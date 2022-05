Brooklyn Beckham tung video chụp ảnh cưới

Vợ chồng Brooklyn Beckham cho biết bộ ảnh và đám cưới của họ lấy cảm hứng từ ngày trọng đại của Iman và David Bowie.

Hậu trường chụp ảnh cưới của Brooklyn Beckham Video chụp ảnh cưới của Brooklyn Beckham và Nicola Peltz, đăng trên trang cá nhân ngày 23/5. Video: Vogue

Trong video, con trai David Beckham diện sơ mi, áo phông, quần âu xắn gấu, quần jeans và suit trắng. Nicola Peltz biến hóa phong cách với đầm maxi bằng lụa satin, đầm dáng cột, váy xẻ ngực, áo corset...

Là gương mặt bìa Vogue Anh số tháng 6, cặp sao lần đầu nói về lễ cưới gần bốn triệu USD với tạp chí: "Ngày vui của chúng tôi được truyền cảm hứng nhiều nhất từ Iman và David Bowie. Đám cưới của họ thật không thể tin được và những bức ảnh đó đã trở thành biểu tượng".

Huyền thoại nhạc rock David Bowie và siêu mẫu Iman vẽ lên chuyện tình đẹp và bền lâu hiếm có trong giới showbiz. Họ kết hôn trong nhà thờ ở Florence, Italy năm 1992. Bộ ảnh cưới đen trắng của cả hai được thực hiện trên bãi biển. Khi ấy, Iman diện đầm voan trắng thắt eo, đội khăn lụa. Bowie giản dị với sơ mi và quần jeans, tô điểm bằng cặp kính râm và mũ cói.

Ảnh cưới của Brooklyn Beckham - Nicola Peltz (phải) và David Bowie - Iman. Ảnh: Vogue

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz kết hôn tại biệt thự ven biển trị giá 100 triệu USD của cha cô dâu hôm 9/4. Peltz diện đầm Valentino do giám đốc sáng tạo Pierpaolo Piccioli thực hiện. Diễn viên kêu gọi khách mời dành tiền quyên góp từ thiện thay vì mua quà mừng.

Brooklyn và Nicola trên bìa Vogue Anh số tháng 6. Ảnh: Vogue

Đầu tháng, cặp uyên ương xuất hiện lần đầu sau đám cưới tại Met Gala. Peltz cũng diện đầm Valentino, đeo nhẫn đính hôn mới hơn hai triệu USD (hơn 46 tỷ đồng). Trên Pagesix, cả hai nói về những tuần sau đám cưới: "Thật tuyệt vời khi được kết hôn với người bạn đời tốt nhất của mình. Chúng tôi vẫn có cảm giác như đang hẹn hò".

Cả hai đi xem show Resort 2023 dành cho nam của Dior hôm 19/5. Brooklyn mặc hoodie, vợ anh chọn phong cách menswear với suit xanh ngọc của nhà mốt Pháp. Ảnh: AFP

Nicola Peltz sinh năm 1995, là con gái của tỷ phú Nelson Peltz - nhà đầu tư nổi tiếng tại New York, giữ cổ phần nhiều công ty lớn. Nicola đóng phim từ năm 11 tuổi, có vai diễn đột phá trong The Last Airbender (2010) và góp mặt trong Transformers: Age of Extinction (2014).

Brooklyn Beckham sinh năm 1999, hiện là người mẫu và nhiếp ảnh gia. Anh từng theo học nhiếp ảnh tại Trường Thiết kế Parsons ở New York. Năm 2014, Brooklyn bắt đầu làm người mẫu chuyên nghiệp. Anh xuất hiện trên Vogue Trung Quốc, Miss Vogue, Interview, L'Uomo Vogue, The New York Times, Style Magazine và Dazed Hàn Quốc.

