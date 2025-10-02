CĐV có thể bỏ tiền ăn tối cùng mẹ Yamal

Sheila Ebana, mẹ của tài năng trẻ Lamine Yama, sẽ là nhân vật chính trong một sự kiện Giáng sinh đặc biệt tại London, nơi người hâm mộ có thể bỏ ra tới 940 USD để dùng bữa cùng bà.

Theo thông tin từ ban tổ chức và poster quảng bá sự kiện, bữa tiệc mang tên Christmas Dinner Gala with Lamine Yamal’s Mum - Sheila Ebana sẽ diễn ra ngày 7/11/2025 tại khách sạn 5 sao Nobu London Portman Square, với sức chứa khoảng 400 khách. Đây là sự kiện chỉ dành cho người trên 18 tuổi, yêu cầu trang phục trang trọng.

Poster về bữa tiệc mang tên "Tiệc Giáng sinh cùng mẹ của Lamine Yamal". Ảnh: Marca

Người tham dự được hứa hẹn một trải nghiệm "không thể quên" với rượu champagne chào mừng, thực đơn ba món, cơ hội chụp ảnh cùng Sheila Ebana, bên cạnh chương trình giải trí liên tục và DJ.

Theo ban tổ chức, gói vé tiêu chuẩn giá 176 USD bao gồm cocktail chào mừng và thực đơn ba món. Vé cao cấp hơn khoảng 470 USD mang lại trải nghiệm cao cấp hơn, gồm chỗ ngồi đẹp và rượu champagne không giới hạn. Khách mua gói VIP giá 940 USD sẽ có bàn ngồi ưu tiên, dùng đồ uống thoải mái và đặc biệt được chụp ảnh cùng bà Sheila Ebana.

Thông điệp quảng bá sự kiện nhấn mạnh: "Đừng bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ mẹ của cầu thủ hay nhất thế giới".

Việc tổ chức một bữa tiệc thương mại xoay quanh người thân của một cầu thủ là rất hiếm trong bóng đá. Một số ý kiến coi đây là cơ hội thú vị để người hâm mộ đến gần hơn với thế giới bóng đá, trong khi cũng có những ý kiến cho rằng giá vé, đặc biệt là gói VIP lên đến gần 1.000 USD, quá cao và mang tính thương mại hóa hình ảnh gia đình cầu thủ.

Dù vậy, ban tổ chức vẫn kỳ vọng sự kiện sẽ cháy vé, đặc biệt nhờ danh tiếng ngày càng lớn của Yamal. Sự kiện này cũng cho thấy sức hút thương hiệu không chỉ từ các ngôi sao sân cỏ mà còn từ những người thân của họ - những người vốn đứng sau hậu trường nhưng nay cũng trở thành tâm điểm.

Lamine Yamal và mẹ Sheila Ebana tại lễ trao giải Quả bóng vàng 2025. Ảnh: Cordon Press

Sheila Ebana sinh ra ở Guinea Xích Đạo và sang Tây Ban Nha từ khi còn rất trẻ. Bà từng làm việc tại McDonald’s, sau đó chuyển sang công việc trong ngành giáo dục mầm non ở Catalonia để có điều kiện nuôi dạy con trai.

Sheila từng kết hôn với Mounir Nasraoui, một người gốc Morocco, là cha của Yamal. Tuy nhiên, cả hai đã ly hôn khi Yamal còn nhỏ. Sheila có vai trò đặc biệt trong sự nghiệp của Yamal, khi luôn sắp xếp công việc, chỗ ở để thuận tiện cho con theo đuổi bóng đá, đồng thời nhiều lần lên tiếng bảo vệ Yamal trước những chỉ trích về nguồn gốc.

Yamal vươn mình thành cầu thủ hàng đầu thế giới trong 2 năm qua. Ở tuổi 17, anh đã là trụ cột ở cả Barca và tuyển Tây Ban Nha. Cầu thủ chạy cánh này vừa nhận Quả Bóng Bạc và lập kỷ lục lần thứ hai liên tiếp đoạt Kopa Trophy năm 2025.

Hồng Duy (theo Marca)