sportmail. "Chúng tôi đều cảm thấy vui vì điều đó". Sau vài lời cảm ơn bằng tiếng Tây Ban Nha, bà không nói thêm gì về Yamal, đúng như phong cách kín đáo quen thuộc.

Sự xuất hiện của Sheila tại buổi dạ tiệc không phải ngẫu nhiên. Người đứng sau ý tưởng này là Benjamin Zarandona, cựu cầu thủ Real Betis và cũng từng khoác áo đội tuyển Guinea Xích Đạo - quê hương của Sheila. Zarandona đóng vai trò trung gian kết nối Sheila với Jennifer Crook, người sáng lập Jen C Events.

Jennifer cho biết mục tiêu của sự kiện là "tôn vinh những người phụ nữ da màu truyền cảm hứng", đồng thời gây quỹ cho các dự án cộng đồng. "Chúng tôi muốn một đêm thật rực rỡ, nơi mọi người vui vẻ, nhảy múa và kết nối", cô nói.

Ban đầu, dạ tiệc được lên kế hoạch tổ chức tại nhà hàng Nobu ở Portman Square, nhưng sau đó chuyển sang khách sạn Leonardo Royal để có không gian lớn hơn. Khoảng 100 khách mời tham dự, phần lớn là bạn bè, đối tác của ban tổ chức - nhiều người thậm chí không biết Sheila là ai cho đến khi chương trình bắt đầu.

"Đừng bỏ lỡ cơ hội gặp mẹ của cầu thủ hay nhất thế giới", dòng chữ trên vé mời viết. Nhưng thực tế, rất ít người tiếp cận Sheila để trò chuyện. Một phần vì bà nói tiếng Anh chưa thạo, phần khác vì không muốn nhắc quá nhiều đến con trai.

Theo Sport Mails, buổi tiệc diễn ra đúng chất "London xa hoa" - tiệc ba món, rượu sâm panh, DJ, ca sĩ và cả những vũ công đội mũ lông khổng lồ. Các bàn được đặt tên như Buckingham Palace, Westminster Abbey hay Covent Garden. Trên sân khấu, Sheila chỉ nói vài lời ngắn ngủi trước khi trao giải cho đội bóng Minds United - một dự án thể thao hỗ trợ sức khỏe tâm thần, kèm lời chúc mừng qua video từ tiền vệ Eberechi Eze.

Lamine Yamal và mẹ Sheila Ebana tại lễ trao giải Quả bóng vàng 2025. Ảnh: Cordon Press

Sheila từng làm phục vụ bàn trước khi con trai bước vào lò La Masia. Yamal sinh năm 2007 tại Mataró (Tây Ban Nha), lớn lên cùng mẹ sau khi cha mẹ ly hôn lúc cậu mới ba tuổi.

Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 9, Yamal từng xúc động nói về mẹ: "Khi nhỏ, mẹ không thể ở bên tôi nhiều vì bận đi làm, nhưng tối nào bà cũng về nấu ăn cho tôi. Tôi đã mua cho mẹ một căn nhà ở nơi bà chọn. Mẹ là nữ hoàng của tôi, và tôi chỉ muốn bà được hạnh phúc".

Nhờ những hi sinh thầm lặng ấy, Sheila trở thành biểu tượng của sự kiên cường. Dù hiện nay được mời dự các sự kiện sang trọng, cô vẫn giữ lối sống giản dị, tránh xa ánh đèn truyền thông và để con trai tỏa sáng bằng tài năng trên sân.

Hồng Duy (theo Daily Mail)