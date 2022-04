Bruce Willis bán nhà sau khi mắc bệnh

Tài tử Mỹ Bruce Willis bán nhiều bất động sản để chuẩn bị cho cuộc sống sau khi mắc chứng bất lực ngôn ngữ.

Trên New York Post ngày 2/4, một người bạn của Bruce Willis tiết lộ trong bốn năm qua, diễn viên và vợ - Emma Heming - bán hầu hết nhà đất của họ trên thế giới, tổng trị giá khoảng 65 triệu USD. Trong đó, dinh thự tại New York được bán năm 2019 với giá 7,6 triệu USD. Họ sang tên cho chủ mới một căn hộ khác ở New York với giá 17,7 triệu USD.

Bruce Willis bên vợ và con gái Bruce Willis bên vợ và hai con. Video: Instagram/Emmahemingwillis

Một nguồn tin nói Bruce Willis đã chuẩn bị cho cuộc sống về hưu từ rất lâu. "Anh ấy biết sẽ có lúc sức khỏe giảm sút và không có khả năng kiếm tiền như trước nữa. Anh ấy cũng nhận ra đến lúc không cần có nhiều nhà cửa và đi lại khắp nơi. Bruce Willis cần một môi trường an toàn bên gia đình". Người bạn cho rằng nam diễn viên thu hẹp phạm vi đi lại để đơn giản hóa cuộc sống.

Bruce Willis hiện sống cùng vợ và hai con gái tại ngôi nhà ở California. Trên trang cá nhân hôm 31/3, Emma Heming viết đây là giai đoạn thử thách với gia đình cô. Vì thế, cả nhà cảm kích trước tình yêu thương, sự khích lệ của khán giả với Bruce Willis.

Nam diễn viên công bố giải nghệ hôm 30/3 do mắc hội chứng bất lực ngôn ngữ aphasia - căn bệnh ảnh hưởng tới khả năng nhận thức, người bệnh mất khả năng giao tiếp bình thường. Hội chứng có thể bắt nguồn từ một vụ đột quỵ, chấn thương đầu hoặc u não...

Tài tử Bruce Willis. Ảnh: AFP

Bruce Willis sinh năm 1955, là diễn viên người Mỹ gốc Đức. Anh nổi tiếng sau loạt tác phẩm hài tình cảm thập niên 1980 như Moonlighting, Hudson Hawk... Sau đó, tài tử chuyển hướng đóng phim hành động và góp mặt trong hàng loạt bom tấn đình đám. Willis được biết đến nhiều nhất với vai John McClane trong loạt phim Die Hard. Tổng doanh thu phòng vé của anh khoảng hơn 8,3 tỷ USD, thuộc top 100 diễn viên ăn khách nhất mọi thời, theo thống kê của The Numbers.

Những năm gần đây, sự nghiệp của Willis tụt dốc. Anh đóng nhiều dự án nhỏ, thường là phim đặt hàng theo dạng phát hành DVD, không chiếu rạp. Tháng 2, Mâm Xôi Vàng tạo một hạng mục riêng để chế giễu các dự án dở của Willis trong năm qua. Sau khi biết Bruce Willis bị bệnh, ban tổ chức Mâm Xôi Vàng hủy giải dành cho nghệ sĩ.

Như Anh (theo New York Post)