Vợ Brooklyn Beckham khoe nhẫn hơn 2 triệu USD

Nicola Peltz - vợ Brooklyn Beckham - khoe nhẫn đính hôn hơn 2 triệu USD (hơn 46 tỷ đồng) trên trang cá nhân hôm 10/5.

Theo Page Six, chiếc nhẫn gắn một viên kim cương hình bầu dục lớn khoảng 6 đến 8 carat, xung quanh là những viên kim cương hình thang ở các mặt trên khung bạch kim. Jenny Luker, chủ tịch của Platinum Guild International Mỹ, ước tính viên kim cương lớn trị giá 2 triệu USD, riêng chiếc nhẫn là 90.000 USD. Diễn viên từng đeo nó vài ngày sau đám cưới hôm 9/4 và trên thảm đỏ Met Gala 2022 hôm 2/5.

Nicola Peltz đeo nhẫn đính hôn mới trên thảm đỏ Met Gala 2022. Ảnh: GC Images

Ban đầu, Brooklyn Beckham cầu hôn Peltz bằng một chiếc nhẫn đính ngọc lục bảo trị giá 250.000 USD vào tháng 7/2020. Chiếc nhẫn đính hôn mới của Peltz khiến nhiều người nghĩ tới Victoria Beckham - mẹ chồng cô. Theo People, trong suốt 23 năm chung sống, David Beckham đã tặng vợ 15 chiếc nhẫn đính hôn. Chiếc nhẫn đầu tiên của Victoria có một viên kim cương được cắt theo kiểu marquise, đặt trên khung vàng. Sau lễ cưới năm 1999, Victoria đeo một chiếc nhẫn khác có thiết kế đơn giản hơn. Vào sinh nhật lần thứ 30 của Victoria, David Beckham tặng vợ nhẫn kim cương màu hồng champagne hơn 1,1 triệu USD. Từ năm 2007 đến nay, Victoria sở hữu thêm nhiều nhẫn đính ngọc lục bảo, ruby, sapphire...

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz tổ chức lễ cưới 3,5 triệu USD tại biệt thự ven biển trị giá 100 triệu USD của cha cô dâu. Peltz diện đầm Valentino do giám đốc sáng tạo Pierpaolo Piccioli thực hiện. Diễn viên kêu gọi khách mời dành tiền quyên góp từ thiện thay vì mua quà mừng đám cưới.

Hậu trường vợ chồng Brooklyn Beckham chuẩn bị cho Met Gala 2022 (video: Vogue) Hậu trường vợ chồng Brooklyn Beckham chuẩn bị cho Met Gala 2022. Video: Vogue

Nicola Peltz sinh năm 1995, là con gái của tỷ phú Nelson Peltz - nhà đầu tư nổi tiếng tại New York, giữ cổ phần nhiều công ty lớn. Nicola đóng phim từ năm 11 tuổi, có vai diễn đột phá trong The Last Airbender (2010) và góp mặt trong Transformers: Age of Extinction (2014).

Brooklyn Beckham sinh năm 1999, hiện là người mẫu và nhiếp ảnh gia. Anh từng theo học nhiếp ảnh tại Trường Thiết kế Parsons ở New York. Năm 2014, Brooklyn bắt đầu làm người mẫu chuyên nghiệp. Anh xuất hiện trên Vogue Trung Quốc, Miss Vogue, Interview, L'Uomo Vogue, The New York Times, Style Magazine và Dazed Hàn Quốc.

Họa Mi (theo Page Six)