Bố Yamal đính hôn với bạn gái kém 16 tuổi

Tây Ban NhaMounir Nasraoui, bố của tiền đạo cánh người Tây Ban Nha Lamine Yamal, gây chú ý khi thông báo đính hôn với bạn gái 23 tuổi.

Ngày 31/10, Nasraoui đăng ảnh chụp cùng bạn gái Khristina, kèm hai biểu tượng cảm xúc: trái tim đen và chiếc nhẫn cưới - dấu hiệu rõ ràng cho thấy một lễ đính hôn đang được chuẩn bị.

Mounir Nasraoui đăng ảnh thông báo đính hôn với bạn gái kém 16 tuổi Khristina.

Sau bốn ngày, bài viết nhận hơn 43.000 lượt thích và hơn 2.000 bình luận. Phần lớn đều gửi lời chúc tốt đẹp, khen họ hợp nhau và mong rằng Nasraoui sẽ có một cuộc sống riêng hạnh phúc, tách biệt với ánh hào quang của con trai.

Bài viết cũng có những bình luận tiêu cực, mang hàm ý châm chọc. "Tội cho Yamal, lại có thêm một người để nuôi rồi", một người viết.

Theo báo Tây Ban Nha Marca, Nasraoui năm nay 39 tuổi, trong khi bạn gái Khristina mới 23. Hai người công khai mối quan hệ cách đây không lâu và thường xuyên chia sẻ hình ảnh tình tứ trên mạng xã hội. Dù chênh lệch tuổi tác, Nasraoui và Khristina vẫn tỏ ra thoải mái trước những ý kiến trái chiều.

Nasraoui và Khristina đã hẹn hò được một thời gian trước khi quyết định tiến tới bước ngoặt quan trọng. Lễ cưới có thể diễn ra trong vài tháng tới, đánh dấu chương mới trong cuộc sống của người cha nổi tiếng bậc nhất làng bóng đá Tây Ban Nha lúc này.

Lamine Yamal chụp ảnh cùng gia đình, với bố Mounir Nasraoui bên phải, trước lễ trao giải Quả bóng Vàng 2025 của France Football tại Nhà hát Chatelet ở Paris, Pháp ngày 22/9/2025. Ảnh: AFP

Nasraoui sinh ở Larache, Morocco. Ông nhập cư vào Barcelona rồi kết hôn với bà Sheila Ebana vốn là người Guinea Xích Đạo, và sinh ra Yamal ngày 13/7/2007.

Khi Yamal còn nhỏ, bố mẹ đã chia tay. Bà Sheila có vai trò đặc biệt trong sự nghiệp của Yamal, khi luôn sắp xếp công việc, chỗ ở để thuận tiện cho con theo đuổi bóng đá. Sau khi Yamal nổi danh, ông Nasraoui cũng hoạt động năng nổ hơn trên các mạng xã hội, thường xuyên đăng video, bình luận về cuộc sống cá nhân, thậm chí phản ứng trước những chỉ trích liên quan đến danh tiếng của con trai. Điển hình như phát biểu gay gắt khi Yamal về sau Ousmane Dembele ở Quả Bóng Vàng 2025. "Tôi nghĩ đây không hẳn là một vụ cướp, nhưng chắc chắn là tổn thương tinh thần lớn nhất mà một con người có thể trải qua", ông nói.

Yamal vươn mình thành cầu thủ hàng đầu thế giới trong hai năm qua. Ở tuổi 17, anh đã là trụ cột ở cả Barca và tuyển Tây Ban Nha, lập kỷ lục lần thứ hai liên tiếp đoạt Kopa Trophy năm 2025.

Hồng Duy (theo Marca)