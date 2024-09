Búa thoát hiểm có tác dụng với tùy loại kính xe

Búa thoát hiểm chỉ có thể phá kính cường lực nhằm tạo lối thoát hiểm, không có tác dụng với các loại kính nhiều lớp trên xe.

Một nghiên cứu của Hiệp hội Ôtô Mỹ (AAA) vào năm 2019 đã cho thấy hầu hết búa thoát hiểm trên xe có tác dụng cao nhằm phá kính cửa sổ, giúp hành khách thoát nhanh ra ngoài, với điều kiện cửa sổ xe làm bằng kính cường lực. Nếu cửa sổ của xe làm bằng kính nhiều lớp, hay còn gọi là kính cách âm, cách nhiệt, việc phá kính để thoát ra ngoài trở nên khó hơn nhiều.

Búa thoát hiểm dạng truyền thống dùng cho ôtô. Ảnh: OldCarsWeekly

Kính nhiều lớp (laminated glass), là loại kính ôtô được ghép từ nhiều tấm kính chồng lên nhau, ở giữa là lớp phim PVB (Polyvinyl Butyral), giúp kính có tính bền, dai, cùng khả năng co giãn và uốn cong khi va chạm. Điều này khiến kính an toàn hơn trong các vụ tai nạn, vì mảnh kính dính vào nhau khó gây thương tích cho con người. Ngoài ra, kính nhiều lớp cũng mang lại khả năng chống ồn và cách nhiệt cao. Đó cũng là lý do hầu hết kính lái của ôtô đều làm từ kính nhiều lớp, vì khu vực này trực tiếp chịu các tác động của môi trường khi lái xe.

Kính cường lực có khả năng vỡ thành các mảnh vụn không sắc bén dạng hạt nhỏ khi vỡ, không gây cắt da thịt. Kính cường lực có trọng lượng nhẹ, thường được sử dụng ở các cửa sổ trên ôtô. Loại kính này có khả năng chịu lực cao nếu có lực tác động trên một bề mặt tiếp xúc lớn, nhưng khi áp dụng lực lên bề mặt tiếp xúc nhỏ, kính sẽ vỡ. Đó chính là lý do vì sao cách loại búa thoát hiểm cho ôtô có cấu tạo đầu búa rất nhỏ.

Một số loại xe ở phân khúc trung hoặc cao cấp, cửa sổ phía trước, hoặc toàn bộ cửa sổ được thay bằng loại kính nhiều lớp như một tùy chọn cao cấp, giúp giảm tiếng ồn môi trường và cách nhiệt, tăng sự thoải mái cho người ngồi. Theo AAA, hành khách sẽ gặp khó khăn khi dùng búa thoát hiểm trên những loại kính này.

Búa thoát hiểm không có tác dụng với mọi loại kính xe Thử nghiệm dùng búa thoát hiểm đập kính nhiều lớp và kính cường lực, có thể thấy kính nhiều lớp không vỡ vụn, mà vẫn dính vào nhau. Video: TeslaInventory

Cụ thể, trong một nghiên cứu năm 2019, AAA đã kiểm tra 6 loại búa phá kính bán trên thị trường, 3 loại thường và 3 loại có lò xo. Kết quả cho thấy chỉ có 4 công cụ là phá được kính cường lực, và không có công cụ nào có thể phá vỡ kính nhiều lớp, kính vẫn còn nguyên mảnh không tách rời.

Ngoài ra, AAA cũng chỉ ra rằng loại búa phá kính dùng lò xo hiệu quả hơn so với kiểu búa thông thường, vì trong thử nghiệm một số loại búa thông thường không thể phá kính khi xe chìm dưới nước.

Chủ xe có thể xác định loại kính được lắp trên xe bằng cách nhìn vào nhãn nằm ở góc dưới mỗi cửa sổ. Nếu là cửa kính cường lực sẽ có ghi chữ "Tempered", nếu kính nhiều lớp sẽ là chữ "Laminated", hoặc các chữ tương tự. Nếu không có thông tin về loại kính, chủ xe có thể liên hệ với nhà sản xuất để hỏi thêm chi tiết.

Kí hiệu giữa kính cường lực (trái) và kính nhiều lớp (phải) trên kính ôtô. Ảnh: WapCar, Carglass

Chủ xe nên chọn kính cường lực để phá vỡ nhằm tạo lối thoát, trong trường hợp bị mắc kẹt ở bên trong xe, không thể mở cửa. Việc sử dụng búa phá kính để làm vỡ kính nhiều lớp sẽ khó khăn và tốn thời gian hơn rất nhiều. Nếu tất cả các cửa sổ đều làm bằng kính nhiều lớp, cách tốt nhất là hạ hết cửa kính khi gặp nạn, trước khi hệ thống điện trên xe ngưng hoạt động.

Hồ Tân